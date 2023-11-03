Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2023 года

3 ноября 2023 года
В октябре нынешнего года в нашей стране было реализовано 112 238 новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
Лидерство на российском рынке сохранила отечественная марка LADA, на долю которой в середине осени пришлось чуть более 30% (год назад этот показатель находился на уровне около 40%), что в количественном выражении составляет 34 464 экземпляра.
Первенство среди иномарок на этот раз завоевал китайский бренд Haval, автомобили которого за месяц разошлись тиражом в 12 823 единицы. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Chery (10 859 шт.), Geely (10 360 шт.), Changan (6 386 шт.), OMODA (4 777 шт.) и EXEED (4 419 шт.). За ними располагаются корейская Kia и японская Toyota, результаты которых составили 2 583 и 2 164 машины соответственно. В ТОП-10 второй месяц подряд попадает и китайский Jetour, октябрьский объем продаж которого достиг 1 902 экземпляров.
Отметим, что среди представленных брендов лишь Kia демонстрирует в октябре падение рынка (на 5,7%), а остальные показывают рост. При этом в очередной раз самым лучшим он оказывается у китайского Changan (в 29 раз), что во многом обусловлено эффектом низкой базы.
За 10 месяцев нынешнего года в России было продано 829 548 новых легковых машин – на 60,1% больше, чем в январе – октябре 2022-го. Здесь «в плюсе» находятся отечественная LADA и все производители из КНР, а падение зафиксировано только у Kia (-49,6%) и Toyota (-22,8%).
Табл. 1. ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
В модельном рейтинге все так же лидируют автомобили семейства LADA Granta, которые в октябре были реализованы в количестве 18 493 единиц.
Показатели других моделей выглядят заметно скромнее. Так, занявшая второе место LADA Vesta разошлась тиражом в 6 981 экземпляр. Самой продаваемой иномаркой снова стал кроссовер Haval Jolion (6 270 шт.), за которым расположились внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend (4 575 и 4 229 шт. соответственно). Результаты каждой из оставшихся моделей за второй месяц осени составили менее 4 тысяч штук.
Добавим, что по итогам октября все представленные участники российского рынка имеют положительную динамику. Если же рассматривать статистику за 10 месяцев, то тут только «Веста» демонстрирует падение продаж (на 9,5%). А вот наилучший рост объемов реализации как в октябре, так и с начала года наблюдается у Chery Tiggo 4 PRO (в 14 и 57 раз соответственно), что объясняется очень низкой сравнительной базой.
Табл. 2. ТОП-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей (шт.)
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ