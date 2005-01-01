Used Car Awards 2020 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2020

Вручение ежегодной национальной премии «USED CAR AWARDS 2020» состоялось 22 июля 2020 года в рамках конференции Used Cars Forum 2020.

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов - практически все европейские, корейские и японские компании, которые имеют собственные программы продаж сертифицированных автомобилей - за исключением Audi, Skoda и Subaru.

Результаты рейтинга

Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMINI
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоMazda
III местоVolkswagen

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMercedes-Benz
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоKIA
II местоMazda
III местоHyundai

Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»

Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMercedes-Benz
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоToyota
II местоVolkswagen
III местоMazda

Номинация «По динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом»

Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2019 год по сравнению с 2018.

Премиальный сегмент

I местоMercedes-Benz
II местоPorsche
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоHyundai
III местоKIA

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