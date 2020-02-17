Парк прицепов в РФ на 01.01.2020

Парк прицепов по регионам России. Модельная и возрастная структура
Россия
Центральный федеральный округ
- Москва
- Московская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Северо-Западный федеральный округ
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Архангельская область
- Ненецкий АО
- Вологодская область
- Калининградская область
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Мурманская область
- Новгородская область
- Псковская область
Южный федеральный округ
- Республика Адыгея
- Астраханская область
- Волгоградская область
- Республика Калмыкия
- Краснодарский край
- Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Карачаево-Черкессия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Кабардино-Балкария
- Республика Северная Осетия
- Ставропольский край
- Чеченская республика
Приволжский федеральный округ
- Республика Башкортостан
- Кировская область
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Нижегородская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Республика Татарстан
- Республика Удмуртия
- Ульяновская область
- Республика Чувашия
Уральский федеральный округ
- Курганская область
- Свердловская область
- Тюменская область
- Ханты-Мансийский АО
- Ямало-Ненецкий АО
- Челябинская область
Сибирский ФО:
- Алтайский кр.
- Иркутская обл.
- Кемеровская обл.
- Красноярский кр.
- Новосибирская обл.
- Омская обл.
- Республика Алтай
- Томская обл.
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
Дальневосточный ФО:
- Амурская обл.
- Еврейская АО
- Забайкальский край
- Камчатский кр.
- Магаданская обл.
- Приморский кр.
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Сахалинская обл.
- Хабаровский кр.
- Чукотский АО