Тест-драйв 7D: KIA K900

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Похоже, корейская компания КИА собралась всерьез побороться за место в премьер-лиге, представив миру и России представительский седан К900. Принципиальная смена имени (предшественник именовался «Куорис») только подчеркивает: перед нами совершено новый автомобиль. Особенный! На нашем фирменном тесте 7D – КИА К900.

…Он пришёл на смену «Куорису», который был не то, чтобы шибко популярен в России (за 5 лет продано 2 222 штуки). И, чтобы подчеркнуть, что новая модель ничего общего с предшественником не имеет, ему и имя дали другое, необычное: К900. Так, кстати, называлась предыдущая модель во многих странах мира, а теперь будет – везде (кроме Южной Кореи, где она именуется просто К9). Словом, новое имя и совсем новый премиум-седан.

Кстати, маркетологи из KИA не только название изменили, но и придумали несколько красивых ходов. Например, это только в анекдотах считается, что покупателей дорогих машин не заботят налоги и расход топлива, на самом деле они давно привыкли считать деньги (потому и богатые). И потому получите новый базовый двигатель, попадающий в нормальные налоговые рамки: 3,3 л, 249 л. с. А вот за что клиенты готовы переплачивать, так это за полный привод – и вот, все «девятисотые» теперь гордо носят шильдик AWD!

И хотя по своим размерам К900 может смело конкурировать с большими премиум-седанами немецких марок, представители корейской компании просят сравнивать его только с «меньшими» моделями – седанами «Мерседес» Е, БМВ 5 серии… Мол, мы к ним ближе по духу и техническому оснащению. Что же, так и сделаю.

Новый седан у корейцев получился, конечно, ладным и стильным, причем обошлись без лишнего хрома и прочего шика-блеска. Да, дизайн не потрясает новизной линий, но в премиуме всегда в цене был здоровый консерватизм. Получите! Зато внутри – очень дорогие, качественные материалы: кожа «наппа», натуральное дерево, алюминий… Внимание чувствуется в каждой детали, качество – в каждом шве или настройке работы клавиш и переключателей. Да, они должны щелкать с благородным звуком! Центральный мультимедийный комплекс хорошо продуман и организован с точки зрения удобства управления. А еще он большой и красивый. Трехмерные карты навигации отлично работают и эффектно смотрятся, а схемы отражения информации о машине могут менять цветовую палитру. Подобрать цвет можно самостоятельно, либо доверить колор машине, в привязке к режимам движения. Перешел в спортивный режим – и все приборы и картинки окрасились в агрессивно-красный…

И по части комфорта как для водителя, так и для пассажиров – все замечательно. Трудно придумать функцию, которой нет в салоне К900. Вот подогрев и вентиляция есть даже в валиках боковой поддержки кресла водителя (они самостоятельно надуются, если вы выберете режим «Спорт»). Но по-настоящему роскошно себя чувствует правый пассажир заднего дивана (он же – владелец авто?). Можно откинуться назад, а ноги – закинуть на сложенную спинку переднего кресла, причем сделать это с помощью спрятанных в подлокотнике кнопочек. И полулежа отдыхать в дороге, посматривая на личном мониторе кино или биржевые сводки. Левый пассажир (младший компаньон? сын и наследник?) может смотреть свое кино, но регулировок кресла у него меньше. Кстати, я нашел два недостатка для авто премиум-класса: боковые шторки на окнах опускаются-поднимаются только вручную, и ни в одной из комплектаций нет системы массажа. Правда, тут корейцы возражают: это все имитация, а за настоящим массажем надо ехать в Таиланд! Мол, поэтому большинство клиентов этой функцией в машине не пользуется. Ну, не знаю…

В любом случае, ни владельцу автомобиля, ни его водителю не придется комплексовать, если лимузин припаркуется у подъезда министерства рядом с «мерсом». Уровень насыщенности полезными и приятными функциями у КИА может оказаться даже выше, проблема лишь в недостаточно высоком престиже корейской марки. Так что пока ноль-ноль.

K900 с базовым мотором (V6, 3,3 л) сложно назвать «зажигалкой», хотя настраивали седан под руководством Альберта Бирманна. В КИА он уже занимался «Стингером», а до этого - автомобилями БМВ с литерой «М». Но едет тяжелый седан с двумя пассажирами очень даже неплохо! Может, и не так азартно отзывается даже на легкие повороты руля, как БМВ 530i (который в KИА видят в качестве конкурента, но это мое субъективное ощущение!), однако точность реакций, маневренность – все настроено на высоком уровне. Длинный автомобиль солидно двигался по заснеженным дорогам, а мелкие неровности при этом практически не замечал. Все-таки замечательная вещь – полный привод! В данных, представленных компанией, указана максимальная скорость в 240 км/ч, но опробовать машину на высокой скорости не удалось.

«Максималка» в Швеции - 120 км/ч, а штраф в 150 евро может прилететь даже за превышение на 2 км/ч. Зато очень понравилась работа адаптивного круиз-контроля и любопытная фишка: при перестроении о наличии других машин в слепых зонах предупреждает не только зуммер, но и… картинка с одной из боковых видеокамер в окошке на приборной панели. Слева или справа.



В гамме есть еще один мотор, тоже бензиновый, и тоже атмосферный, V8 объемом 5 л (413 л.с.) Он тоже работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Хороший мотор, могучий, но и более прожорливый (во всех смыслах). Я бы лично выбрал базовый.

В итоге счет по-прежнему остается нулевым; новый К900 ни в чем не уступает куда более именитым конкурентам.

Похоже, улицы Стокгольма зимой не чистят вовсе. Тут сравнение однозначно в пользу Москвы! А мы еще нашу мэрию ругаем… В феврале улицы и проспекты шведской столицы покрылись толстым слоем снега, а кое-где – и довольно крутыми ледяными «надолбами» - типа гребенки. Дороги еще как-то чистят и посыпают гранитной крошкой; снег тает, замерзает на морозе – становится еще хуже. Ходить по улицам страшно – запросто можно упасть. А поездка на автомобиле напоминает испытание на вибростенде. Отличный способ оценить комфорт для водителя и пассажиров! Надо сказать, большой корейский седан испытание прошел хорошо, неровности адаптивная подвеска глотала легко.

В дерганом городском ритме движения 8-ступенчатый автомат быстро и незаметно переключает передачи – знай себе, катись от одного светофора к другому. При парковке всегда помогут камеры, системы мониторинга слепых зон, кругового обзора и контроля пространства при движении задним ходом. А вот системы автопарковки у К900 нет ни в одной из комплектаций. Я поначалу собирался записать это в недостатки, но представители компании вежливо объяснили, что за рулем этого седана обычно сидит водитель-профессионал. И паркуется он самостоятельно.

И опять по нулям!..

Вот чего у корейского седана не будет, так это пневмоподвески. Дорого и не слишком эффективно, считают в Сеуле. Зато есть 150 мм клиренса, полный привод и адаптивные амортизаторы (они, правда, доступны только для самой дорогой комплектации «Премиум»). Безусловно, все это не повод штурмовать бездорожье. Но плохих дорог в эти дни в Швеции было предостаточно – тут тебе и снежная каша, и вода, и прочая наледь. Что же – плавность хода даже на таких «дорогах» была достойной, а система 4х4 позволяла чувствовать себя уверенно.

Спасибо корейским инженерам за это, но пока снова ничья…

У очень большого седана - багажник объёмом 470 л. Не рекорд даже для гольф-класса! Но это ведь не автомобиль для семейных путешествий, а пара больших дорогих чемоданов поместится легко. Впрочем, в этом классе иная система измерений: на презентации нам объявили, что в багажнике легко размещаются 4 комплекта клюшек для гольфа. Вот это другое дело! (хотя я не понимаю, зачем возить с собой сразу столько клюшек; так я ведь и не играю в гольф… и в поло тоже… и в покер…) Понятно, что спинки дивана не откидываются, зато есть лючок для длинномеров, а также крючки и сеточки для крепления грузов. И сервопривод крышки багажника, естественно.

Ноль-ноль...

По моим замерам, расход топлива составил вполне себе допустимые для представительского седана 13 л на 100 км (коллеги на автомобиле с двигателем V8 привезли 18 л). Хоть двигатели и атмосферные, все-таки требуют 95-го бензина. Как и у конкурентов. 0:0...

Я почти уверен, что на нашем рынке самой популярной будет версия с мотором V6 в комплектации «Престиж» за 3,9 млн рублей. Полноприводные БМВ-5 и «Мерседес» Е будут стоить дороже на 200 - 300 тыс. руб., и при этом они буду несколько беднее оснащены. Скажем, ни у кого из конкурентов не будет систем кругового обзора, контроля полосы движения, интеллектуального круиз-контроля, проекционного дисплея… Непорядок! При этом по размерам своим К900 вообще-то может конкурировать с моделями более высокого класса: «Дженезис G90» (от 4,865 млн), «Кадиллак CT6» (от 4,3 млн. руб.)… Не говоря уже (по умолчанию) о премиальных немцах S-класса и 7 серии. И тогда разница в цене будет чуть ли не двукратной! Поэтому в этом разделе корейский премиум-седан получает твердый плюс по сравнению с конкурентами. Тем более, что, помимо экономии при покупке, покупателю предоставляется семилетняя гарантия (или 150 тыс. км пробега) и бесплатный сервис помощи на дорогах.

Плюс балл – однозначно! Как говорят маркетологи компании, они видят своего покупателя так: семейный мужчина за 40, который хочет получить за свои деньги большой комфортабельный автомобиль, причем не готов сильно переплачивать за бренд. Так вот, седан К900 по габаритам формально попадает в сегмент F, где традиционно правят бал «Мерседес S», БМВ 7, «Ауди А8», а так же «Лексус LS» и «Кадиллак CT6»… И что же? По цене «кореец» гораздо доступнее, причем кардинально! Настолько, что его советуют сравнивать с премиальными моделями на размер меньше… Так что шансы у новой корейской модели мне кажутся неплохими. И даже хорошими!