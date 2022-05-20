Игорь Моржаретто: Chery Tiggo 8 PRO Max – тигр с полным приводом

Китайская компания Chery представила на нашем рынке кроссовер Tiggo 8 PRO Max. Большой, семиместный и полноприводный! Это большой шаг вперед – все машины марки доселе были только переднеприводными.

Хочу провести небольшой филологический ликбез и расшифрую название Chery. Оно произносится по-китайски как «Чиури», однако в мире и в России компания называется, как и пишется: «Чери». На китайском название бренда означает благословение свыше, а совсем никакую не вишенку! Ну а «Тигго», общее имя линейки кроссоверов и внедорожников, значит тигр. И этот тигр вооружен очень серьезно. Под капотом – двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор нового поколения мощностью под 200 сил, который работает в паре с 7-ступенчатым современным роботом «Гетраг»; полный привод – от известного американского производителя «Борг Уорнер». В конкурентах у него – популярные внедорожники от именитых компаний, такие как , например, «Шкода-Кодиак» или «Мицубиси-Аутлендер».

КРУГОВОЙ ОБЗОР У модели «Тигго 8 ПРО» (а «Макс» – по сути, это ее топовая комплектация) и до обновления с дизайном было все в порядке, поэтому изменения снаружи – минимальные. Фирменная решетка радиатора с трехмерными стразами получила серебристую окантовку, новые светодиодные фары умеют заглядывать за угол при повороте. И, конечно же, как обойтись без литых 18-дймовых дисков оригинального дизайна! Да, и сзади – целых четыре патрубка выхлопной системы, причем все рабочие, а не декоративные.

Зато изменения в интерьере – кардинальные. Цифровая приборная панель с диагональю в 12,3 дюйма теперь плавно продолжается экраном мультимедиа такого же размера. Есть еще и небольшой 8-дюймовый третий дисплей для управления климат-контролем; впрочем, остались и обычные клавиши – кому как удобнее. Специально для России – обогревы всего и вся: лобового стекла, форсунок омывателя, руля, двух рядов сидений и т.д.



По поводу оснащения – все дорого-богато: от отличной системы кругового обзора и устройства «Старт/Стоп» - до полного набора функций активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль. Наконец, в «Про Макс» появилась русскоязычная система голосового управления. Но команды, честно говоря, она разбирает не все и не всегда, просит повторить и часто делает не то, что нужно. В общем, проще отрегулировать температуру вручную, одним движением пальца, чем долго (и не всегда успешно) уговаривать машину сделать это. Может, китайский язык система понимает лучше?

Но в целом в салоне масса всяких приятных вещей. Например, панорамная стеклянная крыша (ее площадь более полутора квадратных метров) с огромным люком; качественная музыка «Сони» и система фильтрации поступающего в салон воздуха, которая соответствует самому высокому современному стандарту.

Экокожа, которой обтянуты сиденья, передняя панель и двери – хорошего качества, а передние кресла с вентиляцией показались очень удобными.

На боковине переднего правого кресла появились кнопки регулировки положения сиденья сзади. У правого заднего пассажира и так хватает места для ног, но легким движением руки он может сложить переднее кресло и устроиться, как в бизнес-классе. А еще у него есть собственные клавиши управления климат-контролем. Словом, за второй ряд – оценка «очень хорошо», а третий ряд – ну что же, детям и невысоким взрослым там будет вполне комфортно… если дорога недлинная.



Когда экипаж полностью укомплектован, то места для багажа остается совсем немного (190 л), но, если сложить сиденья второго и третьего ряда, можно загрузить больше двух кубометров.

ПО ЮЖНЫМ СТЕПЯМ Новый турбомотор Acteco TGDI отлично работает в паре с современным 7-ступенчатым роботом; переключения плавные и практически незаметные. И в режиме «Спорт» автомобиль разгоняется до сотни всего за 8,5 секунды – отличный результат для довольно крупной машины. Есть у этого мотора и другие достоинства. Например, производитель официально разрешает использовать 92-й бензин (хотя и рекомендует 95-й), а средний расход, по моим подсчетам, составил чуть больше 9 л на сотню.

Я не так давно ездил на обычном «Тигго 8 ПРО», мне показалось, что инженеры дополнительно поработали с шумоизоляцией: в салоне стало тише. На ровном асфальте подвеска ведет себя образцово и обеспечивает хорошую плавность хода. Но стоит только выехать на грунтовку (или разбитые участки дороги), как, к сожалению, машину начинает ощутимо потряхивать. Но пробить подвеску не удалось ни разу, хотя пару ям я на сложных участках поймал… Впрочем, если вы будете ездить только по хорошему асфальту, возможно, вам это и не так важно.

А что же полный привод? Самое главное, что он теперь есть, и на этом «Чери» совершенно спокойно можно заезжать в снег или штурмовать легкое бездорожье. Но я тестировал его в астраханских песчаных степях, где четыре ведущих колеса – необходимое условие для выживания. «Макс» довольно лихо заезжал на невысокие барханы, резво бежал по разбитым проселочным дорогам…



У полного привода три внедорожных режима («Грунт», «Снег» и просто «4x4») и отключение системы стабилизации. И если у других китайских (а то и японских) моделей муфта полного привода иногда перегревается, то к «Максу» претензий нет: путешествие по пескам продолжалось несколько часов – и никаких проблем! Только один раз кроссовер слегка забуксовал на песчаном подъеме, но достаточно было откатиться чуть назад, отключить систему стабилизации – и бархан был взят. Но все-таки стоит помнить, что клиренс у автомобиля не рекордный (190 мм), и полный привод – это скорее про безопасность на скользкой или заснеженной дороге, а не про штурм реального бездорожья…

ВОКРУГ ЦЕН В России полноприводный «Тигго 8 ПРО Макс» предлагают в двух богатых комплектациях – Dreamline и Ultimate; цена формально начинается с отметки в 3 340 900 рублей. Правда, эта сумма получается с учетом фирменных программ скидок и сдачи старого авто в трейд-ин. А реально ценник стартует с 3 890 900 рублей за комплектацию Dreamline. Тут будет и кожаный салон, и 18-дюймовые колеса, и панорамная крыша. А также система кругового обзора. Версия Ultimate отличается коричневой кожей отличного качества, сиденьями с вентиляцией, адаптивными фарами и длинным списком систем-помощников. Но стоить такая машин будет уже 4 190 900 рублей. У дилеров есть автомобили прямо по таким ценам, причем они не требуют дополнительных денег за разные «допы», напротив – от имени компании дарят всякие приятные вещи типа комплекта ковриков, дополнительной сетки для решетки радиатора и т.п.

Получается, что полноприводный «Макс» с более мощным мотором будет дороже переднеприводного на 420 – 600 тыс. рублей (в зависимости от комплектации). Но в топ-версии клиент получит еще и солидный пакет ассистентов. В придачу – расширенная гарантия на 7 лет или 200 тыс. км пробега. Это здорово. Все равно очень дорого для «китайца»? Прежде чем возмущаться ценой, просто попробуйте узнать у дилеров стоимость семиместного «Кодиака» или «Аутлендера». Если такие машины в принципе будут в наличии.



У Chery Tiggo 8 PRO Max – много плюсов: интересная внешность, удобный салон, полный набор современных функций, достойные динамика и управляемость. И все это в сочетании с полным приводом! И главное достоинство сегодняшнего дня – машины есть у дилеров.