Парк прицепов в РФ на 01.01.2020

Отчет "Парк прицепов в России на 01.01.2020", содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка прицепов в России и федеральных округах в целом, а также 83 регионов страны:

по маркам и моделям;

по годам выпуска;

по типам прицепов (прицепы, полуприцепы, легковые/грузовые, фургоны, самосвалы, автовозы, цистерны);

по грузоподъемности.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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