Игорь Моржаретто: Nissan X-Trail - остаться первым

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Удивительно, но факт: самый популярный внедорожник в мире – «Ниссан X-Tрейл»! Только его показатели надо сложить с «Ниссаном Рог» (под этим именем «Икс» продается в США). И получится, что в 2017 году по всему миру было продано больше 876 тысяч кроссоверов! Третье поколение на рынке уже больше трех лет, поэтому пришло время для рестайлинга. При том, что внешне две генерации автомобиля различить не просто, внутри он изменился заметно, обрел новые качества и опции, которых нет ни у кого из конкурентов. Можно долго кругами ходить вокруг обновленного кроссовера, но изменений не обнаружить. И только если поставить рядышком модели образца 2015 года и 2019-го, то выяснится, что у новой – чуть измененные решетка радиатора и бампера, а также колесные диски оригинального дизайна (как же без них!) И все? На самом деле изменений много, но они, что называется, в глаза не бросаются. Зато наверняка понравятся будущим владельцам!

КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ Вот вроде форма передних фар практически не изменилась, но отныне во всех богатых комплектациях идут адаптивные светодиодные фары, которые при повороте меняют на 15 градусов направление света. Проверено на собственном опыте – очень эффективно! И в целом фары работают лучше. И салон в целом тоже остался тем же… хотя поправлюсь, изменения есть. Например, руль теперь не круглый, он скошен в нижней части. И сделано это не для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля, а для пользы водителя. Удобнее хват, а само рулевое колесо (оно трехспицевое) меньше закрывает приборы. Которые остались аналоговыми, но читаются отлично.

Есть приятные новации и для пассажиров. Кресло переднего пассажира (так и хочется сказать: по просьбам трудящихся!) получило ряд дополнительных регулировок, а задний диван теперь с обогревом. И самое приятное открытие – это возможность выбрать тип запасного колеса. Да-да, о таком давно просили коллеги-журналисты и покупатели, и теперь – барабанный бой! – вы можете заказать либо полноценную запаску (если вам надо хотя бы периодически штурмовать бездорожье), либо докатку (она больше подойдет городским жителям). В придачу к колесу полагается удобный органайзер с массой ящичков. При этом докатка позволяет сэкономить более 50 л полезного объема в багажнике! И еще 15 литров вместит органайзер.

Плюс в новом кроссовере внедрено немало прогрессивных технологий по части безопасности. Например, система обнаружения препятствий при езде задним ходом (RCTA), которая предостережет водителя, если сзади (от 20 м!) обнаружится препятствие. Очень удобно при выезде с тесной парковки!

А система экстренного торможения перед препятствием (FEB) сначала предупредит водителя, затем самостоятельно начнет сбрасывать газ, и только если раззява ничего не предпринимает – плавно приступит к торможению. К счастью, испытать на себе действие системы не пришлось – поверю на слово инженерам, что она работает. Да, чуть не забыл! В ряде комплектаций кроссоверы комплектуются системой «Яндекс.Авто» со всеми ее удобными функциями. Например, можно строить варианты маршрута с учетом пробок. Первый год владельцы автомобиля получают интернет бесплатно, потом придется платить. По обычным расценкам. ПО КРЫМСКОМУ СЧЕТУ Наш тест-драйв проходил по дорогам Крыма, которые бывают самыми разными, тем более сразу по завершению туристического сезона. До открытия скоростной трассы «Таврида» остается еще два года, поэтому маршрут пролегал по существующим шоссе (некоторые не знали ремонта очень давно), улицам Симферополя, Севастополя, Ялты, а также по неспециально подготовленному бездорожному участку в предгорье в районе Алушты.

Итак, что порадовало. Во-первых, российские и английские инженеры японской компании очень хорошо поколдовали над шумоизоляцией. Дополнительную защиту получил моторный отсек, под днищем положили пластиковые щитки, лобовое стекло теперь на всех версиях такое же, как на дизельных (оно толще и лучше гасит шум). Во-вторых, спецы внимательно поработали с настройками двигателей и КПП. Хотя формально набор моторов не изменился – дизельный 1,6 л/130 л.с., бензиновые 2 л/144 л.с. и 2,5 л/171 л.с., все они подверглись калибровке. Проводили ее в разных регионах России и на разных дорогах. В результате мотор (в том числе и 2-литровый, к которому раньше были вопросы) начал быстрее реагировать на педаль газа, и разгоняться машина стала куда веселее. Как будто ей добавили десяток «лошадей»!

В-третьих, произошли некие (но не кардинальные) изменения и в подвеске. Инженеры изменили характеристики амортизаторов, уменьшили жесткость пружин… Но, как мне кажется, тут еще есть над чем поработать. И на «лежачих полицейских», и на неровный дорогах типа «стиральная доска» (таких в Крыму предостаточно) машину изрядно потряхивает; особенно достается задним пассажирам. Выбрались мы на новом X-трейл и на бездорожье – нам для этого отвели природный полигон в районе горного массива Демерджи. Здесь машина показала себя отлично; фирменная система интеллектуального полного привода без промедления перекидывала момент с оси на ось. Не потребовалось даже режим Lock включать! И мы медленно, но верно преодолевали крутые подъемы и спуски, даже решились на штурм водной преграды – пересекли широкий ручей.

Кстати, очень важная информация для тех, кто собирается совершать вылазки на природу – стальная защита картера теперь положена всем комплектациям, а все днище закрыто пластиковыми накладками.

…А как новый «Ниссан» отлично рулится – с удовольствием проехал по горному серпантину между Алуштой и Судаком! Потом за руль сел коллега, надо сказать, водитель искушенный и даже привередливый – и он тоже остался доволен. Но особенно порадовал расход топлива на машине с топовым мотором 2,5 л и вариатором: как мы их не мучали, все равно средний расход топлива (с учетом симферопольских пробок) не превысил 10 л на 100 км. Очень достойный результат!

ЗАДАЧА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ Перед российскими и английскими инженерами «Ниссана» стояли две задачи, причем решения их, как говорят, между собой не бьются. Во-первых, в ходе рестайлинга надо было отработать «обратную связь» — собрать мнения клиентов, систематизировать замечания, а потом их исправить. Плюс время диктует правила игры: надо добавить новые системы безопасности, новые развлекательные опции. Еще надо иметь в виду, что российский рынок не так велик — в год продается около 20 тысяч «иксов», а для фундаментальных перемен нужен совсем иной объем продаж. Во-вторых, наш рынок пока еще довольно слаб, поэтому нельзя допустить резкого роста цен на автомобиль – покупатель сбежит к конкурентам… Словом, как хочешь, так и крутись. Надо отдать должное японской компании – в итоге машина подорожала в среднем всего на 35 тысяч рублей. Это совсем немного, учитывая то, насколько изменился кроссовер. В результате цена стартует с отметки в 1 574 000 рублей, а самый дорогой автомобиль обойдется в 2 234 000. Впрочем, это практически окончательная цена; доплатить придется разве что за окраску металлик – 18-21 тыс. руб.