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В рамках форума «ForAuto-2019» 24 апреля 2019 года в Москве состоялось награждение лауреатов четвертой ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2019», которая учреждена аналитическим агентством «АВТОСТАТ». К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов.
|I место
|Jaguar
|100,0
|II место
|Audi
|76,3
|III место
|Land Rover
|75,0
|I место
|Skoda
|100,0
|II место
|Volkswagen
|85,6
|III место
|Nissan
|73,3
|I место
|АСПЕК Авто
|75,5
|II место
|Премьера
|71,0
|III место
|RTDService
|71,0
|I место
|Максимум
|87,8
|II место
|Аксель Групп
|81,1
|III место
|Автоимпорт
|68,6
|I место
|ТрансТехСервис
|82,5
|II место
|РОЛЬФ
|66,7
|III место
|АвтоГермес
|65,8
|I место
|Jaguar
|II место
|Audi
|III место
|Land Rover
|I место
|Nissan
|II место
|Toyota
|III место
|Skoda
|I место
|ГК РОЛЬФ
|II место
|УК "ТрансТехСервис"
|III место
|ГК "Автомир"
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|Porsche
|I место
|Volkswagen
|II место
|Nissan
|III место
|Hyundai
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Volvo
|I место
|Peugeot Citroёn
|II место
|KIA
|III место
|Volkswagen
|I место
|Lexus
|II место
|Porsche
|III место
|BMW
|I место
|Renault
|II место
|Toyota
|III место
|Mazda
Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|MINI
|III место
|BMW
|I место
|Volkswagen
|II место
|Mazda
|III место
|Nissan
Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Porsche
|I место
|KIA
|II место
|Mazda
|III место
|Hyundai
Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.
|I место
|Jaguar Land Rover
|II место
|BMW
|III место
|Lexus
|I место
|Volkswagen
|II место
|Nissan
|III место
|Toyota
Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2018 год по сравнению с 2017.
|I место
|Porsche
|II место
|BMW
|III место
|Lexus
|I место
|Renault
|II место
|Mazda
|III место
|Mitsubishi