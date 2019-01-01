ОТЧЁТЫ НА ТЕМУ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
|наименование отчёта
|год выхода
|стоимость, руб.
|ТЕМА: Структура и прогнозы
|Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
|2017
|26 900
|Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
|2017
|26 900
|ТЕМА: Юридические лица (на 1 января 2017 года)
|Автопарк юридических лиц в России
|2017
|80 000
|ТЕМА: Парки России (на 1 января 2017 года)
|Парк легковых автомобилей по регионам России
|2017
|80 000
|Парк легких коммерческих автомобилей в России
|2017
|80 000
|Парк грузовых автомобилей в России
|2017
|80 000
|Парк автобусов в России
|2017
|80 000
|Парк мототехники в России
|2017
|80 000
|Парк прицепов в России
|2017
|80 000
|Автомобильные парки городов России
|2017
|49 500
вернуться к выбору тем