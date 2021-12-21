17 июня 2013, 10:15
Toyota Venza стартует на российском рынке
Российские дилеры Toyota начали продажи нового кроссовера сегмента D/E Toyota Venza. Автомобиль, который производится на заводе Toyota в Кентукки, США, был специально адаптирован для российского рынкаToyota Venza доступен с мотором объемом 2,7 л и мощностью 185 л.с., который агрегируется с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, передним или полным приводом, в трех уровнях оснащения. Стартовая цена составляет 1 млн. 570 тысяч рублей.