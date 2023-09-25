Сергей Целиков: Dongfeng 580 – экспресс тест-драйв выходного дня

Совершенно случайно покатался в выходные по Тольятти на кроссовере Dongfeng 580. Кто узнал его «в гриме», тот молодец. Да, это китайский клон Nissan X-Trail. Длина – 4,7 метра; 7 мест; двигатель – 1,5 литра мощностью 145 л.с.; вариатор. Салон приятный, без особого запаха, пластик мягкий, стыки подогнаны хорошо, швы ровные. Но если сравнивать с другими «новомодными» китайцами, то, конечно же, салон выглядит «на вчерашний день». Изюминки явно не хватает. И экранчик по нынешним меркам маловат, и приборная панель простовата, и беспроводной зарядки нет.

Комплектация вообще мне показалась бедной. Регулировки сиденья механические; привода двери багажника нет; круиз обычный, не адаптивный. Бесключевой доступ реализован тоже «по старинке», нажатием кнопочки на ручке. Внешность Dongfeng 580 тоже «из вчерашнего дня» и уже успела выйти из моды. При этом сиденья удобные (хотя и мало регулировок). Руль лежит как надо (хотя диапазон небольшой), подлокотник по месту (хотя и не регулируется по высоте). Подстаканники, кармашки, полочки и все остальное есть в полном достатке. В общем и целом, с эргономикой полный «норм».

А вот что меня напрягало по полной программе, так это музыка. Точнее, громкость. В мультимедиа стоят какие-то преднастройки, которые при каждом запуске двигателя включают радио «на 20 баллов». Уменьшаешь громкость и радуешься звуку. Но после остановки все повторяется. Надеюсь, это легко лечится настройками. Просто у меня не хватило времени разобраться. Цена вполне актуальна для нынешнего состояния рынка: 2,75 млн рублей – базовый «прайс», а 2,35 млн рублей – это маркетинговая цена с учетом максимальных скидок (400 тысяч). За семиместный кроссовер от китайского производителя это сейчас очень достойное предложение. А все почему? Да потому, что бренд Dongfeng в легковом сегменте знают слабо. А «о’модным» дизайном машина не блещет.

В сухом остатке: мужчинам среднего, предпенсионного и пенсионного возраста рекомендую обратить внимание на этот кроссовер. Особенно если у вас ранее был «Аутлендер», «Икс-Трейл», «Санта Фе», «Колеос» или что-то подобное, а сейчас пришло время обновиться. Женщинам и молодящимся парням рекомендовать не буду. Есть другие китайцы, поярче и «повыпендрежннее».

За машину, отданную мне на выходные в безвозмездное пользование, спасибо тольяттинскому автосалону «Премьера» на Спортивной (бывший Volkswagen). Кстати, Dongfeng продается официально, с гарантией и полной сервисной поддержкой. Так что, проблем с запчастями и обслуживанием возникать не должно. А это сейчас актуально.