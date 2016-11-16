Михаил Кулиш: LADA XRAY 1.8 МТ - открой местное!

В начале ноября в Самарской области состоялся журналистский тест-драйв обновлённой версии LADA XRAY с двигателем объёмом 1,8 литра и механической коробкой передач – под названием «Открой местное». Организованный АВТОВАЗом маршрут через Жигулевские горы и выпавший за день до мероприятия снег дали нам возможность оценить автомобиль в различных условиях, в том числе и в зимних. Что же изменилось в автомобиле и какие улучшения АВТОВАЗ внёс в XRAY?

НА ПАРКОВКЕ: ДРУГ, ОТКРОЙСЯ ПРЕДО МНОЮ…

Не заметить новенькие «Иксреи» на парковке было сложно: выстроенные в ряд автомобили «огненно-красного» цвета выделялись на белом снегу. «Икс-образный» дизайн автомобиля не оставил равнодушным никого. На мой взгляд, внешне автомобиль выглядит интересно и привлекательно, и на первом этапе знакомства вызывает симпатию.

Раньше наибольшей критике в экстерьере подвергались 16-дюймовые колеса, размер которых выглядел не совсем пропорциональным габаритам кузова и большим аркам, хотя выбраны они были осознанно. Завод же, в свою очередь, не оставил желание покупателей неуслышанным, и первое изменение которые мы видим, – 17-дюймовые «катки». Получите, распишитесь! Новые колёса размерностью 205/50 получились даже легче чем 16-дюймовые, и, по словам производителей, обеспечивают оптимальный уровень комфорта, управляемости и динамики автомобиля.

Однако такими колёсами будут укомплектованы только автомобили топ-версии Luxe в пакете Prestige. Да, ещё стоит отметить, что теперь с завода автомобили будут выходить на шинах Pirelli модели P7.

А что внутри? Дизайн интерьера не выбивается из основной задумки: так же заметны очертания в виде «икс-образных» элементов приборной панели, ручек дверей и обивки сидений. Мультимедийная система расположена на удобном уровне – не приходится опускать взгляд, теряя видимость дороги. Но чего-то не хватает… Ах да, надпись «XRAY» под экраном мультимедийной системы, которая тоже приняла на себя критику со стороны покупателей и журналистов, теперь не будет «маячить» перед глазами эстетов. Желание клиента – закон. Но, по моему мнению, её наличие ничуть не ухудшало дизайн интерьера, да и вовсе надпись не бросалась в глаза.

А вот действительно функционально-полезное улучшение внутри – это автоматическое включение подсветки спидометра и тахометра вместе с ходовыми огнями при запуске мотора. Ранее подсветка включалась вручную. Обладатели ранних моделей могут исправить эту проблему у официального дилера.

Но экспериментировать с дизайном АВТОВАЗ не перестаёт, и представляет новый вариант интерьера. Салон теперь станет доступным в двухцветном исполнении черного и светло-коричневых оттенков под названием «solar brown».

Трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо имеет достаточно удобные приливы на руле, напоминающие о правильном положении рук, но вот «мультифункциональность» руля пока что вызывает сомнение. Если с правой стороны мы видим кнопки управления мультимедийной системы, то левая часть руля всё ещё пустая, и на месте для кнопок стоит заглушка. Как говорят производители, в скором времени на этом месте будут установлены кнопки управления климатической системой. Сам же блок управления «климатом» в автомобиле установлен на удобном уровне – чуть ниже мультимедийной системы.

Увы, но по-прежнему в «слепой» зоне находится кнопка подогрева передних сидений – между сиденьем и дверью. Мало того, что её не так просто отыскать, но реальное неудобство вызывает попытка её нажать, особенно если у вас на руке часы.

НА ТРАССЕ: МЕЖДУ РУССКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ

Выезжаем с аэропорта и появляется первая возможность оценить отечественный 1,8-литровый двигатель, мощностью 122 л.с. в паре с французской 5-ступенчатой «механикой» (новая усиленная коробка передач Renault JR5). Новая механическая трансмиссия позволяет полностью контролировать динамику разгона, а мощный двигатель придаёт уверенность при обгонах.

Нельзя не заметить отличную эластичность двигателя, который тащит с «низов», что удобно при городской езде. Не нужно постоянно переключаться с одной передачи на другую, достаточно выбрать одну и долгое время не думать о нехватке тяги и необходимости сменить передачу. Но если понадобится помощь в выборе экономичной по расходу топлива передачи, стоит только обратить внимание на комбинацию приборов, где подсказчик сообщит, когда желательно понизить или повысить передачу.

Едем, обсуждаем, слушаем радио и замечаем, что совсем не напрягаем ни слуховой аппарат, ни голосовые связки. Шумоизоляция стала ещё лучше, и этому есть объяснение. Дело в том, что переход на 17-дюймовые диски вынудил изменить подкрылки передних арок, поскольку во время испытания новые колеса задевали их. Теперь же подкрылки не жесткие, а мягкие и выполнены из специального нетканого полотна. Такие же антигравийные шумопоглащающие щитки стоят и в задних арках.

Поэтому обладателям купленного ранее «Иксрея», желающим поменять колеса на 17-дюймовые, АВТОВАЗ рекомендует производить замену в том числе и передних подкрылок.

В ГОРОДЕ: ПРИПАРКУЙТЕСЬ У ОБОЧИНЫ!

Компактный городской кроссовер, как его позиционирует АВТОВАЗ, оснащен некоторыми «примочками», добавляющими комфорта в городе. Например, парктроник вместе с камерой заднего вида помогут водителю осуществить параллельную парковку, а обогрев лобового стекла, датчики дождя и света упрощают жизнь водителя во время движения. Единственное, что показалось не совсем удачным, это широкие передние стойки кузова, которые ухудшают боковой обзор.

НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ: ВОТ КТО-ТО В ГОРОЧКУ ПОДНЯЛСЯ…

Самое важное обновление, которое получил XRAY – это кнопка отключения систем «противобуксовки» и курсовой устойчивости (TCS и ESC). Первые версии «Иксрея» не имели этой функции, и автомобиль просто-напросто не осиливал крутой подъём в зимнее время года, или же с трудом проходил грязь, песок.

Мы же в свою очередь, не могли не проверить кнопку в действии, тем более и случай выпал подходящий. Узкая колея для одного автомобиля, вокруг сугробы, поднимаемся по совсем незаметному уклону и видим встречного «собрата» - не разъехаться. Останавливаемся и ждём пока тот сдаёт назад, и съезжает на обочину не заснеженного участка. Пытаемся тронуться – не идёт. Вот и кнопочка пригодилась. Выключаем систему нажатием на кнопку (удержание около 2 секунд), видим оповещение на комбинации приборов о том, что система отключена, и пробуем ещё раз. С небольшой пробуксовкой автомобиль осиливает препятствие.

А вот включать обратно вовсе не обязательно, система автоматически активируется, когда автомобиль разгонится до скорости 60 км/ч. На скользких поворотах или во время выбивания с колеи чувствуется, как система подавляет попытки заноса и возвращает автомобиль в нужное положение.

Без сомнений, необходимое обновление! Новые автомобили уже выпускаются с данной кнопкой, что же касается уже выпущенных экземпляров, то для них в ближайшее время решение появится у официальных дилеров. За определенную плату владельцу «Иксрея» предлагается установить эту кнопку.

Не оставили без внимания и подвеску автомобиля, отлично настроенную под российские дороги. Она с легкостью проглатывала дорожные изъяны, встречавшиеся на протяжении проложенного маршрута.

НА ВОКЗАЛЕ: ПАКУЙТЕ ЧЕМОДАНЫ!

Багажное отделение показалось достаточно вместительным, его объем составляет 361 л, что вполне прилично для данного сегмента. Если же сложить задние сиденья, то полезный объем увеличится до 1207 л. Наличие в автомобиле двойного пола позволяет освободить основное место в багажнике от запасного колеса и необходимого набора автомобилиста. Впрочем, если вы соберетесь с семьей за город или в путешествие, можете смело грузить каждому по среднему чемодану.

НА АЗС: ВАМ КАКОЙ?

Приехав на заправку, владелец «Иксрея» становится перед выбором - какой бензин выбрать: АИ-92 или АИ-95? АВТОВАЗ рекомендует использовать 95-й бензин, но в то же время допускает использование бензина с октановым числом не ниже 92. Множество различных мнений собрала данная дилемма среди владельцев отечественных автомобилей. Поэтому окончательный выбор остается за покупателем.

Расход топлива, по данным производителя, не превышает 10 л. В городском цикле это 9,7 л (с колесами 17-го диаметра) или 9,5 л (с колесами 16-го диаметра). В смешанном цикле заявлено 7,4 л, а на трасе 6 литров. В реальности же, скорее всего, он будет выше заявленного на 1 – 2 литра.

НА РЫНКЕ: 700 ТЫСЯЧ ВАМ ХВАТИТ…

Согласно данным статистики, с момента начала продаж по октябрь 2016 года, объем рынка LADA XRAY в России составил 15,1 тыс. единиц. Из них 85% составляют «иксреи» оснащенные двигателем 1,6 л, а оставшиеся 15%, соответственно, двигателем 1,8 л. Помимо выбора двигателя, статистика показывает, что преимущественное большинство покупателей (86%) выбирают механическую коробку передач, против АМТ (14%).

Судя по пройденному тест-драйву, сочетание отечественного двигателя 1,8 л и французской механической КП показалось удачным. Поэтому можно предположить, что в скором времени доля продаж таких «Иксреев» будет только расти.

Стоимость за самую доступную версию с «механикой» и двигателем 1,8 л начинается от 669 тыс. рублей, что на 25 тысяч дешевле, чем аналогичная версия с АМТ. В минимальной комплектации покупатель будет иметь автомобиль с электронной системой курсовой устойчивости и противобуксовки, подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и аудиосистемой.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ очень быстро реагирует на пожелания клиентов, прислушивается и принимает меры. Очень важно поддерживать обратную связь с потребителем, и вовремя реагировать на запросы, особенно в нынешний период, когда у людей меняется восприятие бренда LADA. Познакомившись с новой версией, можно выявить как преимущества, так и недостатки, но главное то, что наконец-то получился конкурентоспособный продукт.

Фото: Михаил Кулиш, Андрей Холмов (ПАО «АВТОВАЗ»)