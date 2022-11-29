База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2022 год

Ежемесячно, для решения ваших задач, мы мониторим базу лизинговых сделок во всех регионах РФ, включая Крым и Севастополь. Доступны прошлые периоды 2017-2021 гг. Объектами лизинга в базе являются следующие типы ТС: PC, LCV, HCV, BUS, TR. База содержит информацию о: предмете лизинга (тип ТС, марка/модель, год выпуска),

сделке (даты, договор, срок лизинга),

лизингодателе (название, ОГРН, ИНН, регион),

лизингополучателе (название, ОГРН, ИНН, регион, юр/физ лицо). База дает возможность: оценить объемы рынка лизинга,

увидеть долю рынка по лизинговым компаниям,

проанализировать потребности компаний-лизингополучателей. Стоимость БД за 2022 г. по легковым авто: 1 месяц - 20 000 рублей

годовая подписка - 120 000 рублей ИНДИВИДУАЛЬНО под ваши задачи мы соберем базу лизинга по необходимым параметрам. Возможно выбрать: - любой тип ТС, отдельные бренды или модели,

- конктретных лизингодателей/лизингополучателей,

- добавить технические характеристики автомобилей,

- добавить даты постановки на учет ТС из базы,

- необходимый период анализа данных (ежемесячное обновление).

© Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «АВТОСТАТ», следовательно, исключительные авторские права на информацию (в том числе: материал, данные, таблицы, методика расчета, мнения, оценки, заключения и т.п.) принадлежат ООО «АВТОСТАТ». Учитывая, что правообладателем настоящего отчета является ООО «АВТОСТАТ», право любого использования и/или право распоряжения и/или право распространения настоящего отчета полностью (либо в части - цитирование текста или данных) без согласия ООО «АВТОСТАТ» запрещено, если иного не предусмотрено в договоре с автором.