Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год.

В отчете также представлен краткий обзор экономических предпосылок для прогнозирования на основе анализа динамики наиболее важных макроэкономических факторов за период января-октября 2021 года. Соответственно, выполнен прогноз этих факторов до конца года и на период 2022 года, а по отдельным факторам приведены прогнозы до 2023 года.

Прогноз рынка новых автомобилей разработан на 2022 год по трем сценариям: базовому, оптимистичному и пессимистичному.

Целью предлагаемого прогноза является попытка предсказать возможное развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, мировой энергетический кризис, пандемия коронавируса, и т.д.

Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.