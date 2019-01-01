ОТЧЁТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕМАМ

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|наименование отчёта
|год выхода
|стоимость, руб.
|ТЕМА: Прогнозирование
|Автопром в России. Итоги 2016 года, перспективы
|2017
|37 300
|ТЕМА: Потребительские предпочтения
|Потребительские предпочтения российских автовладельцев. Итоги 2016 года
|2017
|41 500
|АВТОСТАТ ОМНИБУС'17. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев
|2017
|100 000
|АВТОСТАТ ОМНИБУС'16. Новые автомобили: мнения автовладельцев
|2016
|100 000
|ТЕМА: Автосервис
|Рынок автосервиса в России
|2016
|39 500
|ТЕМА: Дилерские сети
|Дилерские сети автопроизводителей в России
|2016
|32 500
|ТЕМА: Автокредитование
|Рынок автокредитования в России
|2014
|24 500
|ТЕМА: Бизнес-справки
|Сохранность остаточной стоимости автомобиля
|2017
|29 500
|Срок владения автомобилем
|2015
|9 900
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