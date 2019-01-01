ОТЧЁТЫ НА ТЕМУ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА

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|стоимость, руб.
|ТЕМА: Общие данные (все типы ТС)
|Автомобильный рынок России 2017 (справочник)
|2017
|38 900
|Автомобильный рынок в цифрах и фактах
|2016
|9 900
|ТЕМА: Рынок легковых автомобилей
|Рынок легковых автомобилей в России. Итоги, тенденции и перспективы
|2017
|21 900
|Исследование структуры рынка легковых автомобилей в городах с населением свыше 100 тысяч человек
|2016
|49 900
|ТЕМА: Рынок коммерческих автомобилей
|Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги, тенденции и перспективы
|2017
|26 900
|ТЕМА: Рынок автомобилей с пробегом
|Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2016 года, тенденции и перспективы
|2017
|26 900
|ТЕМА: Учёт транспортных средств (ТС)
|Рынок транспортных средств РФ
|2016
|2 500
|Анализ статистики транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России
|2016
|5 000
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