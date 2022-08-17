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Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.07.2022 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России.
Данные могут быть представлены:
*83 региона РФ кроме Крыма и Севастополя
Отчет представлен в электронном формате Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов и параметров
Стандартная структура данных:
тип ТС / марка / модель / год выпуска / тип владельца / регион / количество
Детальный шаблон вышлем по запросу
Стоимость данных:
1 регион: от 6 600 рублей
все регионы: от 105 600 рублей
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