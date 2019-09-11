1 февраля 2016, 14:00
По льготным автокредитам доступно больше комплектаций Hyundai i40
Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о специальных кредитных предложениях, действующих в течение февраля на покупку автомобиля Hyundai i40. Согласно обновленным условиям программы, максимально возможная стоимость автомобиля увеличена до 1 млн 150 тысяч рублей. Теперь специальные кредитные условия, доступные клиентам компании в рамках программы Hyundai Finance, распространяются на еще большее количество комплектаций автомобиля i40.