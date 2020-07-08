Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в Казахстане

Дата выхода: 08.07.20
Формат: MS Excel (xlsx)
от 5 000 руб.
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Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории Казахстана даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, перечень моделей, которые массово покупают компании.


Типы ТС:

  • легковые автомобили
  • легкие коммерческие автомобили
  • грузовые автомобили
  • автобусы
  • прицепы/полуприцепы

Структура данных:

  • месяц постановки на учёт
  • год постановки на учёт
  • тип ТС
  • марка
  • модель
  • год выпуска
  • тип регистрации (новые, подержанные)
  • владелец (наименование юр. лица, поставившего на учёт транспорт)
  • БИН
  • регион

По запросу дополнительные поля, в зависимости от категорий ТС (объем двигателя, мощность двигателя, сегмент, полная/снаряженная массы, район/город).

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов. Шаблон предоставляется по запросу.

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