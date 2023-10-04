Антон Чуйкин: OMODA S5 GT – в поисках середины

Эта машина очень порадовала меня как журналиста. Увы, как автомобилиста она меня огорчила. Придется сделать неинтересное, но важное вступление. Так в самолетах читают инструкцию по безопасности и только потом желают приятного полета. Пожалуйста, если вы хозяин «Омоды» в дорогом исполнении, проверьте, чтобы система помощи следованию по полосе (LKA) была отключена! Для этого заходим в меню бортовой медиасистемы, выбираем «Настройки автомобиля», затем «Системы помощи водителю», сдвигаем влево ползунок «Удержание в полосе движения» и подтверждаем выбор. Теперь я за вас спокоен. ПОД ЗНАКОМ GT При всем нынешнем разнообразии российского авторынка – я не шучу, брендов на нем уже больше, чем пару лет назад – внутри модельных рядов мне, как покупателю, не развернуться. Где изобилие моторов, трансмиссий, приводов и комплектаций? С грустью вспоминаю «Октавию»… При этом «Омода» – некое исключение, пусть моделей немного, пока две, зато у каждой есть варианты исполнения. Например, у седана S5 – два мотора, полуторалитровый атмосферник и он же с турбонаддувом. Два лучше чем один, а еще лучше – три! И вот третий мотор, а вернее, даже целый силовой агрегат, и появился у седана, который при этом обрел славные и многообещающие буквы GT в названии. Не обольщайтесь – это никакой не «Гран Туризмо», дорожный монстр, как его понимали раньше. Нет, это «всего лишь» более мощный двигатель и еще ряд новых узлов. Но я готов простить заигрывания с аббревиатурой GT ради простого и непреложного факта: теперь «омод» стало больше. Разных и, надеюсь, хороших.

Двигатель, позаимствованный у полноприводного кроссовера С5, имеет на 100 «кубиков» больший рабочий объем, развивает лишние три лошадиные силы и, главное – на треть больший крутящий момент. Обещано, что это на пару секунд сократит разгон до сотни. Чему должен поспособствовать и более скорострельный автомат – роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Более резвый и дорогой седан решили обозначить и внешними чертами. Решетка радиатора приталена а-ля «Лексус», под задним бампером появились аж четыре патрубка (это декорация), а из-под колесных дисков светятся оранжевые тормозные суппорты. Тормоза здесь не просто раскрашены, а в самом деле усилены – увеличена площадь накладок и диаметр дисков, в передних суппортах применена более эффективная двухпоршневая схема.

А внутри седан GT буквально купил меня небольшой, но яркой деталью: оранжевыми ремнями безопасности. На их фоне я даже не сразу осознал, что смотрю в новые дисплеи, 20-дюймовой дугой обходящие водителя, и держусь за новый руль, подрезанный снизу. Ну, и оранжевые строчки обивки и детали интерьера я тоже заметил уже потом.

КАК ЭЛЕКТРОНИКА ПОТЕРЯЛА ПОЛОСУ Честно говоря, получив приглашение на тест-драйв «пятерки» GT в Казань, я ожидал, что нам предложат попробовать машину на гоночной трассе «Казань-ринг». Но нет, навигатор (Яндекс из вашего телефона, работает четко) строит маршрут мимо. Впрочем, первые впечатления за рулем убеждают, что это правильно. GT не равно «Гран туризмо», это не спортивная версия, а просто чуть более резвая и дорогая. Ее стихия – обычные дороги, где мы и остаемся. А вот и отличия от обычного седана S5. Версия GT разгоняется напористее и… громче. Это хорошо: звук не напрягает, но добавляет остроты. Кстати, инженеры поработали с шумом, применили двойное остекление, так что мотор слышно, а дорогу – не очень.

Несмотря на бодрый разгон, я никак не могу поверить в паспортные семь с половиной секунд до сотни. Это было бы слишком хорошо. Никакая нога, никакой режим движения (здесь, кроме «Эко» и «Нормала», есть еще активный «Буст») не заставят выехать GT из восьми секунд. Руль тоже отличается от обычной «эски», он поострее и потяжелее. Про тормоза не скажу – серпантинов, где сказался бы дополнительный запас увеличенных колодок, нам не попалось. Да и честно говоря, отвлекло от тормозов совсем другое… Я всегда проверяю, как работают электронные ассистенты водителя. Использую их и в реальной жизни, и на тестах. АСС, или адаптивный круиз-контроль, отработал на пять: скорость и дистанцию держит, разгоняется и тормозит как надо. Теперь попробуем, как машина умеет подруливать, помогая водителю держаться на дороге. Ого! Вот это аттракцион! По просьбе коллег повторяю эксперимент несколько раз – всегда с одним и тем же результатом.

Выглядит это так. Вы нажимаете кнопку на левой спице руля, где изображен сам руль между линий разметки. При этом активируется круиз-контроль (задайте ему скорость и дистанцию) и система ICA, которая должна удерживать «Омоду» по центру полосы. Именно что – должна. Но что это? Руль под руками оживает и начинает дергать машину, как будто стремясь освободиться от водителя! Который при этом вполне законопослушно следует в своей полосе. Но электроника явно считает, что ей виднее. Ну хорошо, а если в самом деле дать ей волю? Приподнимаю руки над рулем… не повторять, опасно! Машина начинает рыскать по полосе в поисках ориентира. Но разметка вот она, зачем болтаться от одной линии до другой? Пассажиры раскачиваются, а со стороны это выглядит так, как будто болван за рулем решил поиграть в гонщика и проходит воображаемую змейку. На самом же деле, не дожидаясь, когда амплитуда станет опасной, я опускаю руки на баранку и буквально вырываю управление. Пугает. Укачивает. А что будет на скользкой дороге? Я бы посоветовал вообще отключить проводку от этой кнопки, а то нажмет кто-то ненароком… Кстати, и без нажатия этой кнопки оснащенный «подруливанием» автомобиль (устройство LKA включается через меню) ведет себя также нехорошо.

И еще. Проблему с системой подруливания мы отмечали и на С5, и на обычном седане S5 (речь о богатых комплектациях, оснащенных пакетом электронных ассистентов). Компания в ответ изменила алгоритм работы системы удержания в полосе, отменив ее включение по умолчанию. Но эта срочная мера – половинчатая, примерно как табличка «не включать» на сломанном электрочайнике, который надо просто починить. Или выкинуть. Надеюсь, теперь понятно, почему в самом начале я попросил вас кое-что отключить? РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Никоим образом не собираюсь идти сомнительным путем Ральфа Нейдера и утверждать, что автомобиль «опасен на любой скорости» (погуглите). Убежден, что машину можно и нужно доработать. Да, оказывается, мало купить хорошую систему, надо ее еще адаптировать, дотачивать, доводить в ходе дорожных и иных тестов. Иногда это долго… Хорошо, что в компании проблему не замалчивают. Привожу комментарий Ивана Гущина, менеджера по связям с общественностью OMODA: «Система действительно работает непривычно и достаточно резко, в некоторых случаях при поиске середины полосы. Систему удержания в полосе можно принудительно отключить в настройках меню. В настоящее время мы активно работаем над ее обновлением, что позволит сделать работу ассистента более комфортной для водителя». Верю, что такая работа увенчается успехом. Хочу верить. Ну, а если забыть про ассистирующую электронику? Тем более, что многие годами ездят, ее не включая. Оставив в стороне вопрос – а зачем тогда выбирать такую комплектацию машины? – доложу, что во всем остальном седан GT, как будто стремясь реабилитироваться, показал себя достойно. На нешироких загородных дорожках он особенно хорош: обгонять груженые самосвалы одно удовольствие! Да и техника пошустрее легко остается позади: задумал, оценил обстановку, нажал на газ – и вот ты уже опять на своей полосе! Встречный еще только размышляет – а не поморгать ли дальним? – как дорога уже свободна. Запас тяги 1,6-литрового турбо достаточен и для веселых стартов, и для быстрых обгонов.

И хотя подвеска здесь пожестче, чем на обычном седане, а руль потуже, я бы не сказал, что это напрягает. Скорее, дает ощущение собранности. Все-таки GT – это не только буквы. А еще этот седан – весьма практичная машина. Просторный салон, немаленький 482-литровый багажник, дорожный просвет 160 мм – можно и в пир, и в мир, и на дачу.

Только… надеюсь, что подмеченные еще несколько месяцев назад особенности седана будут исправлены. Ему очень пригодится ручка изнутри багажника, разрезное заднее сиденье и дополнительные воздуховоды к нему. Ручка, говорят в компании, уже на подходе. ПЛЮС-МИНУС ТРИСТА С появлением новой версии у седана S5 стало пять возможных комплектаций. Две новые, самые дорогие и резвые GT, стоят 2 839 900 и 2 939 900 рублей. Двухзонный климат-контроль, обогревы всех сидений, руля и лобового стекла, дистанционный запуск двигателя и много чего еще входят в комплект по умолчанию. Доплатив 100 тысяч, получаем электронные ассистенты водителя и панорамный люк. Сами решайте, насколько это необходимо. С учетом всех действующих программ и скидок можно уменьшить цену на 300 тысяч. То есть получить ровно ту сумму, сколько официально стоит обычный S5 c полуторалитровым мотором.

Стоит ли? Если вы таксист – пожалуй, нет. Если хотите хоть немного выделяться – однозначно, да. Ибо именно в этом смысл исполнения GT – немного отличаться от всех. Подразумевается, что в лучшую сторону. OMODA S5 GT – хорошее расширение гаммы как марки в целом, так и седана S5. Надеюсь, машину оперативно научат уверенно и точно держаться центра полосы. Найдут, так сказать, золотую середину – и на дороге, и на рынке.