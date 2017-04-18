18 апреля 2017, 16:08
Китайские инвесторы получили контроль над предприятием «СарыаркаАвтоПром»
Китайская государственная компания по импорту и экспорту автомобилей China National Machinery (СМС) подписала соглашение о вхождении в капитал и намерении приобрести 51% простых акций казахстанского автопроизводителя Allur Group, сообщает пресс-служба «СарыаркаАвтоПром». Напомним, ранее на этом на предприятии в г. Костанай началось серийное производство автомобилей Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляемых GM-АВТОВАЗ из Тольятти.