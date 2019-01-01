АВТОСТАТ

ОТЧЁТЫ НА ТЕМУ АВТОКОМПОНЕНТОВ

наименование отчётагод выходастоимость, руб.
ТЕМА: Рынок автокомпонентов и запчастей
Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России201733 000
Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России201733 000
Российский рынок автомобильных аккумуляторных батарей. Итоги 2016 года, тенденции и перспективы201739 900
ТЕМА: Горюче-смазочные материалы
Российский рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV201765 000

 

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