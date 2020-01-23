Антон Чуйкин: Peugeot Traveller 4x4 - вам круассан или буханку?

Компании группы PSA, не снискав успеха в российском сегменте массовых легковых машин, берут реванш в семейных и коммерческих авто. Успешные фургоны и микроавтобусы «Пежо» и «Ситроен» обзавелись полноприводными версиями. Окунемся на них в г… В гольф-клуб!.. Конечно, такое возможно только в мертвый сезон: я еду по мощеной дорожке гольф-клуба не на электрокаре, а в салоне минивэна. Причем в какой-то момент водитель выбирает путь, словно мяч, посланный Тайгером Вудсом: точно в лунку, по прямой! КАК ЭТО ЕДЕТ Под колесами хрустит стерня, мы давим тонкий лед и наконец торим колею. Оказывается, в стороне от этих ухоженных газонов – типичный российский глинозем! Даже смотреть на него страшно, не то что – соваться сюда на минивэне. Подпрыгивая на кочках, наш «Трэвеллер» елозит по грунтовке, стреляя по сторонам комьями грязи. Небольшой подъем, за ним ложбинка, разъезженная уже проехавшими здесь коллегами… Надо бы взять в сторону, но уж больно высокие высохшие стебли по краям, жалко лакированные борта. Была-не была, решает водитель и направляет наш «Пежо» точно по колее. Удар, толчок… и мы в самом деле в лунке. Колеса (по одному спереди и сзади) буксуют, но вместо движения вперед или назад мы лишь погружаемся глубже… Всё, пора звать трактор.

Едва ли этот «Беларус» вытягивал ранее что-либо более изысканное из столь неожиданного места – колеи в гольф-клубе… Тем не менее, операция проходит успешно, и мы… нет, не возвращаемся на асфальт, а поменявшись местами с водителем, продолжаем штурмовать бездорожье. Мне тоже интересно застрять на минивэне.

Не получилось! Точнее, «Пежо» забуксовал, но в удачном месте, на подъеме, и нам довольно просто удалось откатиться назад и взять уклон с разгона и со второй попытки. А вообще это, конечно, сильное ощущение: плывешь в автобусе настоящим князем по грязям, в которых по всем предположениям должен был уже давно и прочно засесть… если бы этот вэн был моноприводным.

Но все-таки, поворачивая ручку селектора из положения Eco в 4WD, помните, что вы не на джипе, и даже не на кроссовере. Проходимость, конечно, очень существенно возрастает, но не становится абсолютной. Колея, поле, русло – не для «Трэвеллера». А вот проселок, пусть разбитый и глинистый – в самый раз. Проверено застреванием! КАК ЭТО УСТРОЕНО В 1980 году Анри Данжель основал компанию по производству полноприводных модификаций «Пежо». Со временем к ним логично добавились «ситроены», а также производные этих машин под другими марками. Но если европейские клиенты получают свои минивэны (и не только) от компании «Данжель», то в России реализована уникальная схема: полноприводные модификации собирают непосредственно на заводе «Пежо-Ситроен-Мицубиси» в Калуге. На том же конвейере, где рождаются их переднеприводные собратья. Что же придумали специалисты «Данжель» (и на что получили добро «Пежо»)? К коробке передач (в данном случае, увы, только механической) присоединяют коробку отбора мощности. Подключается она по сигналу водителя, привод вакуумный. Далее – три вала карданной передачи, вискомуфта, задний редуктор с межколесным дифференциалом и полуоси.

Зачем вискомуфта? А затем, чтобы можно было подключать задние колеса на любой скорости и чтобы при движении по хорошему покрытию без пробуксовки не тратить лишнее топливо на их привод. То есть водитель, поворачивая селектор в 4WD, лишь готовит машину к полноприводной конфигурации, окончательным превращением заведует муфта. Как только колеса задней и передней оси будут вращаться с разной скоростью (то есть машина забуксует), вискомуфта нагреется и заблокируется, жестко связав оси. На практике вы этого момента не чувствуете – машина просто уверенно ползет по нехорошей дороге, а уж как при этом и что блокируется, дело десятое. Межколесной блокировки нет, хотя в принципе ее можно реализовать, был бы спрос. Что-то мне подсказывает — будет. Прелесть переделки от «Данжель» в том, что больше в машине ничего не меняется. Только — добавляется. Амортизаторы, пружины, рычаги — прежние. Но между подрамником и кузовом, между пружинами и опорами появляются проставки. Их высота — 40 мм. Соответственно, ровно на столько отличается высота полноприводной версии. Дорожный просвет под кузовом, кстати, по официальным данным увеличивается со 175 до 200 мм — сказываются дополнительные листы защиты.

Под двигателем и коробкой щиты остаются штатными, весьма мощными, а вот бак, его горловину и коммуникации на днище закрывают парой оригинальных листов. Выглядят они, честно говоря, несерьезно — гладкие, без ребер и перфорации, довольно тонкие и закреплённые на хилых ножках-стойках. Скорее брызговики, чем защита. Впрочем, после наших посиделок в грязи и спасения с помощью трактора я не пожалел джинсы и полез под машину, исполненный скепсиса. Однако все элементы защиты оказались на месте! И броня под двигателем, и «несерьезные» листы в базе автомобиля.

Поскольку сама машина стала выше, логично спросить — как с устойчивостью? Прекрасно, отвечу со слов инженеров «Пежо». Дело в том, что относительно кузова подвески опускаются, и центр масс тоже перемещается вниз (если смотреть на его проекцию на силуэте автомобиля). Так что не бойтесь виражей — полноприводный вэн к ним готов, тем более, системы стабилизации никто не отменял. Есть еще два важных отличия машины 4х4. Во-первых, применен удлинитель рулевого вала — ведь механизм «уехал» вниз благодаря проставкам. Кстати, тут важно подчеркнуть, что в данном случае проставки между подрамником, то есть всей подвеской, и кузовом не меняют геометрию самой подвески и рулевого управления, в отличие от кустарных переделок «жигулей» конца прошлого века. Во-вторых, отмечу заметный недостаток версии 4х4 — запасное колесо в багажнике. И если удлиненный полноприводный «Трэвеллер» можно доработать и вернуть пятое колесо в задний свес (это в планах производителя), то на короткой версии этому мешает задний редуктор. Увы, багажу придется потесниться.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ Возможность большой компанией приехать на берег реки или довезти груз по разбитому проселку прямо до места стоит недешево. Цены я свел в таблицу, только учтите, что она не учитывает всех нюансов. Например: полный привод предлагают только с более мощным дизелем, а это автоматически означает коробку-автомат на пассажирской версии 4х2. У 4х4, напомню, возможна только механика. Это означает, что доплатив 250 тысяч рублей, вы получите полный привод, но лишитесь автомата. М-да. У коммерческого фургона сочетание «150 сил плюс ручка» возможно, и здесь мы видим истинное отличие 4х4: 450 тысяч рублей. Так и подмывает посчитать, сколько стоит каждый из 90 килограмм полного привода. Пять тысяч рублей, на минуточку. Впрочем, почему бы и нет? Полноприводные «Пежо» и «Ситроены» (все сказанное относится и к ним, цены совпадают до рубля) попадают в огромную нишу между ульяновской «буханкой» и нижегородским «соболем» и совсем уж дорогими «фольксвагенами». Грубо говоря — от одного миллиона до трех…

То есть спрос — среди тех, кому помимо практичности и грузоподъёмности важна проходимость — наверняка есть. Между буханкой и штруделем на полке должны быть и другие изделия. Например, сейчас входят в моду круассаны… Peugeot Traveller 4×4 и все его производные — закрепляет позиции французов в непотопляемом коммерческом сегменте и небольшом, но важном семейно-корпоративном. Когда важно приехать и в срок, и в любое место — полный привод перестает казаться слишком дорогим удовольствием.