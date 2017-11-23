23 ноября 2017, 15:35
Кроссоверы Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 попали под отзыв в России
Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 6128 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. Причиной отзыва стала возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию должным образом двери багажного отделения в открытом положении, а также возможная неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях данный дефект может приводить к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.