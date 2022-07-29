База данных торговых компаний России. Автозапчасти. Шины. Аккумуляторы. Масла.

Отраслевая база данных «Торговые компании» представляет собой список торговых компаний России, специализирующихся на продаже автомобильных компонентов. Компании подразделяются на 6 категорий:

1. Автоаксессуары. Компании, специализирующиеся в основном на продаже автомобильных аксессуаров, багажников, фаркопов и прочих элементов тюнинга.

2. Автозапчасти. Компании, специализирующиеся в основном на продаже новых автомобильных запчастей.

3. Автомасла и автохимия. Специализация на продаже автомобильных масел, тормозных жидкостей, охлаждающих жидкостей и прочей автохимии.

4. Аккумуляторы. Компании, специализирующиеся на продаже автомобильных аккумуляторов.

5. Контрактные автозапчасти. Специализация на продаже и поставке автомобильных запасных частей бывших в употреблении, либо снятых с аварийных или устаревших машин.

6. Шины и диски. Данные компании специализируются на продаже автомобильных шин и дисков.

Большинство компаний имеют в своём ассортименте несколько представленных категорий одновременно, однако путем мониторинга и изучения деятельности компании, выделялось основное направление. Для понимания полной деятельности компании в базе присутствует колонка «Полный перечень оказываемых услуг» с указанием видов деятельности компании.

Торговые компании в данной базе классифицируются по типу торговли:

1. Интернет-магазин - компании имеющие сайт, торгующие автозапчастями посредством сети Интернет.

2. Розничная торговая точка – магазин осуществляющий продажу автозапчастей, не имеющий торговой сети.

3. Малая розничная сеть. Компании, имеющие розничную сеть в пределах города.

4. Крупная розничная сеть. Компании, имеющие в своей сети розничные точки в разных городах, а так же дистрибьюторские сети торговых марок.

5. Оптово-розничная. Компании, занимающиеся продажей через розницу, а также осуществляющие оптовые поставки.

6. Оптовая. Компании, занимающиеся оптовой торговлей.

В базу данных входят торговые компании России, информация по которым доступна в открытых источниках. Всего в базе содержатся сведения (наименование, адрес, телефон, сайт и т.д.) по более чем 53 тысячам торговых точек.

Актуальность информации в базе – июль 2022 год.