Рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2023 года

16 ноября 2023 года
По данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2023 года жители нашей страны приобрели 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 11,9% превышает результат октября прошлого года.
Если рассматривать марочную структуру вторичного рынка, то лидерство здесь по традиции принадлежит отечественной LADA – во второй осенний месяц было куплено 113,7 тыс. таких подержанных машин. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 55,8 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (26,5 тыс. и 26,1 тыс. шт. соответственно), а замыкает ТОП-5 японский Nissan (25 тыс. шт.).
В первой десятке все бренды показывают рост по отношению к уровню годичной давности, но в сравнении с сентябрем они демонстрируют падение. Сильнее всех за месяц «просела» Honda (-7,7%), а менее других – Chevrolet (-1,2%). С другой стороны, американская марка имеет наилучшую положительную динамику (+13,7%) по отношению к октябрю 2022 года, а самый слабый рост в данном случае наблюдается у французской Renault (+2,7%).
ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в середине осени стал хэтчбек LADA 2114 «Самара-2», объем рынка которого составил 10,5 тыс. экземпляров.
На вторую строчку рейтинга опустился Ford Focus (10,2 тыс. шт.), за которым расположились «корейцы» – Kia Rio (9,3 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (9,1 тыс. шт.) В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и седан LADA 2107, октябрьский результат которого составил 9,1 тыс. единиц.
По сравнению с сентябрем две модели среди представленных оказались «в плюсе» – вазовские «семерка» и «Нива» (+2,1% и +1,9% соответственно). Остальные модели находятся «в минусе», а сильнее других «просела» Toyota Camry (-6%). Она же единственной продемонстрировала падение и к октябрю 2022-го (-1,5%). У других в этом плане зафиксирован рыночный рост, причем наибольший – у LADA 4x4 (+20,8%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)
Что касается итогов 10 месяцев 2023 года, то за это время россияне стали обладателями 4 млн 815,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 22,3% больше, чем в январе – октябре прошлого года. При этом все десять брендов и моделей за данный период имеют рыночный рост, причем у многих он оказался двузначным.
Фото: АВТОСТАТ