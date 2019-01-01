Used Car Awards 2018 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2018

В рамках форума «ForAuto-2018» 22 февраля 2018 года в Москве состоялось награждение лауреатов третьей ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2018», которая учреждена аналитическим агентством «АВТОСТАТ». К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 19 брендов.

Итоги рейтинга в 2019 году будут озвучены 24 апреля, на форуме автомобильного бизнеса
«Used Cars Forum-2019»

Результаты рейтинга

Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоMINI
III местоPorsche

Массовый сегмент

I местоVolkswagen
II местоNissan
III местоHyundai

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Премиальный сегмент

I местоJaguar Land Rover
II местоBMW
III местоVolvo

Массовый сегмент

I местоPeugeot Citroёn
II местоKIA
III местоVolkswagen

Номинация «По росту продаж сертифицированных автомобилей»

Премиальный сегмент

I местоLexus
II местоPorsche
III местоBMW

Массовый сегмент

I местоRenault
II местоToyota
III местоMazda

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно