Игорь Моржаретто: «Москвич» не сразу строился

Москва вновь строит «москвичи». Перед вами – первый небольшой тест-драйв нового кроссовера в двух модификациях – с механикой и вариатором. Он проходил… на трассе для картинга! УРОК ИСТОРИИ Еще в апреле прошлого года о возрождении советской марки ничего не было известно; но уже в конце ноября стартовала сборка на площадях бывшего завода «Renault Россия». И в этом году планируется выпустить 50 тысяч машин!

Вообще-то абсолютной новинкой «Москвич-3» можно считать разве что на нашем рынке: на своей первой родине, в Китае, он появился на свет еще в 2018 году под именем JAC JS4 (он же – Sehol E40X) и с тех пор довольно успешно продается в КНР, Бразилии, Египте и Ливии. Причем кроссовер по пути на московский конвейер почти никак не изменился. Пока от своего китайского брата (а такие машины недолго продавали и у нас) «Москвич» отличается только шильдиками. И VIN-номер у него начинается с буквы X (что свидетельствует о российском происхождении). В качестве изготовителя значится… ПАО «КАМАЗ», а не столичный завод! Дело в том, что предприятие из Набережных Челнов – технический партнер столичного правительства, а московский завод, видимо, еще не успел получить всю необходимую документацию. Еще бы – при таких стахановских темпах… Но собирают автомобиль в цеху уже бывшего завода «Renault Россия». Вернее, на заводе пока только ставят на машину снятые перед отправкой в Россию мотор, коробку и детали подвески, прикручивают колеса, а заодно меняют шильдики. Официально это называется «первая стадия крупноузловой сборки» (DKD). Поэтому сейчас «Москвич-3» отличается от китайского исходника только эмблемами.

УРОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ По своим габаритам он чуть крупнее некогда популярных кроссоверов «Хёндэ-Крета» и «Рено-Дастер», а также присутствующего на нашем рынке «Чери-Тигго 4». Ближе всего по размерам – «Хавейл-Джолион». Что можно сказать про дизайн? Что он в принципе удался, хотя выделить машину из общего потока вряд ли получится. Выглядит «Москвич-3» именно так, как должен выглядеть типичный представитель класса субкомпактных городских кроссоверов. Классические пропорции, в меру серьезный вид. И нельзя сказать, что это плохо! Машина отличается угловатыми формами, выштамповками на боковинах и поясом из некрашеного пластика для защиты от мелких царапин. Из ярких деталей – бумеранги передних ходовых огней и задних фонарей (все – светодиодные).

Дорожный просвет – типичный для этого класса авто: 170 мм. Штатная защита двигателя – пластмассовая. Дилеры, конечно, попытаются уговорить поставить металлическую, но она съест дополнительные пару сантиметров клиренса. …Первый, небольшой тест-драйв проходил на обледенелой картинг-трассе Центра технических видов спорта в московском Марьино. На выбор были представлены три белых автомобиля в некой безымянной комплектации, видимо – «Стандарт» (мотор 1,5 л/150 л.с., механика с 6 ступенями или вариатор). Честно говоря, набор опций показался… неожиданным. С одной стороны – ABS, система стабилизации, климат-контроль, мультимедийная система с экраном в 10,25 дюйма, парктроник, камера заднего вида… Все, как положено в богатой комплектации! Но подушек безопасности всего две, и нет ни одной «теплой» опции. Даже обогрева передних сидений. Но зато у всех автомобилей был люк в крыше!

Изначально нам обещали, что на выбор будут два мотора. Оба – 1,5 л, но один, базовый, атмосферный, а другой – с наддувом. К моменту презентации выяснилось, что «атмосферника» не будет; покупателям предложат лишь бензиновую «турбочетверку» мощностью 150 л.с. На выбор – с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. И только с передним приводом.

Теперь по поводу салона, который приехал к нам в неизменном виде. Отделка – недорогая, но очень качественная и вполне приятная на ощупь; кресла – удобные, с комбинированной обивкой (ткань/экокожа). Приборы – аналоговые, но дисплей мультимедийной системы русифицированный и вроде работает быстро. Для навигации и управления системой климат-контроля можно использовать не только сам экран, но и сенсорные кнопки на глянцевой панели внизу. Только вот наверняка регулярно нужно будет избавляться от отпечатков пальцев…

Рычаг коробки передач – нормальный, удобный (мне не очень нравится шайба у основного конкурента). На модном двухэтажном центральном тоннеле есть разные ниши и подстаканники, но нет, конечно, площадки для беспроводной зарядки смартфона.

Кстати, на заднем диване удобно могут расположиться двое, для них – откидывающийся подлокотник с двумя подстаканниками и пара USB-разъемов. Запаса для ног вполне достаточно. И хотя обогрева сидений для них нет, ситуацию могут, думаю, спасти персональные дефлекторы системы вентиляции. Багажник – ни большой, ни маленький. Примерно такой же, как и у всех конкурентов. В подполье – докатка, сверху – органайзер для разных мелочей. Если от последнего избавиться, то в нишу вполне поместится и полноценная запаска; надеюсь, в будущем у покупателей будет возможность выбрать.

Пока нам обещают пять вариантов цветов кузова – матовые белый и черный, красный, серо-голубой и темно-серый металлики. Повторюсь, я видел только белые авто, и выглядели они благородно. УРОК ВОЖДЕНИЯ НА ЛЬДУ Комфортно устроиться на водительском месте нового кроссовера я смог очень быстро, буквально за несколько секунд. Коллеги поругивали машину за отсутствие регулировки руля по вылету, но я со своим средним ростом (176 см) подогнал его под себя без проблем. И пошел нарезать круги на самой длинной в столице открытой трассе для картинга (850 м).

Сначала на автомобиле с механикой. Честно говоря, сразу понравилась четкость 6-ступенчатой коробки. И связка рулевого управления с подвеской – в крутые повороты машина входила просто с удовольствием! Да, признаюсь, не ожидал такого от в общем-то ординарного городского кроссовера с китайскими корнями… После нескольких кругов пересел за руль автомобиля с вариатором (кстати, по оформлению салона и опциям они абсолютно идентичны). И что же – вариатор тоже работает очень адекватно и обеспечивает моментальное управление тягой. И, честно говоря, на скользкой трассе с множеством крутых поворотов управлять автомобилем с автоматом было куда удобнее, чем с механикой. Виртуальные передачи (их тут тоже шесть) только и успевали щелкать! И до 70 км/ч (большую скорость в этих условиях развить не удалось) автомобиль разгонялся очень бодро, и настройки подвески и рулевого управления опять же не вызвали никаких вопросов. Они просто отличные! Такое ощущение, что с шасси поработали опытные специалисты (по слухам – из известной «народной» немецкой компании).

И еще понравилось, как работает система стабилизации (ее, кстати, можно и полностью отключить). На крутых виражах картинг-трассы, да еще изрядно обледенелой, она свою работу выполняла очень качественно. Хотя, конечно, объективную оценку ходовым качествам кроссовера можно будет дать только после полноценного теста на дорогах с разным покрытием, в городе и за его пределами. И динамику на короткой трассе замерить, конечно, возможности не было. К сожалению, официальных технических характеристик, кроме самых общих (мощность мотора + крутящий момент), пока нет. Но, думаю, разгон до сотни будет где-то в районе 10 секунд, а расход топлива в смешанном режиме – около 8 – 9 л на 100 км. Кстати, автомобиль официально можно заправлять 92-м бензином.

И еще одно наблюдение: мотор работает очень тихо. Значит, с шумоизоляцией все в порядке. УРОК МАРКЕТИНГА Что еще могу сказать про этот автомобиль? Гарантия – стандартная: 3 года или 100 000 км пробега. Цена официально объявлена только на одну комплектацию – «Стандарт» с механикой: 1 970 000 рублей. С вариатором – вроде бы на 65 тысяч дороже… Вообще вокруг этой модели слишком много, на мой взгляд, тайн. На официальном сайте до сих пор нет ни прайс-листа, ни технических характеристик, ни описания вариантов комплектаций. Нет такой информации и у дилеров, хотя продажи, вроде бы, стартовали с конца прошлого года. Странно и необычно для нового автомобиля, который, вроде бы, собираются выпускать и продавать большими тиражами… Ведь с февраля объем выпуска на столичном заводе должен вырасти уже до 5000 штук в месяц! Непонятно, будут ли комплектации больше приспособлены к нашим реалиям, появятся ли «теплые» опции? Не секрет, что столичное правительство будет настоятельно рекомендовать «Москвич-3» корпоративным клиентам, таксопаркам, компаниям каршеринга и т.д. Возможно, рекомендации будут не только административного характера, но и предполагать некие ощутимые льготы для покупателей. Тогда у модели, конечно, будут реальные преимущества перед конкурентами.

«Москвич-3», по первым ощущениям, получился вполне удачным и сбалансированным. И неожиданно приятным на ходу. Но раз он уже строится в столице холодной России – дайте же тепло! Опционное.