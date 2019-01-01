Used Car Awards 2019 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2019

В рамках форума «ForAuto-2019» 24 апреля 2019 года в Москве состоялось награждение лауреатов четвертой ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2019», которая учреждена аналитическим агентством «АВТОСТАТ». К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов.

Результаты рейтинга

Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMINI
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоVolkswagen
II местоMazda
III местоNissan

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоBMW
III местоPorsche

Массовый сегмент

I местоKIA
II местоMazda
III местоHyundai

Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»

Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоBMW
III местоLexus

Массовый сегмент

I местоVolkswagen
II местоNissan
III местоToyota

Номинация «По динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом»

Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2018 год по сравнению с 2017.

Премиальный сегмент

I местоPorsche
II местоBMW
III местоLexus

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоMazda
III местоMitsubishi

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