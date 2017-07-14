14 июля 2017, 09:36
Купе Lexus LC 500 поступило в продажу на российском рынке
13 июля в России стартовали продажи флагманского купе Lexus LC 500, прием предварительных заказов на которое был открыт еще в марте текущего года. Как сообщает пресс-служба японского премиум-бренда, в нашей стране модель будет доступна с 5-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость автомобиля в богато оснащенной комплектации Sport+ составляет 7 886 000 рублей.