Сергей Целиков: EXEED LX - китайская альтернатива «Тигуану» за 3 млн рублей

Китайская компания Chery идет против течения. В нынешнее непростое время, когда почти все автопроизводители приостановили свою активность на российском рынке, Chery планомерно выводит все новые и новые модели. Презентация EXEED LX состоялась в Москве 16 марта. Журналистам и автомобильной общественности показали симпатичный современный кроссовер, с габаритами аккурат «под «Тигуан» - 4533х1848х1690 мм. Новая модель логично дополнила премиальную линейку EXEED. Напомню, что под этим брендом уже второй год продается среднеразмерный кроссовер TXL (4775 мм), а с конца 2022 года россиянам доступен большой семиместный кроссовер VX (4970 мм).

На презентации не только показали машину и рассказали о ее достоинствах, но и сразу объявили цену новинки 2,94 - 3,24 млн рублей, в зависимости от комплектации. Но не все так просто. Цены на новые автомобили в апреле 2022 года - это «уравнение со множеством неизвестных». Например, сейчас, когда пишу текст (20 апреля), на сайте exeed.ru напротив модели LX стоит «максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций» - 2,54 млн рублей (Luxury) и 2,84 млн (Prestige). Довольно привлекательно по нынешним временам. Но есть еще одно «но»! Пробежавшись по сайтам дилеров, становится понятно, что найти автомобиль в наличии можно лишь за 3 млн рублей. Не исключаю, что, приехав к дилеру, можно услышать и какую-то другую «цену вопроса».

Помните юмореску Романа Карцева про раков - большие по пять, а маленькие по три? Большие были вчера, а маленькие сегодня? Но по три... Но маленькие… Почему-то именно она крутится у меня в голове. Возможно, потому, что раньше я уже ездил на тех, что побольше - TXL и VX. И тогда они тоже стоили три. Но большие. А сейчас они уже существенно дороже. Хорошо, что пока еще не по пять. А я вот теперь на этом, на «маленьком «Эксиде» по 3». Неделя для знакомства с машиной, за которую я накатал 650 км по Москве и окрестностям, и, вы знаете, получил определенное удовольствие. Как эстетическое (автомобиль однозначно красив снаружи и внутри), так и «драйверское» (он очень неплохо едет).

Посмотрите на эти изящные кузовные линии. Думаю, многие со мною согласятся, что дизайнерам автомобиль удался. Современный, гармоничный и динамичный. Например, «большой» EXEED VX смотрится тяжело. «Средний» TXL - хорош, но здесь, в «маленьком» - вообще все воздушно и стремительно. Если искать модели для сравнения, то, мне кажется, больше всего подойдет Volvo XC40. Хотя есть что-то общее и с Range Rover Evoque, а может и еще с какими-то другими моделями именитых брендов. Но, однозначно, с современными и красивыми. За дизайн EXEED LX можно поставить твердую пятерку. Светодиодные фары устанавливаются даже в базовой комплектации. Кроме того, через весь капот проходит диодная лента, которая особенно эффектно смотрится в ночное время.

В салоне присутствует фирменный стиль EXEED. Центром внимания однозначно является огромный двойной экран. Вот «таааакой» ширины. Он тот же, что и в «старших» моделях TXL и VX (два по 12,3 дюйма). И этот большущий экран - «камушек в огород» Mercedes-Benz. Руль толстенький, приятный на ощупь. Ну прям как в BMW. Центральная консоль - в стиле «а-ля Land Rover». А вот «пимпочка» переключения передач - ну прям как на новой Skoda Octavia. Не солидно, но в духе времени.

Получается, вроде бы, салон - как «сборная солянка». Но смотрится современно, свежо и гармонично. В машине находиться приятно. Жаль только, что подушка сиденья коротковата. Прям как в моделях Renault. И это уже не комплимент. Не люблю короткие сиденья. Хочу как на настоящих премиальных моделях BMW и Audi. Да, и еще - чтобы подушка сиденья удлинялась. В общем, китайцам есть с кого брать пример и куда стремиться в перманентном улучшении потребительских свойств. Это они умеют. Им не впервой.

Для кого-то - плюс, а кому и минус высокая посадка. Диапазон регулировок водительского сиденья по высоте недостаточно большой, а пассажирское сиденье вообще не регулируется вверх-вниз. Лично мне посадка показалась комфортной, но мой рост всего 172 см и практически во всех автомобилях я стараюсь поднять сиденье на максимум. А вот люди высокого роста вполне могут ощущать недостаток пространства над головой. На заднем ряду сидений места хватает. Но спинка не регулируется по углу наклона и сиденье не имеет диапазона движения вперед-назад, как в «эталонном» «Тигуане». Еще интересный нюанс: сзади всего один центральный дефлектор воздуховода.

Двигатель объемом 1,5 литра имеет мощность 147 л.с. Максимальный крутящий момент - 210 Нм в диапазоне 1750 - 4000 оборотов в минуту. Работает он в паре с современным бесступенчатым вариатором CVT25. Вариатор достаточно тихий и никаких лишних шумов не выдает. Автомобиль имеет два режима движения - Eco и Sport. Среднего не дано.

В спортивном режиме - разгон ровный и вполне бодрый. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,5 секунды. Расход топлива по факту оказался самым низким среди всех автомобилей Chery, на которых мне приходилось ездить (Tiggo 7 PRO и 8 PRO, EXEED TXL и VX). В городских условиях получалось чуть выше 10 литров на 100 км, а по трассе я обычно укладывался в 7 литров. Итоговый расход после 650 км пути у меня получился 8,3 л на 100 км. Кстати, производитель говорит, что заправлять автомобиль можно и бензином АИ-92.

Использовать эту модель в роли внедорожника не имеет смысла. Передний привод, дорожный просвет в 185 мм, простенькая пластиковая защита двигателя, массивные бампера с рельефной выштамповкой - все это говорит о том, что основной ореол обитания EXEED LX - городская среда. Съехать с асфальта, конечно, можно. Но любая более-менее раскисшая грязь может стать непреодолимым препятствием для этого «китайского щеголя». Для подобных задач лучше выбрать что-то типа Renault Duster. Шумоизоляция на среднем уровне. Двигатель достаточно тихий, а вот внешние шумы на трассе слегка досаждают. И если «обычным» моделям Chery это можно простить, то от премиального EXEED ожидаешь большего. Подвеска автомобиля тоже не идеальна. Не скажу, что она чересчур жесткая, но энергоемкости ей все же не хватает. Стыки асфальтового покрытия и мелкие неровности передаются в салон. А вот большие «лежачие полицейские» проходит вполне комфортно.

Приятная деталь - в этом автомобиле есть встроенный видеорегистратор. Он расположен под зеркалом и имеет слот для видеокарты. Удобное решение, хотя почему-то достаточно редко встречается на современных автомобилях. Есть тут и голосовой помощник, но толку от него, по-моему, не слишком много. Говоришь ему: «Привет, EXEED!», и он вроде бы уже готов исполнять твои команды, но в большинстве случаев не понимает, что ты говоришь, просит повторить команду, и так по кругу. А вот премиальная аудиосистема Arkamys мне понравилась. Звучит очень неплохо. Она имеет 6 или 8 динамиков (в зависимости от комплектации) и создает объемный звук, который можно настроить под разные форматы.

Также понравился органайзер в ящике под подлокотником. Он довольно больших размеров, имеет пару вставок, которые можно перемещать, а также удобные отделения для стаканов или небольших бутылок. В него можно пустить холодный воздух и использовать в качестве мини-холодильника.