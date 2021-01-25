Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - Автомобиль №1

126 112 человек не могут ошибаться, решил я, и по их примеру заполучил в пользование машину, которая вновь подтвердила лидерство на российском рынке. И хотя почти такая же «Гранта» была на нашем тесте сравнительно недавно, я считаю «Ладу» неисчерпаемой, а значит – всегда интересной. Для начала, это самая доступная машина в мире. Пять с половиной тысячи евро (а в прошлом году – и без половины) – и седан с полноценными четырьмя местами, 1,6-литровым мотором, всеядной подвеской, с небольшим, но важным набором устройств безопасности (ABS, подушка) и комфорта – ваш.

Найдете предложение получше? Разве что – на вторичном рынке. Да, «Гранта» конкурирует в первую очередь с подержанными машинами (и с инфляцией). И делает это вполне успешно – в 2020 году модель потеряла 7,2%, это лучше, чем средние на рынке новых машин минус 9,1%. В абсолютных числах это 126 112 проданных машин. В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ Вообще, пункт о комплектациях и ценах, как правило, завершает представление машины. Но мы не будем прятать в рукаве эти не просто сильные, а главные козыри «Гранты». Для примера я свел в таблицу машину самую доступную, самую интересную (она же в данном случае – тестовая «Гранта Кросс»), а разделил их простым универсалом, чтобы представлять, сколько мы платим за дополнительные 18 мм дорожного просвета и прочие прекрасные особенности «Кросса». Вот что получилось по состоянию на середину января 2021 года. Цена LADA Granta, рублей

Диапазон цен в каждой клетке подразумевает две-три комплектации, от «Стандарта» до «Люкса», и при этом надо учесть, что «гранты» также бывают с кузовом хэтчбек и лифтбек (чуть дороже седана), есть бодрая версия «Гранта-ДА» (драйв актив), ну и для полноты картины упомяну еще учебную модификацию седана (плюс 27 тысяч рублей). А еще три мотора (пусть в основе одного и того же), три коробки – батенька, да такого богатства выбора не найдете ни у кого больше, вплоть до самого что ни на есть немецкого премиума. Это, наряду с ценой, вторая составляющая успеха «Гранты». Совсем не «ешь, что дают», а сет из десятка-другого родственных, но вовсе не одинаковых моделей. Единственное, о чем можно пожалеть, это об оставшейся в 2012-м стартовой цене в 229 тысяч рублей… но с тех пор все подорожало соответственно доллару и евро, кроме нефти. Впрочем, это совсем другая тема. МОЯ ЛЮБИМАЯ «ГРАНТА» Выше я назвал ее самой интересной, а сейчас прибавлю – она и самая практичная, и самая высокая, и самая ладная. «Кросс» с его клиренсом «без двух двести миллиметров» (а под нагрузкой – 187 мм) с точки зрения геометрической проходимости дает фору даже не многим, а всем кроссоверам. Кстати, вот и причина, почему здесь нет классического автомата «Джатко», как на других «Грантах»: съедает дорожный просвет. Поэтому хотите две педали – берите трансмиссию АМТ, я за нее ручаюсь. Даром, что роботизированная, но, правда, хорошая.

Большинство покупателей все же предпочитают «ручку», я последовал их примеру, и вот, переходя от общей части к собственно тесту, я сажусь за руль рыжего «Кросса» (за цвет «Аурум» просят сверху 9000 рублей) и выруливаю на магистраль. Хотя стоп, первую особенность отметим, еще даже не пустив двигатель. Пишу в блокнот: «потянулся закрыть дверь и выпал из машины». Действительно, двери еще со времен «Калины» распахиваются необыкновенно широко, и хорошего в этом на самом деле мало. В салон вы и так попадете, а вот треснуть дверцей соседнюю машину можете запросто. Да и тянуться водителю (на его двери и ручка короткая) приходится так далеко, что действительно боишься выпасть. Чего бы не заменить ограничитель хода, спросите вы? Вот и я спрошу… А в ожидании ответа напомню своим пассажирам: придерживайте двери!

Первый маршрут – за елкой (все началось еще в конце декабря). Надо ли говорить, что полутораметровая лесная красавица, прозванная детьми Еленой, легко и непринужденно улеглась в багажник, попросив сложить только часть заднего сиденья? Кстати, привет из прошлого: здесь сначала поднимаем сидушку, ставим вертикально, потом на ее место кладем спинку. Для длинномера не очень удобно, а нам с Еленой – в самый раз.

Маленькая внешне «Гранта», особенно универсал – вообще очень емкий автомобиль. Втроем с комплектами лыж, вчетвером без поклажи, вдвоем с дачным скарбом мы ездили легко и свободно. Даже удивительно, как много в нее помещается. Браво инженерам! КСТАТИ, О РАЗМЕРАХ Она родом из 90-х, и в своем чистом классе В осталась одна. Все переростки В+ вымахали до седанов и лифтбеков, стали шире и часто приземистей; младшие ученики А-класса разбежались, и вот классический пример, какой автомобиль мы считали достаточным 20 лет назад. По сравнению с нынешними – он неожиданно узкий. Правое зеркало, не будь оно электрическим, водитель может регулировать рукой. Плечистым людям здесь будет немного неловко. И конечно, сзади не стоит садиться втроем, хотя ремни и подголовники в дорогих комплектациях это позволяют. Чувство локтя – это про «Гранту».

Зато какой же кайф на ней парковаться! Вроде, «лишняя» ширина – не самый очевидный фактор парковки, но когда ты занимаешь небольшое пространство с первого раза, изящно и точно совершая параллельный маневр, это очень радует. Тем более, что именно тут почти невесомый руль – не помеха, а подмога. Да, с ростом скорости он несколько тяжелеет, но так и не становится точным. Ну, не везет «Гранте» с электроусилителем с самого рождения. Или с установкой колес… Кстати, на версии «ДА» с баранкой все в порядке, а на других «Грантах» я порой завидую стартовому исполнению. Там у руля никаких усилителей. У «Кросса» с задатками кроссовера настолько простой версии нет, так что приучаемся осторожней обращаться со штурвалом, а то ненароком крутанем его на 180 градусов одним мизинчиком. МАГИЯ ТАПКА Бодрый мотор, неплохая коробка (при повсеместном распространении автоматов радуешься механике просто за возможность вспомнить, как на ней ездить), отличнейший обзор (но гигантский задний дворник не должен умирать на сухом стекле!), хороший багажник, теплый салон – всё это здорово, но для цельного образа «Гранты Кросс» я, пожалуй, поделюсь с вами распорядком одного своего вечера. Забрать одного ребенка из школы, второго из дома, доставить в музыкалку, вернуться домой, написать пару абзацев выше, дождаться звонка от старшей, сгонять за ней, потом вернуться в музыкалку за младшей… и все это на плече в два-три километра, с пробками и без, и под сильным снегом. Вдруг я понял, что впервые за долгое время меня эта челночная деятельность не напрягает. Я даже перестал собираться, зная, что машина не подведет. Ноги в кроссовки, куртку прямо на футболку, перчатки вот возьму, а то руль холодный. По-моему, я парковался в этом сугробе? Точно, вот она, моя рыжая. Прыгаю за руль, погнали!

Здесь нет и не может быть ESP, следовательно, и отключать в снежной колее двора нечего. За 10-15 минут хода салон успевает более-менее прогреться, а задний дворник наконец завершает свое движение по стеклу, где он застрял еще с прошлой поездки. Сел-завел-поехал-припарковал, и так несколько раз подряд. Не думая о том, найдется ли место во дворе (найдется), сколько бензина я сожгу (совсем немного), и надо ли надевать хорошие джинсы или сойдут и домашние (да). Это тоже важно, знаете ли. Сформулирую главное. Безотказность, вечная минутная готовность и честность. Она не пытается казаться чем-то, она – просто автомобиль. Чего стоишь, хозяин, поехали! А если напрягают двери, отчетливые щелчки реле из-под панели или простецкая отделка – заглянем еще раз в прайс-лист. Найдете дешевле? Чтобы закрепить успех, поддайте газку на плохой или заснеженной дороге. 106 сил для легкого автомобиля – достаточная мощность, чтобы держаться наравне с куда более сильными соперниками.

Ну, и чем хуже дорога – тем больше нравится «Гранта Кросс». Учитывая, как много кроссоверов сейчас продают с передним приводом, смело записываю ее по проходимости в лидеры класса. НЕИСЧЕРПАЕМАЯ В «Гранте» безусловно (и всегда) найдется, что улучшить. Например, холодный скользкий руль, при этом рычаг коробки отделан намного приятней. Алгоритм установки времени на бортовых часах — пришлось-таки листать инструкцию. Логику включения круиз-контроля: подержать кнопку меню на подрулевом рычажке, чтобы активировать круиз либо лимит.

Кнопку обогрева заднего стекла, которая зачем-то фиксируется в нажатом положении, то есть обогрев может работать всегда. Крутилку датчика дождя за центральным зеркалом. 95-й бензин (где логика?!) И так далее, она же неисчерпаемая.

В следующем поколении «Гранта» уже будет другой, переехав на платформу альянса. Надеюсь, она сохранит свои главные качества, за которые прощают недостатки. И за которые ее покупают. 126 тысяч раз в году. LADA GRANTA CROSS – лучшая «Гранта», как «Гранта» — лучшая «Лада». Сделать самую недорогую машину, полноценную и конкурентоспособную – настоящее искусство. Надеюсь, в Тольятти его сохранили для следующей «Гранты».