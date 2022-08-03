Корпоративные продажи транспортных средств в России за 1 полугодие 2022 года

Подготовлен отчет по корпоративным продажам за период январь - июнь 2022 года. Отчет содержит информацию по 6 типам транспортных средств: Легковые авто

Легкие коммерческие авто

Грузовые авто

Автобусы

Мотоциклы

Прицепы Основные параметры: марка

модель

год выпуска

тип учёта (новые, подержанные)

ИНН

юр. лицо (наименование организации, согласно ИНН)

статус юр. лица

адрес юр. лица

вид деятельности юр. лица География: Все регионы РФ Данные представлены в электронном формате EXCEL, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ. Стоимость указана за 1 тип ТС. Шаблон с полным списком параметров отправляется по запросу.

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