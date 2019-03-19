Игорь Моржаррето: Jeep Compass - для тех, кто в курсе

В конце прошлого года у российских дилеров появился «Джип-Компас» второго поколения, автомобиль, что называется, с «двойным дном». Вроде бы кроссовер класса С… но на деле оказалось, что это больше, чем кроссовер, это – «джип»! ДЛЯ ВСЕХ Без кроссоверов в модельном ряду сегодня, видимо, не выживет ни одна автомобильная компания. Не так давно появились такие и у самой именитой внедорожной фирмы в мире — «Джип». Правда, первый опыт с парочкой «Компас»/«Патриот» (у нас на рынке он продавался как «Либерти») оказался не самым удачным; в России, честно говоря, эти модели мало кто заметил и запомнил. И вот в конце прошлого года стартовали продажи «Компаса» второго поколения. Насколько удалось конструкторам и дизайнерам исправить ошибки? Внешне автомобиль сразу как бы говорит: «Я – джип». Если рядом поставить любых конкурентов, от «Спортиджа» до «Тигуана», почему-то кажется, что именно «Компас» — самый боевой из всех. Может, потому, что у американца самый серьезный клиренс? Или классическая решетка радиатора отсылает к первым, еще армейским вездеходам? Не понимаю. Но при том, что в дизайне экстерьера нет, вроде бы, ничего выдающегося, смотрится автомобиль свежо, стильно, и главное – мужественно.

Нет никаких откровений и в интерьере. В салоне просторно, но где-то я уже это видел… Большинство элементов оформления перешло «Компасу» по наследству от «Гранд Чероки», который дебютировал несколькими годами раньше. Вроде бы все на месте, все сделано правильно… Но хочется ярких, пусть даже грубых штрихов, как у «Рэнглера». В верхних комплектациях есть двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и обзора слепых зон, функция автоматического торможения… Подогрев всего, что только можно, присутствует, а также нашлась редкая в этом классе вентиляция передних сидений. Есть навигатор, и вообще к медиасистеме претензий практически нет: она дружит с CarPlay и Android Auto и звучит отлично. У пассажиров второго ряда тоже все хорошо: верхние дефлекторы обдува, розетка на 220 В и USB-разъемы. И, кстати, места для ног вполне достаточно.

Так что, вроде бы, все хорошо… но ничего такого выдающегося, за что автомобиль сразу бы полюбили покупатели. А что у нас с моторами? Увы, не слишком разнообразно. Это европейские и американские покупатели могут выбрать из целой линейки двигателей, среди которых несколько бензиновых (в том числе современных турбо) и дизельных. У нас предлагают только классический бензиновый атмосферник – 2,4 л (150 или 175 л.с.). Впрочем, любого вполне хватает для комфортной езды и по городу, и на скоростной трассе. Убедился сам во время трехдневной поездки по дорогам, городам и весям России и Белоруссии. И разгоняется автомобиль резво, и рулится вполне себе азартно, и тормозит правильно. Конечно, среди конкурентов есть машины и с куда более спортивным характером, но и «Компас» не промах. Единственное, что напрягает, так это неприличный, по меркам сегодняшнего дня, расход топлива. Нет, на трассе все в порядке, показатели укладываются в 7-8 литров на сотню, но в городе аппетит возрастает до 13-14 л. Конечно, можно вспомнить, что атмосферный мотор легко обходится и 92-м бензином, но все-таки 13 л — это многовато.

Так что нужен очень и очень весомый повод, чтобы купить этот автомобиль, тем более, что и стоит он дороже большинства конкурентов. И такой повод есть! ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ Даже у базового «Компаса» обязательно есть умелая система полного привода Selec-Terrain, с четырьмя вариантами настроек (Auto, Mud, Sand и Snow). Вкупе с клиренсом в 208 мм это позволяет владельцу смело забираться в такие дебри, куда хозяин обычного кроссовера не посмеет сунуться. А если взять «злой» вариант Trailhawk, то вы получите настоящий внедорожник. Тут полный привод еще более продвинутый, есть внедорожный режим Rock, система помощи при спуске и даже электронная понижающая передача. Плюс клиренс в 216 мм, скошенные бамперы и стальная защита днища. Причем Trailhawk априори вооружен двигателем в 175 лошадей и 9-ступенчатым автоматом. Все это ставит «Компас» в один ряд с серьезными внедорожниками. А конкуренты?.. Ауууу, где вы?..

…К превеликому сожалению, у нас не было возможности испытать «Компас» на реальных внедорожных участках. Ну нет гор в Белоруссии, негде включать режим Rock! Но опробовать машину на разбитой грунтовке, в грязи и на крутых подъемах-спусках пришлось. И что же – этот «Джип» ни перед какими препятствиями не пасует, и при этом не вытрясет душу водителя и пассажиров: шасси мягкое и энергоемкое.

А еще здесь очень приличная шумоизоляция, так что даже на булыжной гребенке можно спокойно разговаривать с пассажирами. Словом, за рулем чувствуешь себя однозначно покорителем бездорожья. Главное, сохранять при этом холодный ум, потому что в случае чего за трактором придется тащиться о-о-очень далеко! ЦЕНА ЛЮБВИ Надо сказать, что просят у нас даже за базовый «Компас» немало – от 2 млн 149 тыс. рублей. Да, за эти деньги вы получите полноприводный внедорожник с автоматом, но в салоне будет только кондиционер и простенькая магнитола, а большинство современных опций – недоступно. Выбирать, конечно, надо из двух других вариантов – более продвинутого, богато оснащенного, но все еще городского Limited (от 2 369 000 руб.) или внедорожного Trailhawk (от 2 459 000 руб.). Цена же полностью заряженного кроссовера может достигать 2,8 млн.

Очень недешево. Но за эти деньги вы получите не просто кроссовер, а реальный внедорожник в духе легендарной марки. Его козыри – великолепная проходимость, непробиваемая подвеска и… комфорт. Безусловно, «Компас» в варианте Trailhawk по этим показателям – лучший в сегменте кроссоверов С-класса.