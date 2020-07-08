Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане

Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории Казахстана даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, перечень моделей, которые массово покупают компании.



Типы ТС:

легковые автомобили

легкие коммерческие автомобили

грузовые автомобили

автобусы

прицепы/полуприцепы

Структура данных:

месяц постановки на учёт

год постановки на учёт

тип ТС

марка

модель

год выпуска

тип регистрации (новые, подержанные)

владелец (наименование юр. лица, поставившего на учёт транспорт)

БИН

регион

По запросу дополнительные поля, в зависимости от категорий ТС (объем двигателя, мощность двигателя, сегмент, полная/снаряженная массы, район/город).

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов. Шаблон предоставляется по запросу.