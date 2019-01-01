АВТОСТАТ

ОТЧЁТЫ НА ТЕМУ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА

наименование отчётагод выходастоимость, руб.
ТЕМА: Общие данные (все типы ТС)
Автомобильный рынок России 2017 (справочник)201738 900
Автомобильный рынок в цифрах и фактах20169 900
ТЕМА: Рынок легковых автомобилей
Рынок легковых автомобилей в России. Итоги, тенденции и перспективы201721 900
Исследование структуры рынка легковых автомобилей в городах с населением свыше 100 тысяч человек201649 900
ТЕМА: Рынок коммерческих автомобилей
Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги, тенденции и перспективы201726 900
ТЕМА: Рынок автомобилей с пробегом
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2016 года, тенденции и перспективы201726 900
ТЕМА: Учёт транспортных средств (ТС)
Рынок транспортных средств РФ20162 500 
Анализ статистики транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России20165 000 

 

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