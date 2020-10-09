Сергей Целиков: Jeep Wrangler Rubicon - прикоснуться к легенде

Когда едешь в плотном московском потоке, глаз невольно выхватывает автомобили, которые проникли сюда «из другой среды обитания». Это может быть яркий дорогой спорткар, или «мимимишный супермини», или большой внедорожник на огромных колесах. Либо что-то еще нестандартное, яркое, интересное, что приковывает внимание и заставляет провожать его взглядом.

Jeep Wrangler Rubicon - однозначно из этой породы. А если он еще и огненно-красного цвета, то его невозможно не заметить. Ему невозможно не улыбнуться. Такие машины должны встречаться на наших дорогах почаще. Они поднимают настроение и радуют глаз.

НЕМНОГО ИСТОРИИ Я вам «не открою Америку» и не сообщу ничего принципиально нового об этом внедорожнике. Всё можно «прогуглить» и найти в интернете. Тем не менее, история появления на свет этой модели достойна того, чтобы ее «передавали из уст в уста», а точнее, в нынешней терминологии – «рерайтили» раз за разом. Потому что этот автомобиль - настоящая легенда мирового автопрома.

Все началось летом 1940 года. Министерство обороны США разместило заказ на разработку «легкого разведывательного автомобиля» для военных нужд. На предложение откликнулись три компании - Willys-Overland, American Bantam Car Manufacturing Company и Ford Motor Company. В рекордные сроки каждая из них разработала образцы, и уже к ноябрю Минобороны США имело от каждой в своем распоряжении по 70 автомобилей для испытаний. Весной 1941 года техзадание было несколько изменено, и все три участника этого «тендера» начали дорабатывать свои конструкции и принялись за изготовление уже по 1500 автомобилей. По результатам дальнейших испытаний выбор заказчика пал на Willys Quad (см. фото выше). В ходе модификаций и усовершенствований в названии Wellys Quad использовали обозначения – «MA» и «MB». Однако, сначала в армии, а потом и по всему миру эти автомобили получили известность под торговой маркой «Jeep». Существуют две версии этого названия. Кто-то утверждает, что Jeep произошёл от нечеткого произношения сочетания «GP» (сокращения «General Purpose» - «общего назначения»). Но есть версия, что оно берет начало от популярного в то время персонажа Юджина Джипа из комиксов про моряка Попая. Так или иначе, но название «джип» прочно вошло в обиход и вскоре стало именем нарицательным. Даже сейчас зачастую внедорожники любых марок и моделей в обиходе называют джипами.

Торговая марка Jeep была зарегистрирована уже после войны. Популярный военный автомобиль вышел «на гражданку» и получил версию для фермерских хозяйств Civilian Jeep (СJ) (см. фото выше). С этого момента началась мировая известность компании Willys как создателя легендарного внедорожного автомобиля. СНАЧАЛА WRANGLER, ПОТОМ RUBICON Jeep с названием Wrangler появился на свет в 1987 году и имел обозначение YJ. Новая модель впитала в себя как практичность и утилитарность серии CJ, так и комфорт Jeep Cherokee, который был разработан тремя годами ранее. Несмотря на то, что автомобиль Wrangler был с открытым кузовом, как и CJ-7, новинка существенно отличалась от своего легендарного предшественника. В основном в сторону повышения «личного комфорта». Через 10 лет в 1997 году на смену Wrangler YJ прошло новое поколение TJ. Автомобиль сохранил классические черты, но его конструкция была полностью переработана («с чистого листа»).

В 2003 году увидел свет Jeep Wrangler Rubicon - модель с самой передовой комплектаций. Он оснащался передними и задними мостами Dana 44 с кнопочной блокировкой, раздаточной коробкой пониженного диапазона, большими шинами диаметром 81 см и многими новыми функциями, которые не были доступны на предыдущих моделях Jeep.

Название Rubicon пришло от одного из самых известных в мире внедорожных маршрутов - Rubicon Trail. В 1953 году группа друзей преодолела на автомобилях Jeep «непроходимый путь» через горы Сьерра-Невада к озеру Тахо, которое находится в штате Калифорния. С этого момента марка Jeep начала восприниматься в сознании автолюбителей не просто как «рабочая лошадь», а как внедорожник для увлекательных приключений.

Rubicon Trail и сегодня привлекает тысячи экстремалов, которые приезжают на своих автомобилях, чтобы покорить знаменитый маршрут. Но не всем это удается, поскольку на 35-километровом отрезке пути встречаются участки с полным отсутствием покрытия, сплошные камни и валуны. Недалеко от озера Тахо маршрут пролегает через реку. Первые поселенцы назвали ее Рубиконом, в честь небольшой итальянской реки к северу от Рима, которую Юлий Цезарь перешел в 49 году до нашей эры со своим войском. После той войны Цезарь был провозглашён диктатором. С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает «пройти точку невозврата», то есть совершить действие, после которого уже невозможно отказаться от замысла или вернуться назад.

Американский маршрут Rubicon Trail остается одним из самых сложных в мире, 10 баллов из 10 возможных. Более четырех десятилетий он используется инженерами Jeep для тестирования внедорожных качеств автомобилей и разработки новых передовых решений. ЧТО НОВОГО У WRANGLER В 2020 ГОДУ? Легче назвать, что осталось из старого. И это - антенна!!! Классическая антенна на переднем крыле, а не какой-нибудь модный «акулий плавник». Несмотря на то, что автомобиль внешне остаётся «олдскульным», с каждым новым поколением он кардинально перерабатывается и усовершенствуется: не теряя своих внедорожных качеств, он становится все более и более комфортным.

Итак, что нового появилось у Wrangler: для европейского рынка представлены новые двигатели: 2.2-литровый турбодизельный MultiJet II и 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонагнетателем. Для остальных рынков (кроме Европы), включая страны Ближнего Востока есть также 3,6-литровый двигатель V-6 Pentastar. Все двигатели для нового Wrangler работают в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и оснащены системой «Стоп-Старт» (ESS).

для обеспечения внедорожных качеств у нового Wrangler в зависимости от комплектации есть два варианта системы подключаемого полного привода (Command-Trac или Rock Trac), дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok (в заднем мосте, Sahara) и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

продвинутые технологические системы, включая новые светодиодные фары и задние фонари, новая медиасистема Uconnect с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также возможностью выбрать между 5-, 7- и 8,4-дюймовым сенсорными дисплеями.

целый ряд систем безопасности и защиты: система контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, камера заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий, электронная система курсовой устойчивости (ESC) с функцией предотвращения опрокидывания и четыре подушки безопасности.

ВНЕШНОСТЬ. ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ В классическом дизайне Wrangler легко угадываются традиционные стилистические черты Jeep, которые передаются из поколения в поколение: круглые фары и решетка радиатора с семью слотами, трапециевидные колесные арки и наружные петли дверей, откидывающееся ветровое стекло и дуга безопасности.

Новый Jeep Wrangler является единственным на рынке оригинальным внедорожником с полностью открытым верхом. Причем существует выбор из вариантов исполнения складного верха. Один из них - новый электроприводной складной верх Sky One-Touch: тканевый верх на всю длину крыши складывается одним нажатием кнопки. Есть также мягкий верх Zipperless Premium Sunrider и легкий, простой в использовании, снимаемый трехсоставной жесткий верх Freedom Top.

Доработка верха Zipperless Premium Sunrider заключалась в добавлении двух дуг для лучшего удержания ткани. Такое решение снижает уровень шума от набегающего потока воздуха и облегчает частичное или полное складывание верха. Практичный модульный жесткий верх Freedom Top имеет трехсоставную конструкцию. Панели облегчили, а защелки усовершенствовали для удобства процессов снятия и установки. В зависимости от комплектации жесткий верх Freedom Top окрашивается либо в цвет кузова, либо в черный цвет. Не лишним будет отметить новое расположение кронштейна запасного колеса в задней части модели Wrangler. Его опустили на 300 мм, что улучшило обзорность и для водителя, и для пассажиров.

САЛОН. ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ Высокая посадка и отменная обзорность превращает водителя Wrangler в эдакого командира корабля, готового на любые подвиги. Центральная консоль и приборная панель имеют классические формы и приятные очертания. На ощупь все материалы добротные и качественные. Все ручки, кнопки, клавиши, разъемы и прочие органы управления - рельефно выделяются на общем фоне панели, чтобы их можно было легко найти.

Дизайн салона можно смело назвать стильным и брутальным. При этом все очень функционально и удобно. Сиденья с качественной толстой натуральной кожаной обивкой украшены прострочкой в цвет кузова и дополнены регулируемыми валиками боковой и поясничной поддержки.

На центральной консоли располагается 7-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы Uconnect. Хотя можно заказать и 8,4-дюймовый дисплей, который является самым большим для модели Wrangler. Оба дисплея поддерживают интерфейсы Android Auto и Car Play. Система UconnectTM четвертого поколения отличается более понятными и простыми принципами управления, улучшенными характеристиками, более быстрым запуском и увеличенным разрешением дисплея.

Новый Wrangler предлагает целый ряд вещевых отсеков, вместительные и прочные сетчатые карманы на внутренних сторонах дверей, подстаканники и множество вариантов для размещения мобильных телефонов. Перчаточный ящик закрывается крышкой с амортизаторами. Как и ящик на центральной консоли, его можно запереть, чтобы обеспечить сохранность ценных вещей в автомобиле со сложенным верхом. Мелкие предметы не будут мешать, если хранить их в вещевых отделениях под задними сиденьями. В нижней части багажного отделения разработчики предусмотрели удобный отсек с перегородками для отверток, болтов и мелких деталей, а в центральном подлокотнике нашлось место для комплекта инструментов с инструкциями. И комплект инструментов, и отсек с перегородками предназначены для хранения креплений и инструментов снятия верха и дверей, а также складывания ветрового стекла и последующего хранения деталей крепежа — можно наслаждаться движением в открытом автомобиле.

Одной из отличительных особенностей новой модели Wrangler является полностью моющийся салон с защитным резиновым чехлом для дисплея информационно-развлекательной системы, что значительно облегчает чистку машины внутри после увлекательных поездок. ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ Jeep Wrangler предлагается на российском рынке в двух исполнениях (короткая 3-дверная и длинная 5-дверная версии) и в трёх разных комплектациях - Sport, Sahara и Rubicon. В первую очередь, они отличаются своим предназначением. Для более частой эксплуатации в мегаполисе больше подойдет Sport, ну а для любителей «оффроудных» приключений предназначен Rubicon. Sahara имеет промежуточное универсальное позиционирование.

Рекомендованная розничная стоимость самой доступной трехдверной версии Jeep Wrangler 2020 модельного года в комплектации Sport составляет 3,87 млн рублей. Пятидверный вариант в этой же комплектации оценивается в 4,18 млн рублей. Комплектация Sahara стоит 4,27 млн рублей в трехдверном кузове и 4,6 млн в пятидверном. Самой дорогой версией Jeep Wrangler является Rubicon - 4,7 млн и 5,025 млн соответственно.