Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. ТОП-20

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» для оперативной оценки состояния рынка новых транспортных средств разработали отчет нового формата, который позволяет в еженедельном режиме анализировать ситуацию. Только нужные цифры на 1 листе - каждый понедельник на стол руководителю.



Отчет может предоставляться разово или регулярно – по подписке.

Специально подобранные показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации и оценить позиции ТОП-20 игроков автомобильного рынка в стране.

С помощью отчета легко увидеть количество новых ТС, вставших на учет за отчетную неделю*, динамику количества новых ТС, вставших на учет к предыдущей неделе, и динамику к неделе за 4 до отчетной (аналогичной неделе условно «прошлого месяца»).А так же оценить количество ТС с начала года и долю марки (модели) в отчетную неделю и долю с начала года.

На этапе заказа отчеты Вы можете выбрать одну интересующую вас категорию ТС из следующих:

- легковые автомобили (PC),

- коммерческие автомобили (HCV),

- легкие коммерческие автомобили (LCV),

- автобусы (BUS)

- мототехника (MT),

- прицепы (TR).

Или заказать отчет по нескольким категориям (стоимость уточнит менеджер).

Отчет содержит 3 блока информации:



ТОП-20 марок

Здесь представлены все данные по брендам ТС, занявшим первые 20 позиций за отчетную неделю.

ТОП-20 моделей

В таблице представлены данные по моделям-лидерам рынка за отчетную неделю.

ТОП-20 регионов

В списке – ТОП-20 регионов по объему рынка за отчетную неделю.

Если ваш регион не попал в ТОП-20 – то можете заказать отчет «со своим регионом».



*Понедельная нумерация производится в соответствие с ГОСТ ИСО 8601,

для удобства приводятся периоды в виде календарных дат обозначенных недель.



Демо-версия доступна для скачивания.



Стоимость подписки на 2022 год (1 тип ТС):

1 неделя – 1 000 руб.

13 недель – 12 350 руб.

26 недель – 23 400 руб.

39 недель – 33 150 руб.

52 недели – 41 600 руб.