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КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

Дата выхода:31.10.19
Формат:Подключение на период
от 32 000 руб.
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Калькулятор работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России. В анализируемый объем данных по объявлениям добавляются реальные данные о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров. Данные от дилеров заносятся в систему с использованием цены, за которую автомобиль был реализован покупателю.

Система работает при указании следующих параметров:

  • марка;
  • модель;
  • год выпуска;
  • объем двигателя;
  • мощность двигателя;
  • тип трансмиссии;
  • тип топлива;
  • тип кузова;
  • тип привода.

При оценке стоимости автомобиля учитываются зависимости от пробега, состояния и уровня оснащения автомобиля

Примеры интеграции калькулятора на сайтах автомобильных брендов:

Jaguar Land Rover                     Hyundai                          Honda

 

В зависимости от задач клиента Калькулятор может выдавать разные виды цен:

  • средняя рыночная цена - цена, по которой происходит наибольшее число сделок по приобретению автомобиля обозначенной модификации;
  • цена «быстрой продажи» - цена, на которую следует ориентироваться при необходимости продать автомобиль в минимально-возможный срок.

Обновление баз данных - ежемесячно

Подключение к сервису - посредством API

Стоимость подключения к сервису зависит от количества оценок стоимости автомобилей.

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