Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. ТОП-20

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ТОП-20 марок
ТОП-20 моделей
ТОП-20 регионов
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» для оперативной оценки состояния рынка новых транспортных средств разработали отчет нового формата, который позволяет в еженедельном режиме анализировать ситуацию. Только нужные цифры на 1 листе - каждый понедельник на стол руководителю.
Отчет может предоставляться разово или регулярно – по подписке.
Специально подобранные показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации и оценить позиции ТОП-20 игроков автомобильного рынка в стране.
С помощью отчета легко увидеть количество новых ТС, вставших на учет за отчетную неделю*, динамику количества новых ТС, вставших на учет к предыдущей неделе, и динамику к неделе за 4 до отчетной (аналогичной неделе условно «прошлого месяца»).А так же оценить количество ТС с начала года и долю марки (модели) в отчетную неделю и долю с начала года.
На этапе заказа отчеты Вы можете выбрать одну интересующую вас категорию ТС из следующих:
- легковые автомобили (PC),
- коммерческие автомобили (HCV),
- легкие коммерческие автомобили (LCV),
- автобусы (BUS)
- мототехника (MT),
- прицепы (TR).
Или заказать отчет по нескольким категориям (стоимость уточнит менеджер).
Отчет содержит 3 блока информации:
ТОП-20 марок
Здесь представлены все данные по брендам ТС, занявшим первые 20 позиций за отчетную неделю.
ТОП-20 моделей
В таблице представлены данные по моделям-лидерам рынка за отчетную неделю.
ТОП-20 регионов
В списке – ТОП-20 регионов по объему рынка за отчетную неделю.
Если ваш регион не попал в ТОП-20 – то можете заказать отчет «со своим регионом».
*Понедельная нумерация производится в соответствие с ГОСТ ИСО 8601,
для удобства приводятся периоды в виде календарных дат обозначенных недель.
Демо-версия доступна для скачивания.
Стоимость подписки на 2022 год (1 тип ТС):
1 неделя – 1 000 руб.
13 недель – 12 350 руб.
26 недель – 23 400 руб.
39 недель – 33 150 руб.
52 недели – 41 600 руб.