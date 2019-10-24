Сергей Смирнов: УАЗ «Патриот» с автоматом - тихая революция

На Ульяновском заводе выпустили «Патриот» с автоматической коробкой передач. И это почти через 15 лет после начала продаж версии с механикой. Событие? Для УАЗа, безусловно. После первого краткого теста исследуем автомобиль подробно. Последний раз я сидел за рулем «Патриота» лет десять назад. Перед началом теста вспоминал, что меня в этом внедорожнике зацепило на тот момент, что понравилось, а что нет. Из памяти всплыло следующее: нереально просторный, даже огромный салон. Проходимость такая, что ты и не задумываешься, проедешь по ухабистой и убитой дороге или нет. А уж как задорно все гудит и дребезжит как снаружи, так и внутри… Порой создавалось впечатление, что управляешь трактором повышенной комфортности. Но этому проходимцу можно было все простить. Ведь аналогов у «Патриота» просто не было. Как собственно, нет и сейчас. Можно, конечно купить сильно подержанный японский вездеход, где с комфортом и надежностью все хорошо. Но не за ту ли самую простоту и дешевизну любят отечественный внедорожник истинные ценители бездорожья? Полагаю, именно это и сохраняет интерес к уже довольно возрастной модели. Конечно, за более чем десятилетнюю историю улучшения и изменения были. Салон, бак, кресла, ESP – хорошо, но мало. И это понятно. Ведь главная задача не допустить серьезного удорожания. Иначе можно потерять интерес потенциальных покупателей. ТРЕБУЕМ ПЕРЕМЕН Тем не менее, владельцы (и настоящие и будущие) все настойчивее требовали изменений. Так, к примеру, проведенный заводчанами опрос об ожидаемых потребителями нововведениях, показал следующее: 21% проголосовали за автоматическую коробку, 11% попросили улучшить шумоизоляцию и снизить вибрации, 8% высказались за улучшение комфорта сидений. И вот свершилось. Автоматическая коробка появилась. Кроме этого, двигатель поставили на новые опоры, что должно снизить вибрацию. Изменили и выхлопную систему. Появились другие (очередные) сидения. Присоединяясь к участникам опроса (кто же откажется от автомата и комфортного салона), сажусь за руль «Патриота». ПО ТРАССЕ С КОМФОРТОМ Салон выглядит весьма достойно. В конкретной комплектации есть мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Можно подключить через блютус свой смартфон и слушать любимую музыку. А можно задействовать навигацию. Здесь же можно смотреть картинку с камеры заднего хода – при таких габаритах автомобиля вещь весьма полезная. В целом все неплохо, правда, аппарат этот какой-то уж слишком задумчивый. Нажимаешь кнопку, и лишь спустя пару секунд следует реакция.

Сиденья и вовсе вызвали у меня восторг. Они действительно стали удобными и с хорошей боковой поддержкой. Не чета тем, что были в машинах первых серий. Завожу двигатель, перевожу рычаг автомата в режим «Драйв» и в путь. Коробка передач фирмы «Панч» (модель Powerglide 6L50) французского производства достаточно известная. Такие автоматы, к слову, ставят на автомобили «Дженерал Моторс» и БМВ, многих китайских автопроизводителей, а также индийской «Тата Моторс». Шестиступенчатый автомат с гидротрансформатором обладает колоссальным запасом прочности. Судите сами, пики по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Нм соответственно. Масса коробки 80 кг и рассчитана она для автомобилей с полной массой до 3,5 тонны. Признаюсь, ожидал рывков при переключении. Но не поверите, автомат работает ровно и приятно. Да, при резких ускорениях, когда газ в пол, он немного задумывается и с небольшим рывком выстреливает. Но при плавно-умеренном ускорении никаких претензий. А если вам нужно быстро и уверенно обогнать кого-нибудь на трассе, можно быстро перейти в ручной режим. Делается это легко и непринужденно.

В отличие от многих моих коллег, которым не понравился рычаг переключения, меня форма и работа селектора вполне устроила. Да, селектор китайский, но выполнен качественно и дорого. Он даже смотрится немного инородным пусть и в современном, но по-прежнему брутальном салоне.

Дорогу держит «Патриот» неплохо. Даже на высоких скоростях, когда стрелка спидометра лежит за сотню, никаких вибраций и рывков не наблюдал. Вот только при сильном боковом ветре чувствуется парусность. Оно и понятно, слишком высоко возвышается «Патриот» над дорогой. В общем, теперь на асфальте он вовсе не чужой. По мере того, как километры скоростной дороги оставались позади, автомат подстраивался к моему стилю езды. За те триста километров асфальтовых дорог, что проехал за рулем «Патриота», никаких нареканий и претензий по работе французского автомата у меня не появилось. Несмотря на все старания выявить хоть какие-то недостатки. ПО БЕЗДОРОЖЬЮ БЕЗ СТРАХА А что, если съехать с асфальта, да забуриться куда подальше? В родную стихию «Патриота» прежнего, с механикой? Автоматическая коробка здесь ведет себя с чувством достоинства и бесстрашия одновременно. Вне трасс я проехал около 200 километров. Крутые подъемы и спуски с мелким гравием (самая высокая точка, на которую мы с «Патриотом» забрались – 1000 метров над уровнем моря), участки с глубокой колеей и грязью, пустыня и песок, все это наш автоматический УАЗ нисколько не напрягло. В первый крутой подъем (по моим ощущениям, градусов так 30) заезжал с опаской. На ходу включаю полный привод, жму на газ. Где-то на середине подъема машина, казалось бы, замерла и решила завершить покорение вершины. Но, как оказалось, коробка попросту ненадолго задумалась, сможет ли она продолжать карабкаться на второй передаче, или же пора переключаться на первую. Нерешительность длилась не больше секунды, последовал небольшой рывок, и внедорожник уверенно пополз вверх.

Оказывается и здесь автомату нужно было привыкнуть к новым условиям. Это же вам не по трассе валить со скоростью более 100 км/ч. К слову дальше, покоряя крутые подъемы, подобной задумчивости почти не встречал. На серьезных склонах я просто включал заранее первую передачу, и «Патриот» лез в гору как буйвол, мощно и уверенно.

Что касается долгих и крутых спусков, были и такие, и здесь достаточно подключить помощника. Нажимаешь кнопку, и к тормозам подключаются двигатель и коробка. Педалью, конечно же, тоже приходится работать, но не так активно, а только там, где ну уж очень крутой уклон. В общем, как оказалось, автоматический «Патриот» и бездорожье такие же братья, как прежде. Причем в каких-то моментах автомат даже предпочтительнее. Ведь он прощает ошибки неопытного водителя и помогает в трудные минуты. Да и бывалым «джиперам» автомат, уверен, придется по нраву. ПОЧЕМ НОВЕНЬКИЙ В том, что «Патриот» с автоматом будет востребован, я не сомневаюсь. Цена с ним на сотню тысяч рублей больше. Дорого? Это как посмотреть. Как я уже и говорил, это плата не только за французскую коробку, но и новые сидения, и измененные опоры под двигателем. То есть, это некий набор опций, под условным названием «суперкомфорт». В понимании УАЗа, безусловно. И пусть вариантов немного (всего четыре комплектации — Оптимум, Премиум, Статус и Edition I), уверен, вы найдете подходящий именно для вас. Посмотрим на исполнения машины. Минимальная стоимость автомобиля с автоматической коробкой передач - 1 034 000 рублей. Обязательное базовое оснащение: две подушки безопасности, АБС с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона. В комплектации «Премиум» (1 180 000 рублей) дополнительно получите: легкосплавные диски, ESP и помощь на подъеме, климат-контроль и атермальные серые стекла, подогрев лобового стекла, передних и задних кресел, круиз-контроль, многофункциональный руль с подогревом и кожаной отделкой, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией.

C максимальным «Статусом» (1 268 000 рублей) вам достанется: кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, камера заднего вида с динамической разметкой, датчики парковки спереди и сзади и 18-дюймовые диски нового дизайна.

А для фанатов этой модели заводчане предлагают ограниченную серию автомобилей в комплектации Edition I (1 298 000 рублей). У нее перед рычагом коробки передач на хромированной табличке будет красоваться уникальный номер машины (один из трехсот). Конечно, заводчанам есть еще над чем работать. И может быть, лет через десять появится дизельный двигатель. По крайней мере, мне кажется, что такой силовой агрегат старому проходимцу просто необходим.