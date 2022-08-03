Корпоративные продажи транспортных средств в России за 1 полугодие 2022 года | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Корпоративные продажи транспортных средств в России за 1 полугодие 2022 года

Корпоративные продажи транспортных средств в России за 1 полугодие 2022 года

Дата выхода: 03.08.22
Формат: MS Excel (xlsx)
114 000 руб.
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Подготовлен отчет по корпоративным продажам за период январь - июнь 2022 года.

Отчет содержит информацию по 6 типам транспортных средств:

  • Легковые авто
  • Легкие коммерческие авто
  • Грузовые авто
  • Автобусы
  • Мотоциклы
  • Прицепы

 

Основные параметры:

  • марка
  • модель
  • год выпуска
  • тип учёта (новые, подержанные)
  • ИНН
  • юр. лицо (наименование организации, согласно ИНН)
  • статус юр. лица
  • адрес юр. лица
  • вид деятельности юр. лица

 

География:

Все регионы РФ

Данные представлены в электронном формате EXCEL, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ.

Стоимость указана за 1 тип ТС.

Шаблон с полным списком параметров отправляется по запросу.

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.

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