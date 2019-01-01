Used Car Awards 2017 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2017

В рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», проходившей 26 апреля 2017 года в Москве, состоялось награждение лауреатов профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2017», учрежденной аналитическим агентством АВТОСТАТ.

К участию в ней были приглашены все автомобильные дистрибьюторы, а также дилерские холдинги, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом.

Результаты рейтинга

Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Премиальный сегмент

I местоJaguar
II местоAudi
III местоLand Rover

Массовый сегмент

I местоNissan
II местоToyota
III местоSkoda

Автохолдинг

I местоГК РОЛЬФ
II местоУК "ТрансТехСервис"
III местоГК "Автомир"
Специальные номинации
Лучший дистрибьютор по объему продаж автомобилей с пробегом

Премиальный сегмент

Audi

Массовый сегмент

Toyota

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