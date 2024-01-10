Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году и в декабре

10 января 2024 года
За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Более 30% от общего объема продаж приходится на отечественную марку LADA, показатель которой в 2023 году составил 324 446 экземпляров. Между тем, год назад ее доля находилась на уровне около 28%.
Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Chery, объем реализации автомобилей которого достиг 118 950 единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Haval (111 720 шт.), Geely (93 553 шт.), Changan (47 765 шт.), EXEED (42 152 шт.) и OMODA (41 983 шт.).
В ТОП-10 также попали корейские Kia (33 580 шт.), Hyundai (24 658 шт.) и японская Toyota (23 318 шт.). Именно они в минувшем году продемонстрировали падение продаж и, как следствие, снижение рыночной доли. Причем сильнее других тут потеряли «корейцы» – практически половину от объемов 2022-го. И если годом ранее они входили в тройку лидеров, уступая лишь LADA, то теперь находятся в конце десятки. Кстати, на этот раз сюда уже не попали Renault, Skoda и Volkswagen.
Зато в представленном рейтинге теперь присутствуют сразу шесть брендов из КНР, хотя год назад их было вдвое меньше (Chery, Haval, Geely). Как раз «китайцы» лучше всех нарастили продажи и увеличили долю, а наиболее отличившимися среди них стали OMODA и Changan, что во многом объясняется эффектом низкой базы.
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей в 2023 году (шт.)
Лидерство в модельном рейтинге второй год подряд принадлежит автомобилям семейства LADA Granta. В 2023-м они разошлись тиражом в 195 910 штук, что соответствует 18,5% от общего объема рынка. В 2022 году на их долю приходилось чуть более 14%.
Лучшей иномаркой в прошлом году стал кроссовер Haval Jolion с результатом 55 550 единиц. Для сравнения: в 2022-м он был только восьмым в общем зачете. Кроме этих двух моделей, в десятку лидеров за 2023 год вошли еще три отечественные и пять китайских.
Интересно, что эти же модели LADA (Granta, Vesta, Niva Travel и Niva Legend) годом ранее тоже были в ТОП-10, а вот из «китайцев» там находились лишь Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO. Но при этом сейчас в рейтинге лучших уже нет Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Renault Duster.
Также стоит отметить, что в представленной десятке лидеров все модели показывают рыночный рост. Сильнее всего выросли объемы реализации у кроссоверов OMODA C5 и Chery Tiggo 4 PRO (в 29 и 16 раз соответственно), которые вышли на рынок ближе к концу 2022 года. А менее других увеличились продажи «Весты» (+25,3%), которая вернулась на рынок только в июне 2023-го.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в 2023 году (шт.)
Если рассматривать итоги декабря минувшего года, то за этот период в России было продано 119 454 новых легковых автомобиля. Это в 2,1 раза больше, чем за тот же месяц 2022 года.
Первые семь позиций среди марок здесь тоже занимают отечественная LADA (31 694 шт.) и китайские Haval (15 339 шт.), Geely (13 618 шт.), Chery (13 350 шт.), Changan (7 782 шт.), EXEED (3 978 шт.), OMODA (3 519 шт.). А вот оставшиеся три оккупировали новички рынка – китайские бренды TANK (2 539 шт.) и Lixiang (1 968 шт.), между которыми расположился российский Moskvich (2 414 шт.).
Объемы реализации всех десяти марок в конце 2023 года показали рост по отношению к декабрю 2022-го. При этом сильнее других на низкой сравнительной базе вырос Changan (в 23 раза). У остальных «китайцев», за исключением Chery (+70,8%), продажи увеличились не менее чем вдвое. Наименьший же рост в первый зимний месяц зафиксирован у LADA (+61,1%).
Табл. 3. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей в декабре (шт.)
Модельный рейтинг декабря состоит из тех же участников, что и в целом по году. Возглавляет его тоже LADA Granta (15 491 шт.), на втором месте – Haval Jolion (7 441 шт.). Далее следуют все остальные модели, находящиеся на других строчках, кроме Chery Tiggo 7 PRO Max, которая снова пятая.
Наилучшую рыночную динамику в декабре демонстрирует «Веста», объемы реализации которой выросли в 8 раз. А меньше всего они увеличились у бестселлера рынка – «Гранты» (+28%), что, наоборот, связано с высокой сравнительной базой.
Табл. 4. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в декабре (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ