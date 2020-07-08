Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане

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Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории Казахстана даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, перечень моделей, которые массово покупают компании.
Типы ТС:
Структура данных:
По запросу дополнительные поля, в зависимости от категорий ТС (объем двигателя, мощность двигателя, сегмент, полная/снаряженная массы, район/город).
Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов. Шаблон предоставляется по запросу.