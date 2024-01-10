Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году и в декабре

10 января 2024 года

За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Более 30% от общего объема продаж приходится на отечественную марку LADA, показатель которой в 2023 году составил 324 446 экземпляров. Между тем, год назад ее доля находилась на уровне около 28%.

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Chery, объем реализации автомобилей которого достиг 118 950 единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Haval (111 720 шт.), Geely (93 553 шт.), Changan (47 765 шт.), EXEED (42 152 шт.) и OMODA (41 983 шт.).

В ТОП-10 также попали корейские Kia (33 580 шт.), Hyundai (24 658 шт.) и японская Toyota (23 318 шт.). Именно они в минувшем году продемонстрировали падение продаж и, как следствие, снижение рыночной доли. Причем сильнее других тут потеряли «корейцы» – практически половину от объемов 2022-го. И если годом ранее они входили в тройку лидеров, уступая лишь LADA, то теперь находятся в конце десятки. Кстати, на этот раз сюда уже не попали Renault, Skoda и Volkswagen.

Зато в представленном рейтинге теперь присутствуют сразу шесть брендов из КНР, хотя год назад их было вдвое меньше (Chery, Haval, Geely). Как раз «китайцы» лучше всех нарастили продажи и увеличили долю, а наиболее отличившимися среди них стали OMODA и Changan, что во многом объясняется эффектом низкой базы.

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей в 2023 году (шт.)