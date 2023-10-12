Итоги форума «CarX: революция в автобизнесе»

10 и 11 октября в Москве проходил форум-выставка «CarX: революция в автобизнесе». Масштабность мероприятия подчеркивают его площадь (3,2 тыс. кв. метров), число участников (более 1 тыс.) и их география (РФ, СНГ, Китай). Форум был призван объединить ключевых игроков автомобильного мира самых разных направлений – производителей и дистрибьюторов, менеджеров коммерческих банков и страховых компаний, специалистов автомобильного сервиса, IT-компаний и многих других. И все это на фоне новинок российского автомобильного рынка.

Начало форума было посвящено текущему состоянию авторынка: буквально каждые 10 – 20 минут происходила смена спикеров. Выступали автопроизводители и представители дилерских холдингов как по актуальной ситуации на «автомобильном фронте», так и с обозначением новых тенденций, идей, технологий, которые уже оправдали себя в условиях сегодняшней непростой реальности.

Российские «электрички». Завтра начинается сегодня…

Учитывая возрастающий интерес на рынке к электрическим автомобилям, форум стартовал не с общей статистики автомобильного рынка, а прямо с электрокаров – поскольку в России они уже год как производятся. На данный момент в стране продаются две модели отечественного бренда Evolute (i-PRO и i-JOY). В конце октября выйдет в продажу третья (Evolute i-SKY), а до конца года рынок получит еще спортивный кроссовер i-JET и электроминивэн i-VAN. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга бренда Evolute Алла Сапегина.

Завод «Моторинвест» в Липецкой области, где собирают «эволюты», 28 сентября отметил год схода с конвейера первого электромобиля. Таким образом, новые продукты рынка тестируются в условиях российской погоды и дорог уже год. Пока сборка идет из китайских машинокомплектов, но перед заводом стоит амбициозная задача – получить максимальную локализацию (в 5 тысяч баллов) в течение ближайших 10 лет. Это условие в рамках заключенного СПИКа. Пока в целях повышения локализации на предприятии активно заменяют программное обеспечение на российские разработки. Подписано соглашение с компанией «Рэнера» о поставках в будущем отечественных батарей, то есть локализация идет полным ходом.

Представитель компании «Атом» Руслан Шевченко рассказал о проекте другого электромобиля – «Атом», уже полностью отечественной разработки, который поступит в продажу в 2025 году. Запас его хода – 500 км. Время зарядки – от 5 до 8 минут (чтобы хватило на 100 км). Мощность электродвигателя – 150 л.с. До «сотни» «Атом» разгоняется за 8 секунд. Дорожный просвет составляет 170 мм, объем багажника – 350 литров. Интерьер минималистичен, но технологичен. Управлять функциями водитель сможет с помощью дисплея, встроенного в рулевое колесо. Предусмотрены проекционный дисплей и голосовой помощник. Программное обеспечение будет киберзащищенным и позволит создавать приложения для электрокара сторонним разработчикам, но с сохранением безопасности транспортного средства. Уровень локализации будет высоким: двигатель и батарея – от «Росатома», кузов также от российских поставщиков. Уже сейчас на «атомы» собрано около 36 тысяч заявок.

Китайский автопром нам поможет

«Тенденции экспорта и планы развития на рынке России» – так звучала тема, заявленная гендиректором ТВК автомобилей и техники «Гринвуд», директором направления прямых поставок из Китая Ли Фэном. Он рассказал, что в 1 квартале 2023 года экспорт легковых автомобилей из Китая составил более 1 млн единиц, обогнав Японию. За полгода было экспортировано 1,5 млн машин, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки растут, в том числе и за счет электротранспорта. За первые 6 месяцев Китай отправил в другие страны 800 тыс. электромобилей. Это 34% всего экспорта страны. Главным рынком сбыта стала Европа. В ТОП-3 крупнейших производителей-экспортеров из КНР в 1 полугодии попали SAIC Motor (483 тыс. шт.), Chery (394 тыс. шт.) и Tesla, имеющая производство в Шанхае (182 тыс. шт.).

Значительно вырос и экспорт китайских автомобилей в Россию. Если до 2023 года объем поставок в нашу страну составлял 1 – 1,5 млрд долларов, то в 1 квартале он достиг 4,6 млрд долларов. В планах китайских производителей легковых машин – увеличение инвестирования в Россию, а также повышение качества самих автомобилей и уровня доверия к ним. Кроме того, у нас в стране планируется создать сеть по сборке и продаже автомобилей.

Алексей Подщеколдин (РОАД) поделился опытом своего партнерства с китайскими производителями и дистрибьюторами и пояснил, как он видит сегодняшнюю ситуацию в дилерском сообществе: «Хочу, чтобы нас, автодилеров, считали в стране очень серьезной отраслью, которая делает 7 – 8% госбюджета. Но автобизнес – это не только про деньги. Это и трудовая занятость людей (мы даем работу, в автобизнесе сегодня 101 профессия), и мы даем мобильность. Моя задача – сделать так, чтобы статус нашей профессии был уважаем. В Китае президент страны хотя бы раз в год встречается с представителями автомобильной ассоциации, отдавая дань уважения к отрасли. У нас пока такого нет...».

Основываясь на первых опытах партнерства с китайцами, уже очевидно, что работать с ними не так легко. Китайцы пришли в российский автобизнес с желанием продавать большие объемы и с более сложными порядками, они серьезно отстаивают свои интересы и с ними трудно зарабатывать. Свой бизнес ведут более жестко: привыкли к изощренной конкурентной борьбе (в Китае более 120 производителей, и каждый год рождаются новые бренды). Подщеколдин также напомнил, что в Китае много специалистов, которые настороженно относятся к полной электрификации транспортных средств, а в качестве альтернативы некоторые рассматривают более активное развитие гибридов в автопроме. И в этом у нас много общего.

Продолжая китайскую и экспортную темы, Анатолий Курушин (NEO CARS) счел необходимым в своем выступлении напомнить о рисках, которые могут возникнуть у крупного автобизнеса уже в 2024 году в связи с текущим параллельным импортом. Речь идет о серых схемах с занижением ввозных таможенных пошлин и использовании в схемах поставок автомобилей «физических лиц номиналов». По его данным, в Киргизии занижение таможенных пошлин по электромобилям составляет минимум 40%, а по автомобилям с ДВС доходит до 80%. В Казахстане – 40%, в Белоруссии – до 50%. И для нашего государства, и для ЕАЭС это означает в первую очередь потерю десятков миллиардов рублей ежемесячно.

Крупному бизнесу, который в это ввязался, грозят непредвиденные риски – физлиц могут начать проверять, сделки могут признать фиктивными и несостоявшимися, ПТС отозвать. Совет от эксперта: тщательно проверять ввоз (по какой стоимости ввозилось ТС, на кого оформлено) и избегать таких рисков в дальнейшем.

Еще один тренд сегодняшнего дня Курушин связывает с обслуживанием, ремонтом и запчастями ввезенных по параллельному импорту автомобилей. На некоторые машины (в том числе и электрокары) поставить запчасти в Россию практически невозможно, либо получается космический ценник. И те инструменты, которые сейчас создаются на рынке (в том числе страховые) – в таких ситуациях оказываются бесполезны. Ущерб может в конечном итоге лечь на дилера, продавшего такой автомобиль, по закону продавец несет ответственность. Но может понести ответственность и страховая компания – прецеденты уже есть (один страховщик уже заплатил за ремонт лобового стекла ввезенного автомобиля 180 тысяч рублей).

Главные тренды на рынке грузовых автомобилей

Директор по проектам Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАССП) Александр Цыпин дал свой прогноз по развитию рынка тяжелых грузовиков на 2024 – 2026 годы. К концу 2023 года рынок тяжелых грузовиков может составить 140 тыс. штук (в 2022 году было 75 тыс. шт.). При этом около 59% тяжелой техники придется на импорт. Только с января по август 2023 года в Россию ввезено 84 тыс. единиц тяжелой техники, в основном из Китая. Из них тягачей – 50%, самосвалов – 41%.

Чтобы закрывать спрос рынка, традиционно в среднем требовалось 15 – 20 тыс. магистральных тягачей. Однако в прошлом году возник дефицит, и значит по итогам 2023 года стране понадобится 39,3 тыс. тягачей. По расчетам Цыпина, в 2024 году эта цифра составит 28,4 тыс. единиц, в 2025 году – 29,9 тыс., в 2026 году – 33,2 тыс. Эксперт подчеркнул, что это лишь потребность, но есть основания предположить, что рынок будет выше этих показателей.

Потребность в самосвалах также растет, к концу года она может составить 33,8 тыс. единиц. Это связано с увеличением инвестиций в инфраструктурные проекты от государства. В дальнейшем 2024 год может показать падение до 12,3 тыс. штук, в 2025-м потребуется 29,5 тыс. самосвалов, а в 2026 году – 15,2 тыс.

Автомобили с пробегом: внедряются новые сервисы

Рынок автомобилей с пробегом в несколько раз больше рынка новых легковых машин. К концу года, по прогнозам агентства «АВТОСТАТ», он может составить около 6 млн единиц. Из современных трендов – уже никто не сомневается в актуальности работы на вторичном рынке. Сегодня вопрос ставится иначе: внедрение новых для этого рынка сервисов и адаптация тех, что уже доказали свою эффективность на рынке новых автомобилей.

Одним из ярких проектов по работе с АСП сегодня называют первую федеральную сеть по продажам подержанных машин через салоны официальных дилеров – Pango Cars. В рамках программы Pango Select все автомобили проходят предварительный отбор, в том числе юридическую проверку и диагностику. В компании работают специалисты по контролю технического состояния, которые проверяют машину и отправляют ее на предпродажное обслуживание. Все эти процедуры позволяют покупателям приобретать автомобили не только с чистой историей, но и с постгарантийной поддержкой.

Как и на рынке новых автомобилей, здесь можно оформить кредит – причем даже без первоначального взноса, сроком до 3,5 года. Кроме того, в системе Pango Cars есть свой агрегатор объявлений, аренда автомобилей, C2B-аукцион и многое другое. Первыми партнерами сети стали дилеры Chery и OMODA. Но к концу 2023 года сеть Pango Cars планирует открыть порядка 50 собственных дилерских центров.

Названы победители национальной премии AUTOSTAT Awards 2023

В рамках форума были подведены итоги национальной премии AUTOSTAT Awards 2023. Эта премия присуждалась впервые и в 6 различных номинациях были объявлены имена 11 победителей. Лидеры определялись на основании интегрированного показателя. Так, в номинации «Холодный расчет» были названы лучшие автомобили в трех ценовых категориях: LADA Granta – до 2,5 млн рублей; OMODA C5 – от 2,5 до 5 млн рублей; EXEED VX – свыше 5 млн рублей.

Победителем в номинации «Новинка года» стал кроссовер Geely Monjaro. Чтобы определить лучших в номинации «Народный рейтинг», эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с OK Review провели оценку деятельности компаний, собрав отзывы по 3 тысячам официальных дилерских центров (входящих в ТОП-100 ведущих автохолдингов страны). В результате стали известны лучшие в трех подгруппах: VERRA – менее 10 дилерских контрактов; «Автополе» – от 10 до 30 дилерских контрактов; Favorit Motors – более 30 дилерских контрактов.

В номинации «Клиентоориентированность» лучшим столичным дилером стал «Аксель-Моторс Север», а региональным – «БИЗНЕС КАР Кубань». Победителем в номинации «Бренд года» стала LADA (среди официально представленных на российском рынке). Отечественная марка была признана лучшей по итогам опроса более чем 5 тысяч автовладельцев.

Также более 5 тысяч российских автовладельцев приняли участие в опросе для определения победителя номинации «Лидер мнений года». В данном случае респонденты отвечали на вопрос: «Чьему мнению из публичных людей вы доверяете при выборе автомобиля?». В этой номинации лучшим признан Андрей Федорцов («Главная дорога», НТВ).

Моторные масла и автохимия

Главная задача, которая стоит сегодня перед отечественными производителями моторных масел и автохимии – заменить продуктовую линейку иностранных брендов. И это уже удается. Так считает директор по продажам и маркетингу LEMARC Егор Попов. На сегодняшний день LEMARC имеет свыше 40 запатентованных формульных составов. Несколько линеек продуктов предназначены для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники и других транспортных средств.

Но наряду с производственными продуктами компания LEMARC сегодня предлагает и ряд сервисов как для коммерческого сектора, так и для потребителей. Например, для производителей материалов сегодня доступна система мониторинга смазочных материалов LEMARC LEXPERT, которая подразумевает анализ пробы моторного масла. Она позволяет ответить на вопрос об остаточном ресурсе автомобиля.

Коммерческий директор компании LAVR Роман Денисенко, говоря о трендах рынка и импортозамещении, напомнил, что уход за автомобилем в современных реалиях стал необходимостью, это позволяет продлить срок эксплуатации автомобиля. Компания LAVR производит специализированную автохимию, в том числе для СТО. Линейка продуктов включает в себя составы для промывки системы впрыска, промывки масляной системы, раскоксовки двигателя, очистки дроссельной заслонки и многое другое. Автохимия производится на отечественном предприятии в Челябинской области. В год компания выпускает 95 млн единиц продукции.

Главные тренды в обслуживании электромобилей

В обновленной «Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года» говорится, что к 2030 году электромобили могут занять 15% отечественного авторынка. Сегодня такие цифры уже не вызывают удивления в сообществе, дилеры все активнее берут в работу эти новые продукты. По данным агентства «АВТОСТАТ», в России числится около 26 тысяч электромобилей (на 01.07.2023), при этом эксперты прогнозируют дальнейший активный рост в этом сегменте.

Из трендов, характеризующих особенности в работе дилеров с электрокарами, управляющий директор Frank Auto Ирина Франк отметила следующие:

- предпродажная подготовка электрокара полностью отличается от подготовки автомобиля с ДВС, поскольку электромобиль – это вообще не автомобиль, а гаджет, в который надо закачивать приложения, вставлять карты, «прошивать», обновлять;

- у электрокаров – другое регламентное техническое обслуживание (у многих в первый год рекомендована только замена фильтра кондиционера, во второй – замена тормозной жидкости и масла в редукторе, в четвертый – замена антифриза в системе охлаждения);

- для электромобиля очень важно использовать качественные зарядные станции и иметь хорошие переходники, чтобы подключаться к станциям с разными разъемами;

- дилер должен иметь дополнительные знания не только по реанимации полностью разряженного автомобиля и по диагностическим приборам, но иметь представление и навыки, как в современных геополитических условиях обходить через VPN сетевые запреты.

Первый год эксплуатации серийных «эволютов» в России дал много новой информации экспертам. На данный момент более 1000 электроседанов i-PRO нашли себя в корпоративных парках (такси, каршеринг), около 600 i-JOY обрели владельцев среди физических лиц. То, что самый крупный из корпоративных электропарков сегодня в Нижнем Новгороде (сперва закупил 180 автомобилей) собирается приобрести еще 300, говорит об эффективности подобных инвестиций. Алла Сапегина (Evolute) привела несколько цифр из практики корпоративных парков. Выяснилось, что в среднем седан i-PRO проходит на одной зарядке 350 – 390 км в летний период, 280 – 320 км – в зимний. В i-PRO используется жидкостная батарея, которая рассчитана на 4 – 5 лет работы в такси. Эта батарея ремонтопригодна, поскольку состоит из нескольких ячеек, а при поломке иногда достаточно обновить одну из них.

О трендах в автостраховании

Наталия Рудакова (Сбербанк Страхование) считает, что рынок автострахования, который начал меняться еще в пандемию (автоматизация многих процессов, интегрирование с технологическими партнерами), еще продолжает меняться. Он становится более технологичным (технологии – инструмент упрощения сложных процессов). Среди других трендов – непростая ситуация по каско: высокие ожидания клиента по срокам урегулирования. Сейчас уровень проникновения каско примерно 50% от объема новых автомобилей. Как привило, все клиенты хотят как можно быстрее получить страховое возмещение ущерба. Есть технологические решения, позволяющие заявить о наступлении страхового случая через цифровое удобное мобильное предложение (автоматизация дает скорость решения вопроса), но всегда остается категория людей, которые в стрессовой ситуации (а ДТП обычно выливается в стресс) предпочитают человеческое общение.

Ольга Васильева (Д2 Страхование) напомнила, что с 21 января 2024 года вступит в силу закон № 359-ФЗ, который направлен на внесение изменений в ФЗ № 353 «О потребительском кредите». Он предусматривает увеличение так называемого «периода охлаждения» у страховых продуктов до 30 дней. Теперь в течение этого времени заемщик имеет право отказаться от договоров личного страхования или заключенного в целях обеспечения кредита. Также станет возможным отказаться от любой услуги, навязанной дилерским центром, но только в том случае, если клиент не успел ей воспользоваться. И если до вступления поправок эти вопросы можно решить только в судебном порядке, то потом достаточно обратиться в банк, который обязан вернуть денежные средства в полном объеме.

Сергей Налбандян (ВСК) отмечает, что рынок страховых продуктов сильно изменился и все больше смотрит на сегмент подержанных автомобилей. Кроме того, растет спрос на страхование электромобилей, однако, здесь пока по-прежнему нет четкого понимания, как оценивать риски, чтобы применить тарификацию при расчете страховых продуктов.

Автолизинг: какой он есть и каким будет?

Екатерина Попова (СберЛизинг) отметила, что авторынок колесной техники вырос вдвое, а основным драйвером в этом сегменте являются грузовые автомобили. Вместе с ростом их продаж вырос и рынок лизинга, в основном за счет малого бизнеса. К главным трендам лизинга она отнесла возрастающую конкуренцию среди китайских марок автомобильной техники – формируется новая матрица брендов и лидеров среди них. Кроме того, возрастает интерес к электромобилям в сфере бизнеса. Машины на электротяге все чаще берут сервисы такси, доставок, а также небольшие компании с собственным парком. Также к основным трендам эксперт отнесла удорожание владения личным автомобилем, и как следствие – рост шеринга, такси и общественного транспорта. Еще наблюдение: для клиента всегда была и остается важной цена продукта, но она перестала быть преимуществом.

Александр Корнев (Газпромбанк Автолизинг) рассказал о китайских брендах в сфере автолизинга. По данным главного таможенного управления КНР, экспорт легковых автомобилей из Китая вырос в 5,7 раза в количественном выражении. За 7 месяцев 2023 года в Россию было ввезено 405 тыс. легковых машин. В денежном выражении экспорт из Китая увеличился в 7,5 раза. Доля китайских автомобилей в лизинге также показывает положительную динамику.

В июле 2023 года был пик продаж китайских автомобилей в лизинге. На их долю пришлось более 70%. Август и сентябрь ушли «в минус», но, по мнению Корнева, в дальнейшем доля китайских машин в лизинге будет расти. Конкуренция китайских автомобилей между собой на российском рынке усилится. До конца года китайские модели, вышедшие на рынок, будут востребованы, при этом спрос на бестселлеры будет умеренным, если не будут сильно завышены цены. Доля брендов перераспределится в связи с выходом новых марок. При этом лучше всего будут продаваться отечественные бренды и Haval – благодаря субсидированию от государства.

Финансовые инструменты рынка: кредитование

Ольга Габеева (Открытие Авто) и Вячеслав Якубчик (Росбанк Авто) считают, что все сегодняшние тренды ведут к торможению в автокредитовании (ключевая ставка ЦБ, цены на машины и др.), но при этом все игроки готовы участвовать в субсидировании ставок. Рынок кредитования поменялся и с точки зрения структуры портфеля. Больше стало тех, кто занимается автомобилями с пробегом. Ушли кэптивные структуры, которые оттягивали на себя достаточно большую часть.

Растет средний чек автомобиля (сегодня он 2,7 млн рублей). За ним растет и сумма кредита. По структуре – в новых автомобилях 90% – это китайские бренды, оставшиеся – LADA и параллельный импорт. По б/у машинам – увеличилась их доля в кредитах. Радует то, что в кредитование подержанных автомобилей начинает приходить все больше финансовых инструментов, которые успешно показали себя на рынке новых автомобилей.

Кейсы от практиков

В тематику форума организаторы включили и кейсы от успешных практиков автомобильного бизнеса. Среди заявленных конкурсных выступлений – новые IT-решения для управления бизнес-процессами в дилерских центрах; для повышения эффективности продаж; для автосервиса и управления складами; внедрение процессов автоматизации в приемку и осмотр автомобилей; решения для увеличения конверсии и сегментации клиентов и многое другое.

В режиме короткого знакомства (не более 10 минут на презентацию) присутствующие на форуме узнали, что такое цифровые решения для транспорта IOT (от Сбертелеком) и почему в «Автохабе» считают, что «IT в поле воин», в чем преимущества безналичных расчетов с физлицами через продукт Jump Выкуп (компания Jump.Finance). А еще в программе дня были доклады «О цифровом взаимодействии с клиентом для повышения его лояльности» (сервис F.Doc), о том, как эффективнее пополнять склад (CarPrice), как привлекать клиентов, когда машины дорожают (Авто.ру), что нового может предложить маркетплейс (FRESH), как выстроить SERM на 100% и больше не терять клиентов (OK Review).

Андрей Мельников (ЭПТС) показал, что нового сегодня может предложить бизнесу, дилерам и обычным продавцам/покупателям автомобилей компания «Электронный паспорт»: она тоже не остается в стороне от процессов и наращивает число своих удобных и полезных бизнесу сервисов.

Кирилл Ларин (eCredit) предложил еще активнее и бесстрашнее вовлекаться в безбумажные сделки, связанные с куплей-продажей автомобилей в кредит. Карина Нафикова напомнила о преимуществах сотрудничества с компанией Karso (гарантируется помощь при поломках на дороге). А Игорь Борисов (Тандем Трэк) рассказал, почему логистику иногда выгоднее отдавать на аутсорсинг.

Рассказать обо всех спикерах форума не представляется возможным, так как с каждым годом компаний, внедряющих у себя новые сервисы и IT-технологии становится все больше, а проекты – все интереснее. У участников форума была возможность знакомиться с новаторами не только на устной презентации, а более досконально: оба дня кипела работа на стендах и шли переговоры в рамках активного нетворкинга.

VII ежегодный конкурс IT-решений для автобизнеса

«АВТОСТАТ» в седьмой раз провел конкурс IT-решений для автобизнеса. В этом году на одной площадке с новыми проектами выступали как маститые компании, презентуя свои самые последние решения, так и молодые, стремительно ворвавшиеся на рынок компании-премьеры с современными, порой весьма неожиданными кейсами.

Например, был предложен проект быстрого – за считанные секунды – распознавания документов (ПТС, VIN и др.) нейросетью и перевод информации в электронную версию (от компании «Энергогарант»). Робот-помощник от Авто.ру научили определять комплектации автомобилей по фотографии. А Эмилия Хмара, СЕО «Бачата», презентовала идею по аудиту звонков с помощью искусственного интеллекта – чтобы дилеры не теряли ни одного обращения клиентов без отработки обратной связи.

Однако абсолютное большинство голосов (291 или 37,5% от общего количества) получила инвестиционная платформа ReMoney, представленная Борисом Беленьким. На базе новой инвестиционной платформы ReMoney он предложил объединить финансовые возможности частных инвесторов и компаний – для прямых инвестиций в автобизнес. Платформа ReMoney, уже сертифицированная в Центробанке, обещает инвесторам (как физлицам, так и юрлицам, индивидуальным предпринимателям, коммерческим банкам) безопасность и высокую доходность. ReMoney – премьерный проект, который до форума «CarX: революция в автобизнесе» нигде не заявлялся и не афишировался.

Выставка автомобильных новинок

В рамках форума была открыта выставка автомобильных новинок (в том числе и электрических). Выставка стала одним из «гвоздей программы». Некоторые из «экспонатов» (более 30 моделей) только появились в дилерских центрах в пилотном режиме, другие – заявлены, но еще не представлены автолюбителям и пока не доступны для заказа. Но именно на них страна будет ездить уже в ближайшем будущем.

Фото: АВТОСТАТ