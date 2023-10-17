Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года | АВТОСТАТ

Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года

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Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев.
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17 октября 2023 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2023 года россияне купили 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 10,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Чуть более половины (50,4%) вторичного рынка в начале осени пришлось на пять марок. Лидерство тут сохраняет отечественная LADA, доля которой близка к 23%. Это составляет 115,3 тыс. подержанных машин – на 8,4% выше уровня годичной давности. Второе место в рейтинге удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 59,1 тыс. единиц (+13,7%). Далее следуют корейские бренды Kia (27,9 тыс. шт.; +11,4%) и Hyundai (27,3 тыс. шт.; +4,3%). В ТОП-5 попал и японский Nissan, объем вторичного рынка которого тоже вырос (+13,4% до 27,1 тыс. шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что все марки, вошедшие в десятку лидеров по итогам сентября нынешнего года, демонстрируют положительную динамику. Наибольший рост зафиксирован у Honda (+14,7%), а наименьший – у Renault (+0,9%).

ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)

ТОП-10 марок

Звание самой популярной модели среди б/у легковых автомобилей сохраняет Ford Focus, объем перепродаж которого в первый осенний месяц составил 10,6 тыс. экземпляров, показав рост на 4,8%.

Вторую строчку рейтинга занял хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (10,5 тыс. шт.; +2,9%), третью – Kia Rio (9,6 тыс. шт.; -1,3%). Немного отстает от него Hyundai Solaris (9,5 тыс. шт.; -7,2%), а замыкает ТОП-5 Toyota Corolla (9,1 тыс. шт.; +11,3%).

Семь представленных здесь моделей находятся «в плюсе», три – ушли «в минус». Самый сильный рост среди них показывает отечественная LADA 4x4 (+17,7%), а самое большое падение – Hyundai Solaris (-7,2%).

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (шт.)

ТОП-10 моделей

Если рассматривать итоги 9 месяцев 2023 года, то за этот период россияне приобрели 4 млн 326,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 23,6% больше, чем в январе – сентябре прошлого года. Отметим, что все десять брендов и моделей за этот период имеют рыночный рост, причем у многих он оказался двузначным.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

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