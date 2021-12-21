Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей | АВТОСТАТ

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

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Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Электрокары и гибриды в России
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Раньше я ни разу не ездил за рулем электромобиля. Porsche Taycan - это мой первый опыт эксплуатации полностью электрического автомобиля. Можно сказать, что я абсолютный дилетант в этой «хайповой» теме. Но не исключаю, что таковыми являются более 90% российских автомобилистов, а значит, и моих читателей. Надеюсь, что мои «записки», с попыткой первого погружения в «электрическую тему», кому-то будут интересны.

В сочетании слов Porsche Taycan есть две важные составляющее. Первая - это Porsche. Бренд, который олицетворяет скорость, успех, богатство и прочие атрибуты автомобиля «не для всех, а для избранных». Ценовой порог вхождения в «клуб» довольно высок. Стать обладателем нового Porsche можно лишь в том случае, если готов потратить на автомобиль от 5 млн рублей. В случае с Taycan - от 7 млн. Причем верхняя планка «до» почти не ограничена. Десять, пятнадцать, двадцать миллионов рублей… Подобрать подходящий Porsche можно за любую из этих сумм. И это только «входной билет». Стоимость владения автомобилем будет тоже немаленькая. И страховка, и ТО, и новые колеса, и дополнительное оборудование, и аксессуары, и все остальное будет соответствовать «высшей ценовой категории».

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

А вот вторая составляющая Taycan отправляет нас в «электрическое» будущее. Это будущее мы с вами не выбирали. За нас этот выбор сделали другие. Перед глобальными автопроизводителями была поставлена задача перехода от бензина и дизеля на альтернативные виды топлива. Вроде как, во имя экологии. Производить автомобили с суммарными выбросами СО выше определенного уровня становится экономически нецелесообразно. Штрафы гигантские. Не буду здесь пускаться в рассуждения о том, что более экологично для природы в полном цикле производства и потребления энергии - бензиновый двигатель, соответствующий последним нормам «Евро» или электродвигатель. На эту тему написано и снято много сюжетов. Обязательно почитайте или посмотрите. В этом вопросе все не так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Я же в своем материале лишь затрону тему повседневной эксплуатации электрокара. Насколько удобно заряжать автомобиль и ездить на нем по обычным делам. Если посмотреть в Интернете ролики о Porsche Taycan, то все они превозносят его динамические характеристики. В зависимости от модификации, разгон до «сотни» занимает 2,8 - 5,4 секунды, мощность составляет 408 - 761 л.с., а максимальная скорость (думаю, искусственно ограниченная) достигает 250 - 260 км/ч. Получилась такая «электро-пушка».

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Блогеры показывают, как Taycan шикарно дрифтит на льду, как на «максималке» проходит повороты, как ускоряется, оставляя за собой лишь удивленные взгляды публики. Соглашусь, едет Porsche Taycan отменно. Ровное и мощное ускорение, приятное торможение. Никаких рывков и дерганий. Оптимальная работа подвески. Автомобиль тяжелый (2,2 - 2,9 тонны), с низким центром тяжести. Это хорошо и для плавности хода, и для работы подвески в поворотах. Крены минимальные. Я не дрифтил, не «давил тапком в пол», не лихачил на поворотах. Это не мое. Но с легкостью поверю коллегам-журналистам в том, что Taycan на все это способен, как и любой другой спортивный Porsche. Порода обязывает.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

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А теперь к «электрической» сути. Под капотом у полноприводного Porsche Taycan… багажник на 81 литр. А вот два электродвигателя, которые приводят автомобиль в движение, расположены на осях. Максимальная мощность «скромной» модификации 4S - 490 л.с. Топовая версия Taycan Turbo S имеет суммарную мощность 761 л.с. Но есть еще две  промежуточные - Taycan GTS (598 л.с.) и Taycan Turbo (680 л.с.). Все эти максимальные мощности достигаются при использовании системы Launch Control. В обычном режиме езды мощность на 20 - 25% меньше. Кроме того, Taycan может комплектоваться разными типами батареи - обычной высокоэффективной и повышенной емкости (Plus). От батареи также зависят и максимальная мощность, и динамические характеристики, и запас хода.

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Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

«Паспортный» запас хода на Porsche Taycan 4S в смешанном цикле составляет 389 - 464 км. Но это в идеальных условиях. В реалиях московского декабря 2021 года (температура на улице была в диапазоне от 2 до 6 градусов мороза) 100% заряда мне хватило примерно на 250 км пути. К сожалению, за время эксплуатации я так и не добрался до «быстрой зарядки». Они существуют сейчас только на территории некоторых дилерских центров, и до ближайшей нужно было бы проехать около 40 км. Поэтому я заряжал автомобиль ночами у себя дома от обычной бытовой сети и один раз около «Архангельское Аутлет» на зарядной станции переменного тока 11 кВт. Ночная зарядка от «обычной» розетки «Тайкану» «как слону дробина» - за 12 - 14 часов можно добавить лишь 10 - 12% заряда батареи. Этого хватит на 25 - 30 км пути. Время зарядки переменным током 11 кВт тоже не впечатляет - до 100% батарея будет заряжаться примерно 9 часов.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

А вот зарядка высоковольтным постоянным током (max 270 кВт) уже близка к привычным нам «потерям времени» на эту процедуру. За 5 минут можно добавить заряда на 100 км пробега, а за 23 минуты можно «наполнить» батарею до 80% заряда. Повторюсь, лично проверить эти показатели у меня не получилось. Во-первых, не добрался до нужного места. А во вторых, нужно не только знать эти «рыбные места», но и «ловить удачу за хвост». Подъехав к зарядке, может оказаться, что она занята, а может быть еще и очередь. И каждый электрокар будет стоять в ней по полчаса.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

В общем заряжать электрокары в нашей стране тот еще квест. Например, на Яндекс-картах все станции электрической зарядки по Москве обозначены. Но! Первое - любая из них может не работать. Просто, без объяснения причин. Второе - они могут находиться на закрытой территории за шлагбаумом. Именно к одной из таких я поехал, выбрав по карте. Но так и не смог подъехать. Третье - быстрые зарядки расположены на территории ДЦ, где режим работы не круглосуточный. Четвертое - кто-то из нерадивых водителей может оставить свой автомобиль на месте зарядки электрокара. Ну и пятое, о котором писал выше, очередь на зарядку может растянуться на часы.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

В повседневной эксплуатации есть интересная особенность. Точнее принципиальное отличие между бензином/дизелем и электродвигателем. Мы привыкли, что в городе автомобиль расходует топлива примерно в 1,5 раза больше, чем на трассе. Так вот в электромобиле все ровным счетом наоборот. Запас хода в городе у Porsche Taycan 4S (с батареей Plus) составляет 437 - 524 км, а на трассе этот же автомобиль проедет всего 365 км. Это паспортные данные, реальные другие. Но соотношение между городом/трассой останется именно таким. Город в полтора раза «выигрывает» у трассы. А если гнать 120 км/ч и выше, то выиграть можно и в два раза.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Я в этом убедился на собственном опыте. Только выходишь на трассу, сразу видишь как «тает» остаточный запас хода. Въезжаешь в город, встаешь в пробку, и расчетный запас хода не просто «притормаживает снижение», а местами даже начинает расти. Во-первых, электродвигатели почти не расходуют энергию на «холостом ходу», а во-вторых, еще и пополняют ее за счет рекуперации при торможениях. То есть, электромобили это пока что чисто городская история с короткими вылазками «за МКАД».

Минусы и плюсы эргономики. Садиться и выходить из любого спорткара, честно признаюсь, не самое удобное занятие. Как бы не старались эргономисты, но очень низкая посадка и спортивные сиденья с развитой поддержкой больше предназначены для молодых и юрких водителей. Ну а когда тебе «за 50», хочется уже «американского комфорта» и кресел на уровне «пятой точки».

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Трудности освоения. Усевшись за руль Porsche Taycan, я долго искал, где же кнопка пуска. Потом все же нашел ее - слева от рулевой колонки. Кстати, она очень похожа на кнопку «вкл/выкл» у пылесоса и других бытовых приборов. А на привычном месте справа от руля расположен рычажок переключения движения вперед или назад, также кнопка «паркинг».

Полное отсутствие звука работающего двигателя первое время очень непривычно. В настройках есть искусственный звук, по типу компьютерных игр. Но со временем он начинает надоедать. В тишине приятнее. Звукоизоляция на Taycan отменная. В этом плане электромобиль бесспорно выигрывает у бензиновых и тем более дизельных собратьев.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Передняя панель Porsche Taycan симпатичная, но, на мой взгляд, чересчур перегруженная информацией. На ней четыре экрана. Помимо электронной панели приборов два экрана расположены на центральной консоли и еще отдельный экран перед пассажирским сиденьем. Очень непривычное решение. Думаю, что оно не приживется. Хотя, возможно это посыл в сторону беспилотного транспорта. Чтобы пассажиры привыкали «ковыряться» в навигаторе, музыке и различных настройках автомобиля. Кстати, музыкальная система Bose звучит в «Тайкане» шикарно.

В остальном Porsche есть Porsche. Все очень круто. Материалы, кожа, отделка, ручки-кнопочки и так далее. Все на высшем уровне. На заднем диване достаточно места для двоих взрослых пассажиров средней комплекции. Хотя профиль заднего кресла тоже спортивный, «ковшеобразный» и не всем будет удобен в долгих поездках. Хотя какие «долги поездки» в электрокаре?

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Прикольно, что багажника два. Сзади полноценный 407 литров, а спереди, под капотом еще одно отделение на 84 литра, которое называется «франк». В него удобно складывать провода для зарядки. Их, кстати, придется возить несколько. Городская сеть имеет один разъем, трехфазовая розетка на 380 вольт - другой, а к обычной бытовой на 220 вольт нужен еще один переходник.

Про цены. Стоимость самого «простенького» Porsche Taycan начинается от 6 980 000 рублей. В нем будет один синхронный электромотор Porsche E-Perfomance с постоянными магнитами на задней оси, мощностью 240 кВт (326 л.с.), с максимальным крутящим моментом в режиме Launch Control 345 Нм. То есть, автомобиль будет заднеприводным.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Стоимость полноприводной версии Taycan 4S, на которой я ездил, начинается с отметки 8 280 000 рублей. Тестовый автомобиль был доукомплектован большим числом дополнительных опций и пакетов и стоил 10 803 535 рублей.

Цена на самую дорогую версии Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo стартует от 13 160 000 рублей. В наличии на сайте Porsche «живых» автомобилей этой модификации нет. А вот цены на экземпляры в наличии версии Porsche Taycan Turbo S в обычном кузове находятся в диапазоне от 15 399 000 до 18 123 000 рублей. Хотя РРЦ этой модификации начинается с 13 060 000 рублей.

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Мой вывод: электромобилям в России быть. Но в очень ограниченном количестве. Пока это «игрушка для богатых». Покупать электрокар как единственный автомобиль в семью сейчас не имеет экономического смысла. В первую очередь - из-за малого запаса хода и ограниченности зарядной инфраструктуры. Доступных «массовых» моделей электрокаров на рынке новых автомобилей пока не представлено. Модели премиальных брендов стоят от 7 млн рублей и это далеко за порогом «роскоши». Искать что-то на рынке авто с пробегом, на мой взгляд, тоже еще рано. Конечно же, если вы живете не на Дальнем Востоке, и не готовы садиться за «правый руль». 

Сергей Целиков: Porsche Taycan - игрушка для богачей

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиэлектромобилитест-драйвporscheporsche taycan

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