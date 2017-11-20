Игорь Моржаретто: KIA Optima - оптимизация бизнес-класса

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Популярный автомобиль решили «взбодрить» для пущего внимания потребителей. Мы решили оценить проведенную модернизацию!

В России первое поколение «Оптимы» увидели в 2012-ом; она сменила на посту довольно популярный «Мажентис». И как сменила! За шесть лет «Оптима» увеличила свою долю в сегменте D в семь раз — с 4% до 28%. Сейчас «Киа» продает по 1,5 тысячи таких автомобилей в месяц; впереди лишь традиционный лидер продаж – «Тойота-Кэмри». Нынешнее, уже шестое поколение выпускается с 2016 года, и в Корее решили, что пора предложить обновленную версию. Главное при этом – не испортить удачный, запоминающийся облик, поэтому внешне седан изменился чуть-чуть. Например, появились новые бамперы, с агрессивным дизайном (так сказано в презентации), а радиаторные решетки получили два варианта оформления. У «верхних» комплектаций она вроде как побогаче – с привычной сотовой структурой, черная, а для начальных версий попроще – хромированная, с новыми вертикальными планками.

Она мне приглянулась больше: прежняя, известная среди специалистов как «улыбка тигра», слишком уж роднит благородную «Оптиму» с бюджетными моделями концерна… На смену галогеновым фарам пришли светодиодные. И, естественно, появились диски с новым дизайном. На этом внешние изменения заканчиваются.

И дизайн интерьера практически не изменился, но салон, по-моему, стал уютнее и дружелюбнее. За счет чего? Может, за счет появления новых отделочных материалов (тем более, что их выбор стал шире: можно, к примеру, заказать комбинированную красно-черную кожаную обивку салона с пижонской прострочкой). Или за счет каких-то не сразу заметных штришков – типа контурной подсветки интерьера. Да, чуть не забыл – руль теперь иного дизайна, и кнопочки расположены чуть иначе. В общем, «Оптима» теперь выглядит солиднее, чем прежде. Или это мне так правильно объяснили маркетологи?

Что же касается технических характеристик, то они остались прежними. Базовый мотор – 2 л/150 л.с.; он может сочетаться и с механикой, и с автоматом. Мощность, естественно, подогнана под наши налоговые требования. Но больше половины покупателей плевать хотели на льготы: выбирают модификацию с двигателем 2,4 л/188 л.с. Есть еще топовая версия GT c 245-сильным турбомотором. А для тех, кто хочет выглядеть спортивно, но при этом чуть сэкономить и на цене, и на налогах, есть версия GT-Line – средний мотор и приятные внешние черточки. Именно такую и выбрал - для однодневного тест-драйва, который проходил по дорогам столицы и Подмосковья. Недлинный (чуть больше 300 км) маршрут пролегал по живописным местам западной части Московской области, по самым разным дорогам: скоростным участкам магистралей М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия», престижным Рублево-Успенскому и Ильинскому шоссе, трудягам-бетонкам А-107 и А-108, перегруженному Волоколамскому шоссе… Словом, все возможные варианты дорожного покрытия, от раздолбанных местных дорог до современных автобанов. Что можно сказать про обновленную «Оптиму»? Свою главную работу — доставку важного пассажира от точки А до точки Б так, чтобы он при этом не отвлекался от чтения свежего номера газеты или журнала — она выполняет с честью. Клиента не растрясет на дороге (даже не очень ровной), но и не укачает. И вообще в салоне, на каком бы месте вы не сидели, будет комфортно.

При этом, если «очень важный пассажир» захочет и сам порулить - ему понравится: большая белая машина очень послушна в управлении. И разгоняется достойно! Да, не великий спортсмен, но для жизни в городе и на загородной трассе - то, что надо! (Для любителей острых ощущений могу порекомендовать другую модель корейской компании - «Стингер»). Понравилась система Drive Mode Select, которая позволяет менять настройки двигателя и трансмиссии. Теперь у нее появился новый, четвертый режим - Smart. Это для водителей с ленцой, типа меня: выставил «умный» режим, и он за тебя решает, когда и как поменять настройки - в зависимости от дорожной ситуации. Если дорога ровная и прямая («Новая Рига» или трасса М-1) - мотор и коробка работают в экономичном режиме. При дерганом темпе движения (Волоколамка) электроника активирует режим Comfort. А при обгоне или прохождении серии поворотов автоматически включается Sport. Ничего переключать не надо - удобно! Средний расход топлива при этом порадовал: чуть больше 9 л на 100 км! Еще очень порадовала новая мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем. Если ее «поженить» со смартфоном, можно вывести на штатный экран текущую информацию о трафике на дорогах. А можно активировать камеру заднего вида и на дисплее получить широкоформатную картинку - что там происходит сзади? Это для тех, кому не хватает зеркал.

Теперь самый главный вопрос – на сколько подорожала обновленная версия, ведь бесплатных пирожных не бывает… Удивительно, но базовая машина стала дешевле прежней на 10 тыс. руб. и стоит теперь от 1 219 900 руб. А вот остальные версии немного, но подорожали - на 10 - 50 тысяч. Популярный Luxe теперь стоит 1 579 900 руб. (было 1,55 млн руб.). Самая модная модификация GT-Line (именно такую я бы выбрал для себя) стоит 1 759 900 руб. (было 1 729 900 руб.). А спортивная версия GT стоит 1 929 000 руб. (плюс 30 тыс. руб.). Так что подорожание произошло, но в щадящем режиме, и прайс-лист у «Оптимы» - один из самых демократичных в бизнес-классе. Что особенно приятно – даже в максимально богатой комплектации цены не вышли за психологически важный для покупателя рубеж в 2 миллиона рублей! У большинства конкурентов («Тойота-Кэмри», «Мазда-6», «Фольксваген-Пассат» и т.д.) эта планка пересекается легко и непринужденно…

Яркая внешность, богатая начинка (уже в начальной комплектации), высокое качество, доверие к марке, доступные цены… Все это у обновленной «Оптимы» есть. И есть цель – догнать и перегнать нынешнего лидера продаж в бизнес-классе. Не знаю, когда это случится, но разница постепенно сокращается, а все остальные конкуренты остались далеко позади…