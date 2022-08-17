Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России.

Данные могут быть представлены:

в целом по стране;

в разрезе Федеральных округов;

по регионам*

*83 региона РФ кроме Крыма и Севастополя

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров

Стандартная структура данных:

тип ТС / марка / модель / год выпуска / тип владельца / регион / количество

Детальный шаблон вышлем по запросу

Стоимость данных:

1 регион: от 6 600 рублей

все регионы: от 105 600 рублей