Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года

3 ноября 2023 года

В октябре нынешнего года в нашей стране было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Лидерство на российском рынке сохранила отечественная марка LADA, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 30% (год назад этот показатель находился на уровне около 40%), что в количественном выражении составляет 34 464 экземпляра.

Первенство среди иномарок на этот раз завоевал китайский бренд Haval, автомобили которого за месяц разошлись тиражом в 12 823 единицы. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Chery (10 859 шт.), Geely (10 360 шт.), Changan (6 386 шт.), OMODA (4 777 шт.) и EXEED (4 419 шт.). За ними располагаются корейская Kia и японская Toyota, результаты которых составили 2 583 и 2 164 машины соответственно. В ТОП-10 второй месяц подряд попадает и китайский Jetour, октябрьский объем продаж которого достиг 1 902 экземпляров.

Отметим, что среди представленных брендов лишь Kia демонстрирует в октябре падение рынка (на 5,7%), а остальные показывают рост. При этом в очередной раз самым лучшим он оказывается у китайского Changan (в 29 раз), что во многом обусловлено эффектом низкой базы.

За 10 месяцев нынешнего года в России было продано 829 548 новых легковых машин – на 60,1% больше, чем в январе – октябре 2022-го. Здесь «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-49,6%) и Toyota (-22,8%).

Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)