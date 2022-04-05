Данные ЭПТС по авторынку России | Оперативные данные | АВТОСТАТ
Данные ЭПТС по авторынку России

Данные ЭПТС по авторынку России

Дата выхода: 05.04.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 3 600 руб.
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Начиная с 2022 года агентство «АВТОСТАТ» ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизирует данные ЭПТС  по рынку транспортных средств по всем регионам России.

Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

Данные предоставляются 1-5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.

Ежемесячные данные по рынку транспортных средств в России содержат статистическую информацию по продажам и перепродажам ТС по РФ в целом и по территориальным единицам:

  • 8 федеральных округов;
  • 83 региона (кроме Крыма и г.Севастополь).

Возожна подписка на 2022 год (ежемесячно)

Типы ТС:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили;
  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • мототехника;
  • прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Стандартная структура данных:

месяц регистрации / год регистрации / марка / модель / год выпуска / тип регистрации / тип владельца / регион / количество.

 Дополнительные поля по запросу:

  • Объем двигателя
  • Мощность двигателя
  • Экологический класс
  • Снаряженная масса
  • Максимальная масса
  • Изготовитель
  • Место производства
  • Страна производства
  • Тип расположения руля
  • Тип трансмиссии
  • Тип привода
  • Колесная формула
  • Количество колес
  • Марка двигателя
  • Тип кузова
  • Вид кузова
  • Регион регистрации
  • Пассажировместимость (для автобусов)
  • Описание мест для сидения (для автобусов)
  • Масса автопоезда (для грузовых а/м)

 

Стоимость от 3 600 руб. указана за 1 тип ТС в 1 регионе при условии оформления годовой подписки.

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