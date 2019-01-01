АВТОСТАТ

ОТЧЁТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕМАМ

наименование отчётагод выходастоимость, руб.
ТЕМА: Прогнозирование
Автопром в России. Итоги 2016 года, перспективы201737 300
ТЕМА: Потребительские предпочтения
Потребительские предпочтения российских автовладельцев. Итоги 2016 года201741 500
АВТОСТАТ ОМНИБУС'17. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев2017100 000
АВТОСТАТ ОМНИБУС'16. Новые автомобили: мнения автовладельцев2016100 000
ТЕМА: Автосервис
Рынок автосервиса в России201639 500
ТЕМА: Дилерские сети
Дилерские сети автопроизводителей в России201632 500
ТЕМА: Автокредитование
Рынок автокредитования в России201424 500
ТЕМА: Бизнес-справки
Сохранность остаточной стоимости автомобиля201729 500
Срок владения автомобилем20159 900

 

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