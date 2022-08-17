Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022 | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022

Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022

Дата выхода: 17.08.22
Формат: Excel
от 6 600 руб.
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Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России.
Данные могут быть представлены:

  • в целом по стране;
  • в разрезе Федеральных округов;
  • по регионам*

*83 региона РФ кроме Крыма и Севастополя

Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров

Стандартная структура данных:

тип ТС / марка / модель / год выпуска / тип владельца / регион / количество

Детальный шаблон вышлем по запросу

Стоимость данных:

1 регион: от 6 600 рублей

все регионы: от 105 600 рублей

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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