Стоимость владения автомобилем

Исследование «Стоимость владения автомобилем» (ТСО - Total Cost of Ownership) проводится "АВТОСТАТ" на регулярной основе.

Впервые 15 декабря в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day состоялось награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем 2021» (ТСО - Total Cost of Ownership), учрежденной «АВТОСТАТ».

При расчете премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 марок. Всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций.

Методика учитывает расходы, связанные с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации.

Был составлен рейтинг моделей, владеть которыми наиболее выгодно. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации.

Основными параметрами для расчета были взяты:

период владения автомобилем – 3 года,

суммарный пробег – 45 000 км,

возраст владельца – 35 лет,

стаж вождения – 10 лет.