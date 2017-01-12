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Представляем вашему вниманию "третью волну" исследования потребительских предпочтений в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла». Предметом исследования, как и годом ранее, стали предпочтения
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» (летние шины) – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин
АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна) базируется на телефонном опросе владельцев автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса продают свой
Третья волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением
Представляем вторую волну отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев» (вторая волна) всесторонне освещает процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. В опросе приняли участие более 3000 российских
Представляем вторую волну отчета, посвященного особенностям покупки и продажи автомобилей с пробегом – «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобили с пробегом: Предпочтения автовладельцев». Отчет основан на данных
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества шин российскими
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев» всесторонне освещает процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. В опросе приняли участие более 3000 российских автолюбителей,
«АВТОСТАТ ОМНИБУС'2017. Автомобили с пробегом» представляет собой маркетинговое исследование, основанное на опросе владельцев автомобилей 2009-2015 гг. выпуска, которые на момент опроса продают свою машину. В ходе
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение