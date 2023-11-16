Рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2023 года

16 ноября 2023 года

По данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2023 года жители нашей страны приобрели 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 11,9% превышает результат октября прошлого года.

Если рассматривать марочную структуру вторичного рынка, то лидерство здесь по традиции принадлежит отечественной LADA – во второй осенний месяц было куплено 113,7 тыс. таких подержанных машин. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 55,8 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (26,5 тыс. и 26,1 тыс. шт. соответственно), а замыкает ТОП-5 японский Nissan (25 тыс. шт.).

В первой десятке все бренды показывают рост по отношению к уровню годичной давности, но в сравнении с сентябрем они демонстрируют падение. Сильнее всех за месяц «просела» Honda (-7,7%), а менее других – Chevrolet (-1,2%). С другой стороны, американская марка имеет наилучшую положительную динамику (+13,7%) по отношению к октябрю 2022 года, а самый слабый рост в данном случае наблюдается у французской Renault (+2,7%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)