База данных торговых компаний России. Автозапчасти. Шины. Аккумуляторы. Масла.

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Отраслевая база данных «Торговые компании» представляет собой список торговых компаний России, специализирующихся на продаже автомобильных компонентов. Компании подразделяются на 6 категорий:
1. Автоаксессуары. Компании, специализирующиеся в основном на продаже автомобильных аксессуаров, багажников, фаркопов и прочих элементов тюнинга.
2. Автозапчасти. Компании, специализирующиеся в основном на продаже новых автомобильных запчастей.
3. Автомасла и автохимия. Специализация на продаже автомобильных масел, тормозных жидкостей, охлаждающих жидкостей и прочей автохимии.
4. Аккумуляторы. Компании, специализирующиеся на продаже автомобильных аккумуляторов.
5. Контрактные автозапчасти. Специализация на продаже и поставке автомобильных запасных частей бывших в употреблении, либо снятых с аварийных или устаревших машин.
6. Шины и диски. Данные компании специализируются на продаже автомобильных шин и дисков.
Большинство компаний имеют в своём ассортименте несколько представленных категорий одновременно, однако путем мониторинга и изучения деятельности компании, выделялось основное направление. Для понимания полной деятельности компании в базе присутствует колонка «Полный перечень оказываемых услуг» с указанием видов деятельности компании.
Торговые компании в данной базе классифицируются по типу торговли:
1. Интернет-магазин - компании имеющие сайт, торгующие автозапчастями посредством сети Интернет.
2. Розничная торговая точка – магазин осуществляющий продажу автозапчастей, не имеющий торговой сети.
3. Малая розничная сеть. Компании, имеющие розничную сеть в пределах города.
4. Крупная розничная сеть. Компании, имеющие в своей сети розничные точки в разных городах, а так же дистрибьюторские сети торговых марок.
5. Оптово-розничная. Компании, занимающиеся продажей через розницу, а также осуществляющие оптовые поставки.
6. Оптовая. Компании, занимающиеся оптовой торговлей.
В базу данных входят торговые компании России, информация по которым доступна в открытых источниках. Всего в базе содержатся сведения (наименование, адрес, телефон, сайт и т.д.) по более чем 53 тысячам торговых точек.
Актуальность информации в базе – июль 2022 год.
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