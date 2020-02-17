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Парк прицепов в РФ на 01.01.2020

Парк прицепов в РФ на 01.01.2020

Дата выхода:17.02.20
Формат:MS Excel
от 5 500 руб.
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Отчет "Парк прицепов в России на 01.01.2020", содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка прицепов в России и федеральных округах в целом, а также 83 регионов страны:

  • по маркам и моделям;
  • по годам выпуска;
  • по типам прицепов (прицепы, полуприцепы, легковые/грузовые, фургоны, самосвалы, автовозы, цистерны);
  • по грузоподъемности.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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