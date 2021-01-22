Сергей Целиков: Suzuki Vitara - просто, надежно, безопасно

Бренду Suzuki больше 110 лет. Более 60 из них компания выпускает автомобили. Первое поколение Vitara появилось на свет более 30 лет назад. Нынешняя Vitara вышла на рынок в 2014 году, а в 2018-м получила рестайлинг. Модель не имеет почти ничего общего со своей предшественницей - Grand Vitara, которая завоевывала сердца россиян с 1997 по 2015 годы. Но суть автомобилей Suzuki все это время остается неизменной. Я бы ее сформулировал тремя словами - просто, надежно и безопасно. ДВИГАТЕЛИ И РАСХОД Проверенный временем 1,6-литровый 117-сильный двигатель надежен «как автомат Калашникова» и готов трудиться вплоть до вашей пенсии. Ему под стать и две коробки - шестиступенчатые механика и автомат. Есть у «Витары» и более современный 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил, который разгоняет машину до 100 км/ч за 10 секунд. Оба силовых агрегата очень экономичны. Паспортный расход в «смешанном цикле» от 5,9 до 6,3 литра на 100 км. Я по итогам теста «привез» 7,4 литра по бортовому компьютеру и 7,8 литров на 100 км, если расчитывать по заправке топливного бака (35 л) и пройденному на этом объеме километражу (450 км).

КУЗОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ Качественно сваренный кузов из прочного, полностью оцинкованного металла, будет служить вам верой и правдой долгую жизнь. Если почитать отзывы владельцев автомобилей Suzuki в Интернете, то становится ясно, что к качеству металла, оцинковки, и покраски претензий крайне мало. При должном уходе, первые признаки коррозии могут появиться ну разве что лет через 10 - 15.

Отмечу, что помимо надежности, нынешний кузов «Витары» получился гармоничным, красивым и главное - безопасным. В автомобиле реализована запатентованная Suzuki технология Total Effective Control Technology (TECT), благодаря которой кузов автомобиля эффективно отводит энергию удара в специальные зоны поглощения для защиты водителя и пассажиров в случае столкновения.

В дополнении к этому в «Витаре» установлено семь подушек безопасности - для водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки безопасности, снижающие нагрузку на грудную клетку при боковом столкновении, шторки безопасности, защищающие голову, и подушки безопасности для коленей водителя. Причем весь этот набор есть уже в базовой комплектации. БЕЗ ЗАМОРОЧЕК Несколько лет в моей семье был автомобиль Suzuki SX4 первого поколения. Ездила на нем супруга, но я с удовольствием пересаживался на эту шуструю машинку с драйверским характером. Звали мы ее «Жужа». И этому имени есть объяснение. Если судить по той SX4 и вот этой «Витаре», на которой мне удалось поездить недельку, в компании Suzuki не сильно «заморачиваются» с шумоизоляцией. В салоне отчетливо слышен и мотор, и шум от колес, и все остальные звуки легко проникают вовнутрь.

В салоне «Витары» много жесткого пластика и простых решений. Сиденья - как сиденья, руль - как руль, кнопки - как кнопки, приборы - как приборы… Все работает, все функционирует, заводится, включается, выключается, переключается… но нет какой-то «изюминки», взгляду не за что уцепиться. Разве только стильные часы, как центральный элемент передней панели. А в остальном все просто и обыденно.

Не стоит искать в «Витаре» каких-то новомодных аксессуаров, «наворотов» и гаджетов, которых в достатке, например, в китайских автомобилях. Тут не найти ни беспроводной зарядки, ни камеры кругового обзора на 360 градусов, ни атмосферной подсветки. Даже климат-контроль сделан совсем по простому - однозонный, а у пассажиров заднего ряда в центральной консоли нет даже воздуховодов.

Багажник для такого субкомпактного кроссовера (длина - 4175 мм) относительно большой - 375 литров. Но, к сожалению, даже в самой богатой комплектации он не оснащен электроприводом задней двери. Кстати, электропривода нет и для регулировки водительского сиденья. Про пассажирское я вообще молчу. Да и в целом, в Suzuki Vitara много чего еще нет. Даже в самой богатой комплектации нет возможности заказать панорамную крышу или люк. Нет подогревов руля, лобового стекла и задних сидений.

ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ? Давайте не будет придираться, к тому, чего нет, а посмотрим как автомобиль едет. Атмосферный двигатель 1,6 литра выдает 117 лошадиных сил и создает максимальный крутящий момент 156 Нм при 4400 оборотах в минуту. Эти показатели совсем не впечатляют. До сотни «Витара» с полным приводом разгоняется за 13 секунд. На небольших подъемах чувствуется, как тяжело набирать ускорение автомобилю с тремя пассажирами. Такой динамикой будут довольны, пожалуй, только пенсионеры и начинающие водители. Как уже писал выше, у «Витары» есть второй, более современный двигатель - 1,4 литра с турбиной. Его характеристики существенно лучше - 140 л.с., максимальный крутящий момент - 220 Нм в диапазоне 1500 - 4000 об/мин. До сотни такая машина разгоняется за 9,5 секунд, если у нее передний привод и за 10,2 секунды, если полный привод. К сожалению, мне не удалось покататься на такой модификации, но если ориентироваться на тест-драйвы коллег-журналистов, то именно такую версию автомобиля и надо выбирать. По мнению коллег, автомобиль с турбомотором едет намного интереснее, чем с «атмосферником». К рулевому управлению никаких претензий нет, а вот подвеска жестковата. Автомобиль довольно легкий (1120 - 1235 кг в зависимости от двигателя/коробки/привода). В этом есть и плюс, и минус. С одной стороны, он более маневренный и «шустрый». Но с другой стороны, на ходу нет «солидности». На мелких кочках он «вздрагивает». На неровной дороге, особенно для задних пассажиров, комфорта недостаточно. Несмотря на полный привод, клиренс в 185 мм не располагает к выезду на бездорожье. Все же «Витара» это чисто городской кроссовер. КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Рекомендованная розничная цена базовой комплектации GL с 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом составляет 1 429 000 рублей. При этом у дилеров есть скидки: до 100 тысяч рублей - если вы сдадите свой старый автомобиль в Trade-In, до 60 тысяч рублей - по программе Suzuki Finance и 20 тысяч рублей - для работников медицинских учреждений. Минимальная цена с максимальными скидками - 1 249 000 рублей.

Цена, вроде бы, очень заманчива. Но такой автомобиль будет выглядеть «еще более бедной овечкой» - обычный кондиционер, простенький CD/MP3-проигрыватель с двумя динамиками, галогеновые фары, стальные диски, маленький бортовой компьютер с монохромным дисплеем, минимум подсветок в салоне. Не будет фирменных часов, серебристой отделки передней консоли и много еще чего по мелочам. На мой взгляд, такой автомобиль может подойти пенсионерам, для которых самое главное надежность и долговечность. Кроссовер с автоматической коробкой в базовой комплектации будет на 100 тысяч дороже.