АВТОСТАТ

ОТЧЁТЫ НА ТЕМУ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА

наименование отчётагод выходастоимость, руб.
ТЕМА: Структура и прогнозы
Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России201726 900
Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России201726 900
ТЕМА: Юридические лица (на 1 января 2017 года)
Автопарк юридических лиц в России201780 000
ТЕМА: Парки России (на 1 января 2017 года)
Парк легковых автомобилей по регионам России201780 000
Парк легких коммерческих автомобилей в России201780 000
Парк грузовых автомобилей в России201780 000
Парк автобусов в России201780 000
Парк мототехники в России
201780 000
Парк прицепов в России201780 000
Автомобильные парки городов России201749 500

 

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