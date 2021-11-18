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1. Продажи автомобилей в России (9 месяцев 2021 г.)
2. Анализ экономических предпосылок для прогнозирования
2.1. Цена нефти
2.2. Валютные курсы
2.3. Денежные средства населения
2.4. Инфляция и цены
3. Прогноз рынка на 2022 год
3.1. Методология прогнозирования
3.2. Прогноз
3.3. Выводы
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год.
В отчете также представлен краткий обзор экономических предпосылок для прогнозирования на основе анализа динамики наиболее важных макроэкономических факторов за период января-октября 2021 года. Соответственно, выполнен прогноз этих факторов до конца года и на период 2022 года, а по отдельным факторам приведены прогнозы до 2023 года.
Прогноз рынка новых автомобилей разработан на 2022 год по трем сценариям: базовому, оптимистичному и пессимистичному.
Целью предлагаемого прогноза является попытка предсказать возможное развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как мировые нефтяные цены, мировой энергетический кризис, пандемия коронавируса, и т.д.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.