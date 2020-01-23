АВТОСТАТ | Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

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Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

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Компании группы PSA, не снискав успеха в российском сегменте массовых легковых машин, берут реванш в семейных и коммерческих авто. Успешные фургоны и микроавтобусы «Пежо» и «Ситроен» обзавелись полноприводными версиями. Окунемся на них в г… В гольф-клуб!..

Конечно, такое возможно только в мертвый сезон: я еду по мощеной дорожке гольф-клуба не на электрокаре, а в салоне минивэна. Причем в какой-то момент водитель выбирает путь, словно мяч, посланный Тайгером Вудсом: точно в лунку, по прямой!

КАК ЭТО ЕДЕТ

Под колесами хрустит стерня, мы давим тонкий лед и наконец торим колею. Оказывается, в стороне от этих ухоженных газонов – типичный российский глинозем! Даже смотреть на него страшно, не то что – соваться сюда на минивэне. Подпрыгивая на кочках, наш «Трэвеллер» елозит по грунтовке, стреляя по сторонам комьями грязи. Небольшой подъем, за ним ложбинка, разъезженная уже проехавшими здесь коллегами… Надо бы взять в сторону, но уж больно высокие высохшие стебли по краям, жалко лакированные борта. Была-не была, решает водитель и направляет наш «Пежо» точно по колее. Удар, толчок… и мы в самом деле в лунке. Колеса (по одному спереди и сзади) буксуют, но вместо движения вперед или назад мы лишь погружаемся глубже… Всё, пора звать трактор.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Едва ли этот «Беларус» вытягивал ранее что-либо более изысканное из столь неожиданного места – колеи в гольф-клубе… Тем не менее, операция проходит успешно, и мы… нет, не возвращаемся на асфальт, а поменявшись местами с водителем, продолжаем штурмовать бездорожье. Мне тоже интересно застрять на минивэне.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Не получилось! Точнее, «Пежо» забуксовал, но в удачном месте, на подъеме, и нам довольно просто удалось откатиться назад и взять уклон с разгона и со второй попытки. А вообще это, конечно, сильное ощущение: плывешь в автобусе настоящим князем по грязям, в которых по всем предположениям должен был уже давно и прочно засесть… если бы этот вэн был моноприводным.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Но все-таки, поворачивая ручку селектора из положения Eco в 4WD, помните, что вы не на джипе, и даже не на кроссовере. Проходимость, конечно, очень существенно возрастает, но не становится абсолютной. Колея, поле, русло – не для «Трэвеллера». А вот проселок, пусть разбитый и глинистый – в самый раз. Проверено застреванием!

КАК ЭТО УСТРОЕНО

В 1980 году Анри Данжель основал компанию по производству полноприводных модификаций «Пежо». Со временем к ним логично добавились «ситроены», а также производные этих машин под другими марками. Но если европейские клиенты получают свои минивэны (и не только) от компании «Данжель», то в России реализована уникальная схема: полноприводные модификации собирают непосредственно на заводе «Пежо-Ситроен-Мицубиси» в Калуге. На том же конвейере, где рождаются их переднеприводные собратья.

Что же придумали специалисты «Данжель» (и на что получили добро «Пежо»)?

К коробке передач (в данном случае, увы, только механической) присоединяют коробку отбора мощности. Подключается она по сигналу водителя, привод вакуумный. Далее – три вала карданной передачи, вискомуфта, задний редуктор с межколесным дифференциалом и полуоси.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Зачем вискомуфта? А затем, чтобы можно было подключать задние колеса на любой скорости и чтобы при движении по хорошему покрытию без пробуксовки не тратить лишнее топливо на их привод. То есть водитель, поворачивая селектор в 4WD, лишь готовит машину к полноприводной конфигурации, окончательным превращением заведует муфта. Как только колеса задней и передней оси будут вращаться с разной скоростью (то есть машина забуксует), вискомуфта нагреется и заблокируется, жестко связав оси. На практике вы этого момента не чувствуете – машина просто уверенно ползет по нехорошей дороге, а уж как при этом и что блокируется, дело десятое. Межколесной блокировки нет, хотя в принципе ее можно реализовать, был бы спрос. Что-то мне подсказывает — будет.

Прелесть переделки от «Данжель» в том, что больше в машине ничего не меняется. Только — добавляется. Амортизаторы, пружины, рычаги — прежние. Но между подрамником и кузовом, между пружинами и опорами появляются проставки. Их высота — 40 мм. Соответственно, ровно на столько отличается высота полноприводной версии. Дорожный просвет под кузовом, кстати, по официальным данным увеличивается со 175 до 200 мм — сказываются дополнительные листы защиты.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Под двигателем и коробкой щиты остаются штатными, весьма мощными, а вот бак, его горловину и коммуникации на днище закрывают парой оригинальных листов. Выглядят они, честно говоря, несерьезно — гладкие, без ребер и перфорации, довольно тонкие и закреплённые на хилых ножках-стойках. Скорее брызговики, чем защита. Впрочем, после наших посиделок в грязи и спасения с помощью трактора я не пожалел джинсы и полез под машину, исполненный скепсиса. Однако все элементы защиты оказались на месте! И броня под двигателем, и «несерьезные» листы в базе автомобиля.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Поскольку сама машина стала выше, логично спросить — как с устойчивостью? Прекрасно, отвечу со слов инженеров «Пежо». Дело в том, что относительно кузова подвески опускаются, и центр масс тоже перемещается вниз (если смотреть на его проекцию на силуэте автомобиля). Так что не бойтесь виражей — полноприводный вэн к ним готов, тем более, системы стабилизации никто не отменял.

Есть еще два важных отличия машины 4х4. Во-первых, применен удлинитель рулевого вала — ведь механизм «уехал» вниз благодаря проставкам. Кстати, тут важно подчеркнуть, что в данном случае проставки между подрамником, то есть всей подвеской, и кузовом не меняют геометрию самой подвески и рулевого управления, в отличие от кустарных переделок «жигулей» конца прошлого века.

Во-вторых, отмечу заметный недостаток версии 4х4 — запасное колесо в багажнике. И если удлиненный полноприводный «Трэвеллер» можно доработать и вернуть пятое колесо в задний свес (это в планах производителя), то на короткой версии этому мешает задний редуктор. Увы, багажу придется потесниться.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Возможность большой компанией приехать на берег реки или довезти груз по разбитому проселку прямо до места стоит недешево. Цены я свел в таблицу, только учтите, что она не учитывает всех нюансов.

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Например: полный привод предлагают только с более мощным дизелем, а это автоматически означает коробку-автомат на пассажирской версии 4х2. У 4х4, напомню, возможна только механика. Это означает, что доплатив 250 тысяч рублей, вы получите полный привод, но лишитесь автомата. М-да.

У коммерческого фургона сочетание «150 сил плюс ручка» возможно, и здесь мы видим истинное отличие 4х4: 450 тысяч рублей. Так и подмывает посчитать, сколько стоит каждый из 90 килограмм полного привода. Пять тысяч рублей, на минуточку.

Впрочем, почему бы и нет? Полноприводные «Пежо» и «Ситроены» (все сказанное относится и к ним, цены совпадают до рубля) попадают в огромную нишу между ульяновской «буханкой» и нижегородским «соболем» и совсем уж дорогими «фольксвагенами». Грубо говоря — от одного миллиона до трех…

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

То есть спрос — среди тех, кому помимо практичности и грузоподъёмности важна проходимость — наверняка есть. Между буханкой и штруделем на полке должны быть и другие изделия. Например, сейчас входят  в моду круассаны…

Peugeot Traveller 4×4 и все его производные — закрепляет позиции французов в непотопляемом коммерческом сегменте и небольшом, но важном семейно-корпоративном. Когда важно приехать и в срок, и в любое место — полный привод перестает казаться слишком дорогим удовольствием.

Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Peugeot Traveller 4×4

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили новинки тест-драйв peugeot peugeot traveller

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