Корпоративные продажи транспортных средств в России за 1 полугодие 2022 года

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Подготовлен отчет по корпоративным продажам за период январь - июнь 2022 года.
Отчет содержит информацию по 6 типам транспортных средств:
Основные параметры:
География:
Все регионы РФ
Данные представлены в электронном формате EXCEL, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ.
Стоимость указана за 1 тип ТС.
Шаблон с полным списком параметров отправляется по запросу.
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