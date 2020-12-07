12 декабря 2014, 10:55
Продажи автомобилей в Восточной Европе и Центральной Азии имеют большой потенциал
Восточная Европа и Центральная Азия становятся перспективными рынками легковых и легких коммерческих автомобилей. Согласно результатам нового исследования Frost & Sullivan, посвященного анализу данного рынка в Казахстане, Узбекистане, Украине, Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане, ожидается, что к 2021 году годовой объем продаж легковых автомобилей в этих восьми странах достигнет почти одного миллиона.