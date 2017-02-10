Игорь Моржаретто: Citroen Grand C4 Picasso – как в космосе!

В середине прошлого года не слишком заметную внешне, но серьезную, по сути, модернизацию пережило популярное в Европе семейство минивэнов Citroen C4 Picasso. У нас обновленные автомобили появились в конце года. На тест-драйв я взял семиместную версию – Grand C4 Picasso, загрузил в салон семью, багаж, и отправился в путешествие в Литву. И простая, по сути, поездка стала серьезным испытанием для европейского автомобиля, формально не оснащенного никаким «русским пакетом». Впрочем, обо всем по порядку…

Как известно всякому французу (и многим россиянам тоже!), слоган компании Citroen – «creative technology». Похоже, переводить не надо. Поглядим последовательно.

СREATIVE

Яркий, энергичный, «космический» дизайн всегда выделял автомобили с двумя шевронами из общего потока. Это не автобус, не минивэн, а какой-то space shuttle! Создатели обновленного семейства C4 расстарались вовсю, добавив к облику машины образца 2013 года новые «космические» штрихи: спереди – трехуровневую головную оптику, двухсекционную решетку радиатора, новые задние светодиодные фонари в виде лежащей на боку буквы П с 3D-эффектом… Все это придает автомобилю совершенно футуристический вид. Причем Grand C4 Picasso, хоть и длиннее базовой модели на 17 см, автобусом совсем не выглядит.

Стоит забраться в салон, чтобы сразу понять: космос – он не только снаружи, он и внутри. Во-первых, водитель и пассажиры как бы сразу попадают в аквариум – столько вокруг света. Гигантское ветровое стекло заходит вверх, и в передней части крыши даже пришлось сделать специальные сдвижные шторки (чтобы не обгореть на солнце, наверное). А есть же еще вариант с панорамной крышей! И боковые окна – просто огромные. Словом, только успевай крутить головой, любуясь пейзажами вдоль дороги. Делать это тем более удобно, что каждое из пяти «базовых» кресел позволяет отрегулировать их с учетом индивидуальных требований каждого космо… простите, пассажира. А оба передних кресла – со встроенным массажером, причем можно себе позволить разные режимы для нижней части и спины. Мало того – у переднего пассажирского кресла есть выдвижная подножка с электроприводом!

На передней панели – два экрана. Главный, который исполняет функции приборной панели, традиционно для этой модели располагается посередине; он полностью графический, и позволяет выбрать любую комбинацию приборов, причем в любимом цвете. Второй, что пониже – сенсорный дисплей управления. «Крутилка» на этом Citroen осталась только одна (громкость звука), все остальное (климат, музыка, навигация и пр.) выставляется и регулируется с помощью экрана. Причем он легко отзывается на легкие прикосновения, а функции переключаются просто: нажал на нотку – и управляй музыкой, ткнул на символ вентилятора – регулируй температуру воздуха. Тут легко разберется каждый!

Кстати, после рестайлинга список электронных опций автомобилей расширился – появились адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, контроля самочувствия водителей и другие. В салоне, как практически всегда в автомобилях концерна PSA – огромное количество полочек и ящичков, так нужных в путешествии. Между передними сиденьями – съемный бокс с двумя подстаканниками и вместительным ящиком, причем есть там даже специальная ниша для смартфона. Еще один ящичек обнаружился в центральной консоли; на откинутой дверце очень удобно размещается планшет, а «кормить» его можно из спрятанных тут же розетки на 220 В, прикуривателя или гнезда USB. Класс! Правда, на ощупь найти каждый из входов довольно сложно, поэтому лучше подключиться заранее. А еще очень порадовал экстравагантный «надрулевой» переключатель коробки передач; правда, на первых порах, переключив скорость, задевал рычаг управления дворниками (он тут почему-то на привычном месте), и огромные дворники в мороз ужасно противно скрипели по стеклу.

Иных изменений в интерьере Citroen Grand C4 Picasso по сравнению с моделью 2013 года не произошло, только появилось четыре новых варианта отделки салона. Зато сохранились главные достоинства минивэна – просторный салон с миллионом возможностей трансформации. Если сложить переднее пассажирское сидение, то можно возить длинномеры до 3 м, а если его разложить – получается полноценная кровать.

Во втором ряду три сиденья одинаковой ширины могут по отдельности складываться-раскладываться и перемещаться взад-вперед – каждый пассажир устроится по вкусу. Есть и третий ряд из двух складных сидений (кстати, оснащенный отдельным блоком вентиляции). Я не поленился, разложил сиденья (сделать это очень легко, только потянуть за петельку), забрался на «камчатку»… Что могу сказать – удобно там будет ребенку или взрослому невысокого роста. И при условии, что ехать надо недалеко. Для серьезного путешествия эти места не слишком хороши (мягко говоря). Тем более, что при разложенных сиденьях третьего ряда багажник исчезает как класс; там остается место для двух портфелей. Зато при сложенных – багажник просто огромный: 705 литров. Дверь багажного отделения – естественно, с электроприводом; кроме того, достаточно слегка помахать ногой в районе бампера, чтобы открыть или закрыть тяжелую пятую дверь.

TECHNOLOGY



В европейской линейке двигателей для всех C4 Picasso появился новый базовый бензиновый турбомотор: трехцилиндровый PureTech (130 л.с.). Он, конечно, расходует в среднем 5,1 л топлива на 100 км, но у нас по понятным причинам не появится. В РФ минивэн предлагают с двумя другими современными турбомоторами объемом 1,6 л – бензиновым THP150 и новым дизелем BlueHdi 120. Цифра в названии, естественно, означает мощность в лошадиных силах. Причем, если к бензиновой модели и раньше претензий не было (мотор сочетался с современным 6-ступенчатым «автоматом»), то дизельный вариант ругали. И сам он слабоват, и идет он только в паре с дерганым «роботом»… Теперь ситуация изменилась: новый дизель помощнее (120 л.с. вместо 115) и, главное, теперь ставят в паре с ним нормальный «автомат»! Собственно, на таком автомобиле я и отправился в зимнее путешествие из Москвы в литовскую деревушку Аукштадварис, что в 50 км от Вильнюса.

За 5 дней мы на Grand C4 Picasso проехали 2300 км – вроде бы не слишком серьезное испытание для нового автомобиля. Зато погода менялась стремительно! Когда выезжали из российской столицы, за окном было около нуля градусов, под колесами – жидкая грязь, и всю дорогу дворники работали без передыху. Несмотря на это, видимость была на самом высоком уровне! А на третий день в Литве ударили морозы, и температура ночью обрушилась до минус 27 градусов. И что же? А ровным счетом ничего! Нажимаю утром на кнопку «пуск», мотор недовольно фыркнет, но заводится сразу! И это, напоминаю, французский дизель; некоторые считают такие неженками… Отличный мотор!

Хотя, конечно, Grand C4 Picasso больше любит путешествия по теплым краям, ему бы в Ниццу… Огромный салон прогревается не быстро, и долго оттаивает рекордное по площади лобовое стекло. Ему бы дополнительный обогрев не помешал… Впрочем, обогрев сидений работает отлично, и в салоне не холодно уже с первой минуты. А морозы под 30 даже в наших широтах – редкость. Единственная система, отказавшаяся работать в арктических условиях – «старт-стоп». Она честно написала на дисплее: не мое. И понятно – как обеспечить отопление салона в такой мороз?

В общем, во время путешествия автомобиль показал свои лучшие стороны, понравился двум водителям (мне и жене, стаж 30 и 15 лет соответственно), и двум пассажирам – детям. Большой комфортабельный минивэн продемонстрировал еще и феноменально скромный аппетит – средний расход топлива составил 6,1 л на 100 км. Идеальный круизный лайнер для семейных путешествий!

ОДИН В КОСМОСЕ

А дальше – о грустном. Пытался сравнить новый Grand C4 Picasso с конкурентами, и с удивлением обнаружил, что их… нет! Пусто и одиноко, как в космосе! Еще несколько лет назад у нас продавали самые разные 7-местные минивэны: Chevrolet Orlando, Opel Zafira, Volkswagen Sharan и Turan, Ford S-MAX и Galaxy, KIA Carnival, Mercedes R-Klasse… Где все эти прекрасные машины? Увы, из разряда семиместных сейчас на нашем рынке присутствует лишь бюджетная LADA Largus (606 – 700 тыс. руб.) да еще несколько очень недешевых кроссоверов (например, Hyundai Grand Santa Fe стоит от 2,44 млн руб.).

Увы, вот и вторая главная причина (первая – естественно, кризис), по которой с рынка ушли почти все большие семейные минивэны: их вытеснили большие кроссоверы. Да, они дороже при покупке и в эксплуатации, потребляют куда больше топлива, но у них – высокий клиренс и «бронебойная» подвеска (вопрос, честно говоря, спорный); часто есть еще и полный привод. И пусть внедорожные качества не слишком востребованы в городе и на трассе, в комфорте они явно уступают минивэнам, но для наших сограждан часто важнее некие «универсальность» и «повышенная проходимость»… Модная тенденция, понятно, но жаль, что ее жертвой могут пасть семейные минивэны.

Да, чуть не забыл: цена обновленного Citroen C4 Picasso стартует с отметки в 1 631 000 рублей: мой 7-местный Grand C4 Picasso в верхней комплектации Shine и с рядом дополнительных опций обойдется в 2 095 000 рублей. При этом компания PSA предлагает покупателям разные скидки, а банк PSA – очень выгодные кредиты.

Если вы – городской житель, перемещаетесь в основном по асфальту, любите путешествовать с семьей, то Grand C4 Picasso – отличный выбор! Надо ли платить за полный привод (которым вы, скорее всего, и не воспользуетесь), если можно получить за меньшие деньги стильный, комфортабельный автомобиль со множеством очень нужных и приятных функций? Впрочем, решать вам…