28 февраля 2018, 09:14
Стратегия автопрома дошла до премьера («Коммерсант»)
Как выяснил “Ъ”, спустя два года обсуждений правительство наконец утвердило стратегию развития автопрома. По данным “Ъ”, документ готовится к подписанию, и по сравнению с его последней версией от декабря 2017 года его концепция мало изменилась. Упор делается на сохранение господдержки в прежних объемах (в 2017 году – 62,3 млрд руб.), но ее планируется направить на новые технологии, НИОКР, развитие производства автокомпонентов.