Тест-Драйв 7D: Mazda6

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Теперь у нее нет противотуманок, зато есть турбонаддув; она стала на 20 процентов ярче и на 150 кг тяжелее; и ее дорогие комплектации расходятся лучше дешевых. На нашем фирменном тесте 7D – обновленная «Мазда-6».

Эта машина стоит от полутора миллиона рублей, хотя по статистике продаж клиентов больше интересует не «цена от», а «оборудование до» — до самой крыши. Большую часть «шестерок» продают в дорогих исполнениях, и это именно то направление, которому следуют японские и российские инженеры и маркетологи. Разборчивый, понимающий покупатель, которого не увлечет модный кроссовер, но устроит красивый классический седан с интересной управляемостью и богатым оборудованием. Не люблю слова «премиальный», но без него хотя бы единожды не обойтись: именно такой автомобиль и хотели предложить российским клиентам, приступая к модернизации «шестерки». Как? В дополнение к прежним поставили турбомотор 2,5 л/231 л.с., знакомый по СХ-9, поработали над шумоизоляцией, подвеской, интерьером, внешностью…

В общем, максимальные моторы, самые насыщенные комплектации, близкие размеры и цены от 2 до 2,5 млн. Добавлю лишь, что для «Мазды» можно докупить еще навигацию за 36 тысяч, а опционный пакет устройств безопасности я в ее цене уже учел. К соперникам ничего прибавить или убавить нельзя.

Про 20% дополнительной яркости – это не шутка, фирменный красный металлик получил новый оттенок и трехслойную технологию, став и ярче, и глубже. Впрочем, чемпионом все равно будет белый, я думаю – из-за практичности. К тому же, за любой другой цвет придется выложить от 19 до 33 тысяч рублей (и это касается не только «Мазды»). Я бы выбрал вот такой синий, как на фото.

Приглядитесь к передку: ничего не замечаете? Вот и я не замечаю противотуманок. Выглядит не совсем обычно, но здорово: не удивлюсь, если это станет общим трендом. Запомним, кто был в его начале. Противотуманки встроили в основные светодиодные фары, что позволило сделать «лицо» и лаконичнее, и чище. Бамперы, колеса, зеркала, светотехника – стандартный список позиций рестайлинга, но в данном случае сомнений – где новый, а где старый автомобиль – не возникнет. Обычно во время презентации новые детали обозначают цветом. Так вот, на слайде салона не был подкрашен разве что руль, рычаг автомата и дверные кнопки. От «нарисованных» приборов до сидений, от более толстых стекол до нового материала (искусственная замша, аналогов нет), которым обита горизонтальная планка на передней панели и дверях – все пересмотрено, сделано более удобным, приятным и тихим.

Ну и – куда ж без электроники – добавили дюйм центральному дисплею. Увы, он по-прежнему неподвижен и приделан к приборной панели навеки – впрочем, к моему удивлению выяснилось, что далеко не всем хотелось бы прятать этот современный дивайс. Проекция приборов и навигации теперь осуществляется именно на лобовое стекло – прежде перед ним был не самый изящный экранчик. Пока такое устройство родом с американского рынка на нашем встречаешь не часто, а жаль — до чего же удобно! Подводим итог: и на фоне себя дорестайлинговой, и на фоне соперников «шестерка» не теряется, добавляя к внешней яркости внутреннюю солидность и респектабельность. Обновление пошло на пользу: ставим плюс.

Двухрядные дороги, которыми мы ехали из Владивостока в Находку, оказались недостаточно загруженными! Недостаточно – потому что хотелось вновь и вновь выходить на короткий решительный обгон, наслаждаясь отзывчивостью и тягой 2,5-литрового тубодвигателя. 420 ньютон-метров – это заметно больше, чем у соперников: вот что дает не самый скромный рабочий объем и наддув. К тому же инженеры как следует поработали с педалью газа, добиваясь такой ее работы, чтобы оставалось только сказать: «шестерка» идет за вашей ногой, за педалью, как привязанная. Ни разу мне не захотелось включать режим «Спорт» — и без него тяги достаточно. Паспортные семь секунд до сотни – на полсекунды меньше, чем у конкурентов. Даже с поправкой на реальность это все равно очень хороший показатель.

Как и положено современному автомобилю такого класса, «шестерка» демонстрирует некую степень автоматизации. Машина неплохо отслеживает разметку, даже полустертую, и возвращает саму себя на траекторию – может, иногда резковато, но сделаем скидку на дороги, ведь по-хорошему функцию подруливания включают на автомагистрали. Круиз-контроль присутствует, причем обычный, не адаптивный, каким может похвастать «Тойота». Причина – поставщик не сертифицирует устройство для России. Понять можно (не самые большие продажи), согласиться нельзя. Хочу, хотя бы опцией! Уверен, рано или поздно таковая появится, а пока – еще один обгончик!

Слегка (не надо до пола!) нажимаем педаль, мотор запевает негромкую песню и… и все. Обгон выполнен. Отлично! Заодно похвалю 6-ступенчатый автомат, которым вы – ну, а вдруг! – можете управлять и подрулевыми лепетсками. Кстати, о слышимом моторе. Да, выше я говорил про шумоизоляцию – из 150 килограмм, на которые потяжелела машина, большая часть пришлась на маты, покрытия и другие материалы. О глубине проработки говорит хотя бы тот факт, что даже площадь отверстий в коврах насколько возможно сократили. Цель была – спокойный разговор водителя с задним пассажиром. Побывал и тем, и другим: действительно, на нормальной (вот сейчас важно!) дороге голос повышать не приходится. Правда и то, что при ускорении мотор слышно – но ровно настолько, чтобы он не перебивал вас, а аккомпанировал восторгам водителя: нет, ну как же здорово машина едет! И это плюс, конечно, второй подряд. Пусть он подсластит тот момент, когда придется платить транспортный налог – по 75 рублей за каждую лошадиную силу.

Да, здесь четыре камеры, и парковаться с ними не просто, а очень просто – при условии их чистоты. Правда, почти 5 метров седана не в каждую дырочку впишутся… но это уж особенность класса.

Кстати, передняя камера, с углом обзора 177 градусов, здорово помогает при выезде из ряда припаркованных машин. Хотя все эти функции мог бы взять на себя автопарковщик – нелюбимый, но по моему разумению, обязательный атрибут машины, про которую говорят «премиальная». Почему-то он еще не у всех есть… с другой стороны – может, и хорошо, парковаться надо уметь самостоятельно. Зато хороша штатная навигация, и обзор нормальный, и маневренность. Все вполне на уровне сегмента. Угодив в городе Находка в ямину (а я-то думал, чего местные правого ряда избегают?), порадовался за подвеску. Она довольно жесткая и плотная. Может, для комфорта желательно что-то более мягкое, но уж лучше пусть потрясет на трассе, зато справится с внезапным ухабом. Так, как это делает «Мазда». Итог: где-то чуть лучше, где-то немного хуже, а в целом – не уступает конкурентам. В этом раунде счет нулевой.

Плохая дорога для такого седана – это именно дорога, а не раскисшее поле. Мы съезжали на каменистую и пыльную грунтовку: при известной осторожности 165 мм клиренса хватает, чтобы проехать, допустим, к берегу моря.

На асфальте же, когда попадаются выбоинки и, главное, камушки, понимаешь, что шумоизоляцией можно заниматься вечно и все равно не прийти к идеалу. Камушки хорошо слышны в арках колес, да и в целом о неровностях вы будете прекрасно информированы – и вибрацией, и звуком. А вы ждали чего-то другого от среднеразмерного седана? В этой категории «Мазда» ничем особенным не порадовала, но и не расстроила. Боевая ничья с конкурентами.

Симпатичный, не без изыска салон «Мазды» предоставляет достойный комфорт водителю и трем пассажирам; четвертый, устроившись посередине заднего дивана, лишит соседей не только подлокотника, но и обогрева, и двух разъёмов USB, в нем спрятанных. Впрочем, еще парочка розеток найдется в боксе между передними сиденьями. Это типовое решение для многих машин, и «Мазда» здесь совершенно не хуже остальных.

А могла быть и лучше, предложи инженеры третью зону климат-контроля и, допустим, регулировку задних кресел. В этом тесте есть с кого брать пример… Багажник не большой и не маленький, а ровно такой, какой ждешь, поднимая (только вручную) его крышку. Две заметных ручки позволят сложить по частям спинки заднего сиденья – кстати, это можно сделать только отсюда, из багажного отсека (еще один привет американского рынка). Переходим к следующей категории с легким ощущением недосказанности: еше не минус, но уже сожаление, что каких-то устройств и мелочей не хватает.

В Приморье удалось повторить Подмосковье: я имею в виду наш стандартный замер расхода топлива. 105 км пройдены со средней скоростью около 80 км/ч, и бортовой компьютер подводит итог: 7,4 л/100 км. Напомню, это режим спокойной дачной поездки.

Что же касается всего теста, с пересечением Владивостока, островом Русский и другими классными, но такими далекими местами, то здесь результат предсказуемо выше: 8,4 л/100 км. Он все равное остается хорошим, если бы не одно «но»: это 95-й бензин. Соперники при этом довольствуются и 92-м. Вот она, расплата за прекрасную резвость… Будем реалистами: полмира ездит на 95-м. И то, что российская «Мазда» потребляет именно такое топливо – не ей минус, а возможный плюс другим. В целом-то расход весьма приличный, в смысле — скромный. А если я вам скажу, что на Дальнем Востоке 95-й всего на 90 копеек дороже 92-го и стоит 43 рубля за литр… Короче, и здесь «шестерка» остается при своих, полученных выше, двух плюсах. Ни убавить, ни прибавить.

Обновленная «Мазда-6» предлагается от полутора миллионов рублей; верхний предел – как раз тестовый автомобиль – 2,35 млн. Это аккурат между соперниками: «Кэмри» подороже (1,57 – 2,5 млн), «Оптима» подешевле (1,34 – 2,05); примерно соответствует ценам и оснащение, я имею в виду номенклатуру устройств, опций и пакетов.

Но самое главное: у «Мазды» теперь полноценный ряд двигателей. Не могу и не хочу говорить ничего плохого про существовавшие и прежде атмосферные агрегаты 2,0 л/150 л.с. и 2,5 л/194 л.с., но им очень не хватало более сильного напарника. Теперь наконец-то «шестерка» может поспорить с соперниками, у которых агрегаты по 250 «лошадей» были и и раньше. То есть в этой рыночной категории машина не получает плюс, но избавляется от существенного минуса. И еще неизвестно, что важнее!

Позавидуем европейцам, которым – к слову о гамме - доступен еще и кузов универсал (крааасивый!) и будем делать окончательные выводы.