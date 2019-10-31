КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

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Калькулятор работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России. В анализируемый объем данных по объявлениям добавляются реальные данные о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров. Данные от дилеров заносятся в систему с использованием цены, за которую автомобиль был реализован покупателю.
Система работает при указании следующих параметров:
При оценке стоимости автомобиля учитываются зависимости от пробега, состояния и уровня оснащения автомобиля
Примеры интеграции калькулятора на сайтах автомобильных брендов:
Jaguar Land Rover Hyundai Honda
В зависимости от задач клиента Калькулятор может выдавать разные виды цен:
Обновление баз данных - ежемесячно
Подключение к сервису - посредством API
Стоимость подключения к сервису зависит от количества оценок стоимости автомобилей.
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